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Оточення ЗСУ та окупація Великої Новосілки: українські військові вийшли з заявою

Анна Косик
26 січня 2025, 11:22
767
На Новопавлівському напрямку все ще тривають важкі оборонні бої.
Великая Новоселка
Українські військові частково відходять з позицій / Колаж: Главред, фото: скрін з DeepState, скрін з відео

Що повідомили військові:

  • Велика Новосілка не окупована ворогом
  • Загрози оточення українських військових в районі селища немає

Окупаційна армія країни-агресорки Росії продовжує тиснути на українських військових в районі населеного пункту Велика Новосілка, що у Донецькій області. Однак наразі не йде мова про окупацію селища.

Про це в етері "Суспільного" розповів речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов. За його словами, подробиці боїв в районі населеного пункту наразі не відкривають з метою операційної безпеки, але ворогу не вдалося повністю захопити населений пункт.

відео дня

"Усе робиться для того, щоб зберегти життя українських військових саме у цьому районі, все робиться для того, щоб власне зберегти життя та виконати бойові завдання", - додав він.

Ситуацію у Великій Новосілці прокоментували і в 110 окремій механізованій бригаді. Військові стверджують, що загрози оточення українських підрозділів немає.

"Що відбувалося останні дні? Противник величезними силами піхоти намагався блокувати наші опорні пункти. Застосування техніки звелося нанівець, як з нашої, так і зі сторони противника. Все, що наближалося ближче кілометра до лінії зіткнення - знищувалося", - йдеться у повідомленні.

У бригаді також повідомили про вихід підрозділів з окремих районів, де виникала загроза оточення, але бої в Великій Новосілці продовжуються і ЗСУ намагаються знищити якомога більше сил та засобів противника, який має значну перевагу у піхоті.

"Продовжувати наступ з Великої Новосілки в окупантів вже не вийде. Виникла типова ситуація для противника - "головне зробити флаговтик". Ціна та перспективи неважливі. Річка "Мокрі Яли", яка створювала проблеми для забезпечення наших підрозділів, тепер стала перепоною для просування вже противника. Увійшовши у Велику Новосілку ворог потрапив в вогняний мішок, де спокою йому не буде, будь-який рух присікається снарядами та дронами. Щодо самого міста, цілих будівель в населеному пункті не залишилось", - додали в 110 ОМБр.

Наступ на Велику Новосілку - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за даними британської розвідки, російські війська в центральній частині Донецької області посилюють тиск на населений пункт Велика Новосілка.

Напередодні також аналітики DeepState повідомили про просування ворога у Великій Новосілці і згідно з оновленими картами селище знаходиться на межі повного захоплення.

Раніше в ОСУВ "Хортиця" заявили, що Сили оборони України ведуть із російськими окупантами важкі бої за населений пункт Велика Новосілка Донецької області. На той момент ризику оточення не було, проте командування розглядало різні сценарії.

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Що відомо про ОСУВ "Хортиця"?

Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України.

Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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