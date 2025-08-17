Могло виповнитися 57: донька Кузьми Скрябіна поділилася дорогоцінним спогадом про нього

Коротко:
- Сьогодні День народження Андрія Кузьменка
- Донька артиста вшанувала пам'ять про батька
У лютому 2025 року виповнилося 10 років від дня смерті легендарного українського музиканта, лідера гурту Скрябін і ведучого Андрія Кузьми Кузьменка. Життя артиста обірвалося в жахливій ДТП.
Сьогодні, 17 серпня, Кузьмі Скрябіну могло виповнитися 57 років. День народження музиканта залишається особливим святом для його близьких і сьогодні.
Так Барбара Кузьменко, єдина донька покійної зірки, зворушливо вшанувала пам'ять про свого батька. В Instagram вона опублікувала знімок - фото з домашньої полиці, яке було знято багато років тому. У кадрі Андрій Кузьменко зі щасливою посмішкою на обличчі тримає на руках Барбару. "З Днем народження, найкращий тато", - підписала світлину донька музиканта.
Про персону: Кузьма Скрябін
Андрій Кузьменко - український співак, композитор, поет, письменник, телеведучий, продюсер, актор. Лідер гурту "Скрябін". Герой України (2020, посмертно), кавалер Ордена "За заслуги" I ст. (2015, посмертно). Заслужений артист Автономної Республіки Крим (2008).
