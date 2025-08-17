Москва і Україна готові піти на територіальні поступки - Віткофф

Москва пішла на поступки щодо п'яти регіонів України, сказав спецпосланець Трампа.

Москва пішла на територіальні поступки

Москва заявила про готовність піти на територіальні поступки щодо п'яти регіонів України. Україна повідомить про те, якими саме територіями готова поступитися. Про це заявив спецпосланець американського президента Стів Віткофф в ефірі CNN.

Він додав, що нібито вдалося досягнути згоди щодо надійних гарантій безпеки. Ці гарантії Віткофф називає "революційними". Москва нібито пішла на поступки щодо п'яти регіонів України.

"Ми не думали, що ми навіть близько не досягли згоди щодо захисту відповідно до статті 5 від Сполучених Штатів, законодавчого закріплення в Російській Федерації не зазіхати на будь-яку іншу територію після укладення мирної угоди, законодавчого закріплення в Російській Федерації не зазіхати на будь-які інші європейські країни та не порушувати їх суверенітет. Отже, ми домовилися про це, і було ще багато іншого", - сказав Віткофф.

Територіальні поступки і вимоги

Раніше росіяни вимагали, щоб Україна віддала всі п'ять областей по адмінмежах. Нині Кремль пішов на поступки.

"Є важлива дискусія щодо Донецька і того, що там відбуватиметься. Це обговорять у понеділок, коли Зеленський прибуде з делегацією та іншими європейськими лідерами. Сподіваюся, ми зможемо швидко прийняти рішення прямо там і тоді", - сказав Віткофф.

