У які країни Трамп полетить у рамках першого закордонного візиту - варіанти

Трамп має намір поговорити з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером "протягом наступних 24 годин".

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Трамп розглядає дві країни для першого закордонного візиту / Колаж: Главред, фото: x.com/WhiteHouse, facebook.com/WhiteHouse

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Під час свого першого терміну Трамп першим відвідав Саудівську Аравію

Трамп назвав дві країни, куди може вирушити

Президент США Дональд Трамп спрогнозував, куди планує здійснити свій перший закордонний візит. Про це пише CNN.

За даними видання, він розповів журналістам на борту літака Air Force One, що це можуть бути або Велика Британія, або Саудівська Аравія.

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"Це може бути Саудівська Аравія. Може бути Велика Британія. Традиційно це була Велика Британія. Але минулого разу я вирушив до Саудівської Аравії, тому що вони погодилися купити товари США на суму 450 мільярдів доларів. ... Якби ця пропозиція була правильною, я б зробив це знову", - сказав він.

Трамп також сказав, що має намір поговорити з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером "протягом наступних 24 годин" і похвалив свого колегу.

Під час свого першого терміну Трамп першою відвідав Саудівську Аравію в рамках свого турне п'ятьма країнами Близького Сходу і Європи.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Переговори з Росією - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що Володимир Путін хоче якнайшвидшої зустрічі з Трампом для переговорів. Пєсков заявив, що Росія виступає за якнайшвидші переговори зі США щодо роззброєння. Втім, зазначають у Кремлі, "треба враховувати ядерні потенціали і союзників Вашингтона".

США введуть найсильніші санкції, якщо РФ не завершить війну. Трамп попередив, якщо країна-агресор Росія не погодиться завершити війну швидко, США введуть проти неї найсильніші санкції і тарифи. Але водночас він зазначив, що це небажаний розвиток подій.

Ультиматум Трампа не вразив Путіна і може зіграти на руку Кремлю. Президент США Дональд Трамп заявив, що введе нові санкції проти країни-агресора, якщо Росія не погодиться укласти мирну угоду з Україною. Однак, як вважають аналітики, погрози американського лідера не вразили Кремль.

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