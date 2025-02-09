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"Поставити Путіна на коліна": ексрадник НАТО розкрив шлях завершення війни

Олексій Тесля
9 лютого 2025, 17:27
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Для наближення переломного моменту Заходу потрібно застосувати тактику, яка допомогла перемогти СРСР, вважає Ян Бжезинський.
Путін, армія РФ
Названо метод тиску на Володимира Путіна / колаж: Главред, фото: скріншот, МО РФ

Що відомо:

  • Мета в тому, щоб Путіну довелося зосередитися на проблемах усередині РФ
  • Заходу потрібно застосувати тактику, яка допомогла перемогти СРСР

У Заходу є можливість знищити російського диктатора Володимира Путіна або змусити його сісти за стіл переговорів, заявив екс-заступник помічника міністра оборони США з питань Європи та політики НАТО, експерт із зовнішньої політики та військових питань, Ян Бжезинський.

Як наголосив він в інтерв'ю The Sun, Москву можна розтрощити за умови, якщо Захід повністю використає своє економічне і військове домінування, замість того щоб шукати врегулювання шляхом переговорів.

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"Я вважаю, що росіяни продовжуватимуть війну і матимуть можливість просуватися вперед досить довго. Я дійсно вважаю, що Росію можна перемогти в цій війні. І це не означає, що потрібно бігти в Росію і просити про угоду, щоб закінчити війну. Потрібно вникнути в радянський менталітет", - пояснив він.

Він також упевнений, що для наближення переломного моменту Заходу потрібно застосувати ту саму тактику, яка допомогла перемогти СРСР - посилення військової підтримки України, посилення економічного тиску на РФ і запуск агресивної інформаційної кампанії, спрямованої на політичну еліту РФ.

Експерт переконаний, що головна мета полягає в тому, щоб Путіну довелося зосередитися на проблемах усередині Росії. Він упевнений, що це змусить російського президента відмовитися від своїх експансіоністських амбіцій.

"Історія повторюється, тож тільки повернення до тактики Холодної війни може остаточно поставити Путіна на коліна", - заявив експерт.

На його думку, Заходу ще належить завдати справжнього удару по російській економіці. Ми можемо це зробити. Він повинен включати більш агресивний підхід, зокрема перекриття доступу до західних фінансових систем і скорочення енергетичних доходів РФ. Ба більше, Заходу слід підірвати авторитет Путіна всередині Росії.

Навіть у разі підписання мирної угоди, міцний мир між Росією та Україною навряд чи збережеться протягом багатьох поколінь, зазначив експерт. Він підкреслив, що жорстокість російського вторгнення завдала занадто глибоких ран, щоб залікувати їх у найближчому майбутньому.

Переговори про припинення війни - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Путін дав сигнал, що не погодиться на мирні переговори. Диктатор дав сигнал російському суспільству, що війна триватиме і що РФ не планує найближчим часом брати участь у мирних переговорах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, коли можуть бути переговори делегації України з командою Трампа. Основні переговори української делегації з новою командою Трампа очікуються тоді, коли буде "Український тиждень" у Вашингтоні.

Як раніше повідомляв Главред, Володимир Огризко розповів, чому Україна і РФ не зможуть домовитися. Україні немає сенсу вести переговорний процес з країною-агресором Росією, поки наша сторона не має важелів впливу на російську сторону. Він вважає, щоб мати такі інструменти впливу, потрібно змусити РФ відступити.

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