В Україну йде справжня весна: коли буде майже +20

Синоптик Наталка Діденко повідомляє про те, що кінець січня в Україні буде дуже теплим.

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Прогноз погоди в Україні / фото: pixabay

Що відомо:

В Україні переважатиме суха та тепла погода

До кінця січня в Україні буде дуже тепло

Україну накриває весняна погода. До кінця січня буде ще тепліше. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

У понеділок, 27 січня, буде рвучкий вітер, але сухо та достатньо тепло. Температура повітря підвищиться до +11 градусів, а на території західних та південних областей - до +13 градусів. Температура повітря продовжить підвищуватись, а кінець січня буде "дуже теплим".

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Протягом 28-30 січня температура повітря може підвищитись до +16 градусів.

"Це найбільше стосується західних областей, південної частини України та декотрих районів центральних областей", - написала Діденко.

Прогноз погоди в Україні / фото: Наталка Діденко

Погода в Україні – останні новини

Як повідомляв раніше Главред, в Україні потепліє до +11 градусів – на Україну насуваються зміни погоди. У частині регіонів наступного тижня суттєво потепліє, у деяких областях очікуються мокрий сніг і дощ.

Синоптикиня Українського гідрометцентру Наталя Птуха повідомила, погода в Україні найближчими днями буде переважно спокійною та без істотних опадів, але після вихідних відбудеться незначне підвищення температури.

Як писав Главред з посиланням на синоптика Ігоря Кібальчича, Україна найближчими днями перебуватиме під впливом великого і малорухомого антициклону, а також його виступу із західної Європи.

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Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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