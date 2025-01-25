Під Києвом Шахед влетів у 9-поверхівку, є руйнування: усі подробиці

У багатоповерхівці були зруйновані балкони 4-8 поверхів, вибиті віконні рами. В одному з під’їздів зруйноване перекриття сходової клітки.

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Під Києвом Шахед влетів у 9-поверхівку, є руйнування/ колаж: Главред, фото: ДСНС України

Коротко:

У Вишневому на Київщині "Шахед" влетів у 9-поверхівку, є руйнування

Зруйноване перекриття сходової клітки, балкони 4-8 поверхів, вибиті віконні рами

Надзвичайники врятували з будинку 5 людей, постраждалих немає

У місті Вишневе під Києвом внаслідок ворожої атаки дронами, яка сталася у ніч на суботу, 25 січня, пошкоджено 9-поверховий житловий будинок.

У будинок влетів "Шахед". Внаслідок цього сталася руйнація балконів 4-8 поверхів, вибиті віконні рами. В одному з під’їздів відбулася руйнація перекриття сходової клітини. Про це повідомив т.в.о голови Київської ОДА Микола Калашник.

"Всі оперативні служби на місці. Проводиться обстеження під’їздів, розбір пошкоджених конструкцій. Новобудова заселена частково. Інформація про потерпілих не надходила", – зазначив він.

Також він повідомив, що в іншому районі внаслідок падіння уламків збитої цілі відбулося загоряння виробничого підприємства на площі 600 м. кв. Пожежа ліквідована.

Удар дроном по багатоповерхівці у Вишневому/ скрін

Дивіться відео влучання дрона у багатоповерхівку під Києвом:

У ДСНС України розповіли, що після удару дронів з пошкодженого 9-поверхового будинку у Вишневому під Києвом було врятовано 5 людей.

Були зруйновані балкони житлового будинку з 5 по 9-й поверхи. Надзвичайники врятували трьох осіб з 5-го поверху та двох з 7-го поверху будівлі, з них – двоє дітей. Попередньо без постраждалих.

Також в ДСНС розповіли, що в результаті ворожої атаки загорілася будівля виробничого приміщення у Фастівському районі. Ліквідовано пожежу на площі 600 м. кв. Обійшлося без жертв та постраждалих.

Удар дроном по багатоповерхівці у Вишневому/ скрін

Дивіться відео наслідків удару по будинку у Вишневому:

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 24 січня РФ атакувала дронами, є жертви та постраждалі. Пожежа спалахнула в приватному будинку та в багатоповерхівці.

Що відомо про дрони "Шахед"/ Інфографіка: Главред

Після цього стало відомо, що у ніч на 24 січня Україну атакували майже 60 дронів – сили ППО збивали "Шахеди" в семи областях. Протиповітряна оборона знищила 25 дронів.

Нагадаємо, за словами авіаційного експерта Валерія Романенко, РФ обрала нові цілі для ударів. Росіяни й далі обстрілюватимуть Україну, застосовуючи всі свої запаси ракет і дронів, заявив Романенко. Експерти виділяють три основні цілі обстрілів – військово-промисловий комплекс, логістичні шляхи, якими ЗСУ постачають зброю західні партнери, і енергетична інфраструктура.

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Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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