В Україну йде справжня весна: коли буде майже +20

Що відомо:
- В Україні переважатиме суха та тепла погода
- До кінця січня в Україні буде дуже тепло
Україну накриває весняна погода. До кінця січня буде ще тепліше. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.
У понеділок, 27 січня, буде рвучкий вітер, але сухо та достатньо тепло. Температура повітря підвищиться до +11 градусів, а на території західних та південних областей - до +13 градусів. Температура повітря продовжить підвищуватись, а кінець січня буде "дуже теплим".
Протягом 28-30 січня температура повітря може підвищитись до +16 градусів.
"Це найбільше стосується західних областей, південної частини України та декотрих районів центральних областей", - написала Діденко.
Погода в Україні – останні новини
Як повідомляв раніше Главред, в Україні потепліє до +11 градусів – на Україну насуваються зміни погоди. У частині регіонів наступного тижня суттєво потепліє, у деяких областях очікуються мокрий сніг і дощ.
Синоптикиня Українського гідрометцентру Наталя Птуха повідомила, погода в Україні найближчими днями буде переважно спокійною та без істотних опадів, але після вихідних відбудеться незначне підвищення температури.
Як писав Главред з посиланням на синоптика Ігоря Кібальчича, Україна найближчими днями перебуватиме під впливом великого і малорухомого антициклону, а також його виступу із західної Європи.
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Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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