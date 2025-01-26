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Вирішальну роль зіграє Трамп: The Times назвала 4 сценарії завершення війни

Віталій Кірсанов
26 січня 2025, 09:43
369
Ключову роль у розвитку подій може зіграти здатність Дональда Трампа переконати Кремль, що РФ не зможе пережити підтримку України з боку Заходу.
Дональд Трамп
The Times назвала 4 сценарії завершення війни / колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

Коротко:

  • Вирішальну роль зіграє президент США
  • Чотири сценарії завершення війни

Аналітики виділили чотири реалістичні варіанти завершення війни Росії проти України, зокрема відкидаючи малоймовірні, як-от раптова смерть Володимира Путіна або несподіваний прорив українського контрнаступу. Вирішальну роль у позитивному для України результаті війни може зіграти новообраний президент США Дональд Трамп. Про це повідомляє The Times.

Сценарій 1: Поразка України

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Найгірший із варіантів передбачає затяжну війну з боку Росії та уникнення будь-яких переговорів. Якщо Україна втратить підтримку США, це може призвести до військової поразки.

Такий результат матиме катастрофічні наслідки: хвиля українських біженців накриє Європу, а ті, хто залишиться, ризикують потрапити до російських в'язниць. НАТО втратить стратегічні позиції, а російські танки наблизяться до кордонів Польщі.

Трамп критикував хаотичний вихід США з Афганістану, а тому, найімовірніше, ставитиметься обережно до кроків, які можуть призвести до таких наслідків.

Сценарій 2: Поганий мир

Цей варіант передбачає, що Україна, позбавлена достатньої допомоги Заходу, буде змушена укласти угоду на невигідних умовах. Це може включати поділ територій і створення проросійського уряду. Такий результат стане поразкою для Києва та його союзників, а Росія отримає тріумф.

Сценарій 3: Заморожений конфлікт

Третій сценарій передбачає припинення бойових дій, що може стабілізувати ситуацію. Однак без всеосяжної мирної угоди конфлікт залишиться замороженим, створюючи ризик нового загострення, як це було після Мінських домовленостей.

Ми хочемо зробити все можливе, щоб завершити цей конфлікт стабільно. Ми не хочемо просто припинити бойові дії, щоб через кілька років усе почалося знову, - наголосив держсекретар Марко Рубіо в одному з інтерв'ю.

Сценарій 4: Мирне врегулювання

Найкращий варіант для України передбачає зміцнення її позицій завдяки підтримці США, що дасть змогу вести переговори з позиції сили. Такий сценарій забезпечить економічну стабільність, суверенітет і міжнародні гарантії безпеки.

За оцінками, повернення до кордонів 1991 року поки що виглядає малоймовірним, проте укладення угоди, яка захистить суверенітет України, є реальним. 32% українців готові поступитися територією заради миру. За умови надійних гарантій з боку США цей показник може зрости.

Це потребуватиме рішучих дій з боку США, включно із санкціями проти Росії, військовою підтримкою та економічною допомогою.

Вплив Дональда Трампа, ймовірно, стане визначальним у тому, який із цих сценаріїв втілиться в життя.

Вирішальну роль зіграє Трамп: The Times назвала 4 сценарії завершення війни
/ Инфографика: Главред

Переговори з Росією - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що Володимир Путін хоче якнайшвидшої зустрічі з Трампом для переговорів. Пєсков заявив, що Росія виступає за якнайшвидші переговори зі США щодо роззброєння. Втім, зазначають у Кремлі, "треба враховувати ядерні потенціали і союзників Вашингтона".

США введуть найсильніші санкції, якщо РФ не завершить війну. Трамп попередив, якщо країна-агресор Росія не погодиться завершити війну швидко, США введуть проти неї найсильніші санкції і тарифи. Але водночас він зазначив, що це небажаний розвиток подій.

Ультиматум Трампа не вразив Путіна і може зіграти на руку Кремлю. Президент США Дональд Трамп заявив, що введе нові санкції проти країни-агресора, якщо Росія не погодиться укласти мирну угоду з Україною. Однак, як вважають аналітики, погрози американського лідера не вразили Кремль.

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