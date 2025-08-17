Могло виповнитися 57: донька Кузьми Скрябіна поділилася дорогоцінним спогадом про нього

Україна втратила легенду, Барбара - любого батька.

https://glavred.net/starnews/moglo-ispolnitsya-57-doch-kuzmy-skryabina-podelilas-dragocennym-vospominaniem-o-nem-10690448.html Посилання скопійоване

Андрій Кузьменко донька - Барбара Кузьменко показала зворушливе фото / колаж: Главред, фото: facebook.com/skryabinofficial, instagram.com/kuzmenko_barbara

Коротко:

Сьогодні День народження Андрія Кузьменка

Донька артиста вшанувала пам'ять про батька

У лютому 2025 року виповнилося 10 років від дня смерті легендарного українського музиканта, лідера гурту Скрябін і ведучого Андрія Кузьми Кузьменка. Життя артиста обірвалося в жахливій ДТП.

Сьогодні, 17 серпня, Кузьмі Скрябіну могло виповнитися 57 років. День народження музиканта залишається особливим святом для його близьких і сьогодні.

відео дня

Так Барбара Кузьменко, єдина донька покійної зірки, зворушливо вшанувала пам'ять про свого батька. В Instagram вона опублікувала знімок - фото з домашньої полиці, яке було знято багато років тому. У кадрі Андрій Кузьменко зі щасливою посмішкою на обличчі тримає на руках Барбару. "З Днем народження, найкращий тато", - підписала світлину донька музиканта.

Андрій Кузьменко донька - Барбара Кузьменко показала зворушливе фото / instagram.com/kuzmenko_barbara

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що українська гімнастка та олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва зробила гучне публічне зізнання про новий етап в її житті.

Також український співак Melovin поскаржився на ситуацію з таксі. Водій, який приїхав на замовлення але відмовився везти Меловіна, неприємно здивував артиста своєю поведінкою.

Читайте також:

Про персону: Кузьма Скрябін Андрій Кузьменко - український співак, композитор, поет, письменник, телеведучий, продюсер, актор. Лідер гурту "Скрябін". Герой України (2020, посмертно), кавалер Ордена "За заслуги" I ст. (2015, посмертно). Заслужений артист Автономної Республіки Крим (2008).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред