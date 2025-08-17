Рус
Експорт нафти під загрозою: нові подробиці удару по нафтопроводу "Дружба"

Руслан Іваненко
17 серпня 2025, 18:06
6909
Місцева влада повідомляє про використання HIMARS та дронів під час масованого удару.
Дрон
Руйнування станції "Унеча" загрожує експорту нафти з РФ і постачанню білоруського НПЗ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, скріншот

Коротко:

  • Нафтопровід "Дружба" зазнав удару по станції "Унеча"
  • Знищено дві насосні станції та технічне обладнання
  • Пожежу підтвердили супутникові дані NASA

Нові супутникові знімки високої роздільної здатності показали знищення двох насосних станцій нафтопроводу "Дружба" на території виробничо-диспетчерської станції "Унеча" у Брянській області. Про це повідомляє Militarnyi з посиланням на Telegram-канал Dnipro Osint Гарбуз.

За даними зображень, внаслідок української атаки та пожежі були зруйновані дві насосні станції, невелике технічне приміщення та технологічне обладнання поруч.

відео дня

Станція належить державному холдингу "Транснефть", що відповідає за обслуговування та транспортування нафти й нафтопродуктів територією РФ та за кордон. Потужність станції становить 60 мільйонів тонн нафти на рік.

Значення станції "Унеча"

"Унеча" має ключове значення для транспортування російської нафти до порту Усть-Луга, а також для забезпечення нафтою білоруського НПЗ у Мозирі. Станція розташована в селі Високе Унечського району приблизно за 60 км від українського кордону. Місцеві жителі повідомляють, що останній удар стався 12 серпня близько 22:00.

Пожежа та підтвердження супутників

Пожежу на території станції підтвердили й супутникові дані NASA, які зафіксували осередки займання о 22:30, 3:00 та 4:24 ночі.

Чим саме був завданий удар, невідомо, проте місцева влада повідомляла про "масований комбінований удар реактивними снарядами РСЗВ HIMARS та реактивними безпілотними літальними апаратами".

Експорт нафти під загрозою: нові подробиці удару по нафтопроводу 'Дружба'
"Дружба" / Фото: t.me/DniproOfficial
Експорт нафти під загрозою: нові подробиці удару по нафтопроводу 'Дружба'
"Дружба" / Фото: t.me/DniproOfficial

Перспективи транзиту російської нафти

Екс-глава ГТС України Сергій Макогон оцінив можливість повної відмови України від транзиту російської нафти.

"Технічно жодних перешкод для того, щоб Угорщина і Словаччина відмовилися від російської нафти, немає. Нафтопровід "Адрія", який проходить через Хорватію, вже давно модернізований і може забезпечувати ті самі обсяги — близько 14 мільйонів тонн на рік, що зараз йдуть через Україну", — пояснив він в інтерв’ю Главреду.

нефтепровод
Нафтопровід "Дружба" / Инфографика: Главред

Макогон також наголосив на політичному аспекті питання: у ЄС рішення про санкції приймаються одностайно, і саме Угорщина та Словаччина поки блокують ухвалення обмежень на транзит російської нафти через Україну.

Удари по Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 13 серпня в Росії зафіксували серію атак безпілотників. Ударів зазнали нафтопереробні заводи у Волгоградській області та Краснодарському краї, вибухи пролунали й у тимчасово окупованому Криму, повідомляють росЗМІ.

Днем раніше, 12 серпня, безпілотники атакували й Республіку Татарстан, розташовану більш ніж за 1200 кілометрів від України.

Крім того, українські військові вдарили по колоні російських окупантів на трасі Рильськ - Хомутовка в Курській області. Внаслідок атаки був важко поранений російський генерал-лейтенант Еседулла Абдулмумінович Абачев.

Читайте також:

Про джерело: Мілітарний

Мілітарний (Militarnyi) — українське онлайн-медіа військової тематики, що існує з 2009 року. Основний контент — новини про силові структури, бойові дії та військову промисловість України та світу, пише Вікіпедія.

Команда медіа створила громадську організацію "Український мілітарний центр" у 2017 році.

31 березня 2025 року портал "Мілітарний" запустив нову версію сайту – Militarnyi.com. Портал отримав новий лаконічний та більш сучасний дизайн, значною мірою орієнтований на мобільні пристрої.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна Росії та України атака дронів нафтопровід "Дружба"
