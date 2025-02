Переговори Трампа з Путіним та кінець війни: головні новини України (дайджест)

Новини України 9 лютого станом на 19:30: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.

https://glavred.net/ukraine/peregovory-trampa-s-putinym-i-konec-voyny-glavnye-novosti-ukrainy-daydzhest-10638188.html Посилання скопійоване

Головні новини України станом на 19:30 9 лютого / Колаж Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru, ОК "Захід", 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка, Donald J. Trump/ Facebook

Головні новини України станом на 19:30. Добірка Главреда:

Трамп провів розмову з Путіним і зробив заяву про план завершення війни

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розповів, що провів телефонну розмову з керівником країни-окупанта Росії Володимиром Путіним. Трамп хотів спробувати домовитися про припинення російсько-української війни.

В інтерв'ю The New York Post на борту Air Force One він розповів про те, що Путін "хоче, щоб люди перестали гинути" під час війни.

відео дня

У Путіна не налаштовані на мир з Україною і готуються до зіткнення з НАТО - ISW

Ситуація на фронті та дії агресора Росії вказують на те, що Кремль не налаштований на перемовини з Україною та встановлення тривалого миру. Москва формує нові військові дивізії, посилює співпрацю з КНДР і демонструє підготовку до потенційного конфлікту з НАТО. Про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни.

У зведенні ISW йдеться про те, що Росія своїми діями демонструє прагнення до ескалації, а не миру.

Штурми окупантів у Курській області: у ЗСУ розповіли, як ворог змінив тактику

Російські окупаційні війська в Курській області змінили тактику під час штурмів. Якщо раніше вони атакували переважно технікою, то тепер здебільшого піхотою. У боях беруть участь і північнокорейські військові.

Як повідомили в 47-й Окремій штурмовій бригаді, 8 лютого ворог провів штурмові атаки одразу на кількох напрямках.

Трамп хоче укласти із Зеленським угоду на 500 млн: що Україна отримає натомість

Президент США Дональд Трамп хоче укласти з президентом України Володимиром Зеленським угоду на $500 млн про видобуток корисних копалин і газу в Україні в обмін на гарантії безпеки. Про цей намір американський президент сказав в інтерв'ю виданню The New York Post.

Трамп зазначив, що така угода буде прийнятною для будь-якої потенційної мирної ініціативи.

Війська РФ розширюють плацдарм, стало відомо про погіршення ситуації на Куп'янщині

Ситуація на Куп'янському напрямку продовжує погіршуватися. Стабілізувати обстановку не вдалося, російські окупанти продовжують розширювати свій плацдарм поблизу Дворічної. Про це заявив військовий аналітик Богдан Мірошников.

У своєму Telegram-каналі він розповів про те, що біля Дворічної окупанти створили вже навіть не плацдарм, а повноцінну ділянку фронту з налагодженою логістикою.

Понад 2 тисячі цілей за тиждень: РФ атакувала Україну ракетами, бомбами та БпЛА

Протягом останнього тижня країна-агресор Росія запустила по території України понад 2 тисячі повітряних цілей, зокрема авіабомб, ударних БпЛА та ракет різних типів. Про це у своєму Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський.

Як зупинити Путіна і закінчити війну: генерал США назвав умову

Сполученим Штатам і Євросоюзу буде необхідно проявити серйозну рішучість, щоб змусити главу Кремля Володимира Путіна зупинити війну проти України. Єдина умова для досягнення мирної угоди - усвідомлення Путіним того, що він не зможе перемогти, і якщо не зупиниться, то втратить більше. Про це заявив генерал американської армії у відставці колишній командувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі (1997-2000) Веслі Кларк.

В інтерв'ю Суспільному він розповів про те, що наразі складно сказати, якою буде формула майбутнього миру. Спецпредставник США з питань України та РФ Кіт Келлог окреслив механізм, але такий варіант неприйнятний ані для Києва, ані для Москви.

Інакше РФ буде забезпечено тріумф: Борис Джонсон назвав спосіб порятунку України

Україна повинна отримати реальні гарантії безпеки від Заходу, інакше війна завершиться "тріумфом" Путіна. Про це пише колишній прем'єр Британії Борис Джонсон у своїй колонці для Daily Mail.

Джонсон підкреслює, що зараз саме той момент, коли Захід повинен "шокувати Путіна силою своєї рішучості". І саме новий президент США Дональд Трамп здатний зробити це.

Коли в Україні скасують воєнний стан і проведуть вибори: у Раді відповіли

Проведення виборів в Україні можливе тільки після завершення воєнного стану, і для цього також існують певні умови. Про це сказав народний депутат від "Слуги народу", член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, повідомляє Radio NV.

Відповідаючи на запитання щодо проведення виборів після завершення воєнного стану, та за яких обставин він може завершитися, Веніславський нагадав, що правовий режим воєнного стану запроваджується не лише тоді, коли тривають активні бойові дії, а й коли є загроза.

Хто контролює Торецьк: у ЗСУ зробили заяву і розкрили деталі

Торецьк Донецької області залишається під контролем Сил оборони України. Росіяни заявили про нібито окупацію міста для того, щоб ця інформація "перекрила" ситуацію з їхніми втратами у Курській області. Ворог намагається захопити укріплені позиції української армії поблизу шахт Центральна і Торецька.

Росіяни намагалися врятувати пілота збитого Су-25: ЗСУ підбили вертоліт РФ

Вертоліт Мі-8 окупаційної армії РФ було підбито українськими захисниками на Донеччині, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов.

Бійці ЗСУ підбили російський вертоліт, коли він брав участь у спробі евакуації російського пілота біля Торецька, розповів він в ефірі інформаційного телемарафону.

Дрони підірвали паливні резервуари НПЗ: ЗМІ про потужні прильоти на півдні РФ

З'явилися подробиці удару по нафтобазі Албашнефть у Краснодарському краї країни-агресора РФ.

Російський міні-НПЗ атакували в ніч на 5 лютого, йдеться в повідомленні Радіо Свобода.

У Мережі з'явилися супутникові знімки наслідків удару по російському НПЗ.

У неділю, 9 лютого, російський окупант намагався повісити свій прапор над шахтою у Торецьку. Однак українські бійці завадили загарбнику досягти поставленої цілі. Про це повідомляє оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" у Telegram.

Сили оборони України діяли злагоджено, тому окупант свій російський триколор навіть не встиг розгорнути.

Президент Володимир Зеленський переконаний, що Україна має можливість закінчити повномасштабну війну у 2025 році. Про це він сказав в інтерв'ю для британського мовника ITV News.

"Ми цього (завершення війни в Україні - ред.) дуже хочемо. І кожного року, якщо чесно, ми дуже хотіли, щоб вистачило сил у західних партнерів змусити Путіна завершити війну", - наголосив Зеленський.

Повернення захоплених РФ територій: Зеленський розкрив тривожний сценарій

Окуповані РФ території України можна буде повернути дипломатичним шляхом, коли вдасться послабити державу-агресор РФ, заявив президент Володимир Зеленський.

"Так, я впевнений у цьому", - сказав Зеленський в інтерв'ю для британського мовника ITV News, відповідаючи на запитання, чи думає він, що коли-небудь побачить український прапор у Севастополі, Маріуполі та Донецьку.

Рік, коли закінчиться війна: Зеленський висунув умови для переговорів з Путіним

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю британському телеканалу ITV News, у якому висловився щодо актуальної ситуації в країні, перспективи війни та підтримку Заходу. Глава держави розповів про виклики, з якими стикається Україна, та наголосив на необхідності рішучих дій для досягнення перемоги.

Главред зібрав головні заяви президента України Володимира Зеленського.

Після розмови Трампа і Путіна: у Білому домі зробили заяву щодо війни в Україні

У Білому домі не змогли підтвердити заяву президента США Дональда Трампа про телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, але й не спростували її. Про це повідомив радник президента США з нацбезпеки Майк Волц в інтервʼю для NBC News.

Радник Трампа з нацбезпеки відмовився спростовувати чи підтверджувати телефонну розмову лідера Білого дому з Путіним.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред