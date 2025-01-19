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"Катастрофа для Лукашенка": як пройдуть вибори в Білорусі в 2025 році - Бульба

Юрій Берендій
19 січня 2025, 13:16
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Якщо Лукашенко відпустить ручне керування Білорусією, то це буде означати загрозу для самого диктатора та його родини, зазначає Бульба.
'Катастрофа для Лукашенка': як пройдуть вибори в Білорусі в 2025 році - Бульба
Політик назвав тривожний сигнал для Лукашенко / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Про що сказав Бульба:

  • Настрої білорусів перед виборами президента Білорусі залишаються апатичними
  • Величезна кількість громадян втекли з Білорусі
  • Лукашенко боїться передати владу за "назарбаєвським сценарієм"

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко готувався провести "назарбаєвський сценарій" в Білорусі, але після подій, що відбулись в Казахстані відмовся це робити і подав свою кандидатуру на вибори президента, які відбудуться 26 січня 2025 року. Про це в інтерв'ю Главреду розповів колишній військовий офіцер, політик і громадський діяч, засновник "Білого легіону" та ініціативи "Білорусь 2.0. Робимо разом" Сергій Бульба.

Оцінюючи настрої білорусів перед виборами, Бульба зазначив, що у суспільстві панує апатія, схожа на ту, яка була за радянських часів, коли людей змушували брати участь у масових заходах, наприклад, у святкуванні 1 травня.

"Люди дивляться на те, що відбувається, і думають: "Ну треба - гаразд, вийдемо. Але якби нас не чіпали, було б узагалі чудово.", - вказує Бульба.

Сергій Бульба зазначає, що виборів у Білорусі фактично не існує з 2005 року, коли сформувався негласний соціальний договір: влада забезпечувала мінімальний комфорт – доступне житло, кредити, подорожі в Туреччину чи Єгипет – і майже не втручалася в особисте життя громадян, а ті, у свою чергу, не ставили зайвих запитань. Проте у 2020 році ця домовленість була зруйнована, і масові протести стали для Лукашенка серйозним ударом.

Дивіться відео інтерв'ю Сергія Бульби Главреду про вибори у Білорусі:

"Адже він звик, що вибори проходять "гладко": у 2005-му, 2010-му, 2015-му "прокотило", мовляв, чому у 2020 році все пішло інакше?!", - припускає віню

З моменту початку протестів хвиля репресій не припиняється досі. До 2020 року в Білорусі існували три основні групи впливу: націоналісти, умовні "БССРівські" (близькі до Лукашенка), і "рускомірні" - прихильники поглинання Білорусі Росією, які становлять близько 5-7% населення", - зазначає експерт.

На думку Бульби, хвиля репресій призвела до арештів близько 45 тисяч осіб за політичними справами. Від 700 тисяч до 2 мільйонів людей залишили країну, причому серед них переважно ті, хто прагнув до вільної та демократичної Білорусі. Цей відтік триває: багато талановитих людей, які розраховують на власні сили у створенні бізнесу або облаштуванні життя за кордоном, продовжують залишати країну через безнадію та відсутність перспектив.

"Лукашенко вкотре цим перейнявся, і влада Білорусі думає, що б такого шкідливого придумати, щоб ускладнити виїзд. Їй не подобається, що ті, хто вирушає на заробітки тимчасово, зрештою починають перевозити туди свої сім'ї й остаточно обґрунтовуватися за кордоном. Вони розуміють, що з країни виїжджає працездатне населення, якого і так небагато", - сказав він.

Політик зауважує, що в Білорусі налічується близько 4 150 000 працездатних громадян. Однак, враховуючи, що країну переважно залишають активні представники суспільства, ситуація складається так, що працювати фактично нікому. Так виглядає справжнє "щастя по-лукашенківськи".

Він додає, що замість реальної підтримки громадян влада вдається до примусу: бюджетників змушують брати участь у заходах, створюючи ілюзію масової підтримки. Усе виглядає так, ніби Лукашенко йде на вибори не сам, а з вимогою народу.

"Судячи з усього, у Лукашенка є неузгодженість із Путіним - 2020 року він обіцяв, що більше не висуватиметься на посаду президента, і піде за "назарбаєвським сценарієм". Але події, які відбулися з Назарбаєвим, стали для Лукашенка тривожним сигналом. Він уважно це оцінив і зрозумів, що такий сценарій для нього неприйнятний", - повідомив він.

Як зазначає Бульба, Лукашенко запровадив механізми, схожі на ті, які створив Назарбаєв. Він призначив себе головою Всенародних зборів, зробивши цей орган найвищою державною структурою, яка формально навіть перевищує повноваження президента.

"Однак зараз він розуміє, що якщо відпустить ручне управління країною, то це може призвести до катастрофічних наслідків для його клану і сім'ї. Тому, схоже, він вирішив утримувати обидві посади, не випускаючи нічого з рук", - резюмував Сергій Бульба.

Вибори в Білорусі - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, пПісля початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну тисячі білорусів приєдналися до лав ЗСУ, що створило надію на можливість змін у самій Білорусі після перемоги України. Політик і громадський діяч Сергій Бульба вважає, що потенціал для такого розвитку подій дійсно існує.

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), Росія перебуває на завершальній стадії фактичної анексії Білорусі. Досягнута військова, політична та економічна інтеграція вже становить загрозу для Заходу. Аналітики ISW зазначають, що хоча повна анексія в межах Союзної держави ще не завершена, Росія досягла значних успіхів у цьому напрямі.

Сергій Бульба також звертає увагу на активізацію процесів навколо так званої Союзної держави, що може свідчити про потенційне поглинання Білорусі Росією. При цьому питання компенсації за домовленості щодо України залишається відкритим, адже кожна сторона переслідує власні інтереси.

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Хто такий Сергій Бульба

Сергій Бульба (Числов) (15 квітня 1967, Мінськ, БРСР) - білоруський політичний діяч, підприємець, пише Вікіпедія. Колишній військовий офіцер, засновник "Білого легіону" та ініціативи "Беларусь 2.0. Робім разам", учасник "Мінської весни".

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