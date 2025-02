Трамп зробив заяву про розмову з Путіним і план завершення війни

Трамп сказав, що у нього є конкретний план для завершення війни Росії проти України.

https://glavred.net/world/tramp-raskryl-detali-razgovora-s-putinym-i-zayavil-o-plane-po-zaversheniyu-voyny-10638032.html Посилання скопійоване

Трамп розкрив деталі телефонної розмови з Путіним / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, скріншот YouTube

Що відомо про телефонну розмову Трампа і Путіна:

Трамп натякнув, що Путін нібито хоче закінчити війну

Трамп говорив із Путіним, щоб спробувати завершити війну

Трамп закликав скоріше почати зустрічі для завершення війни

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розповів, що провів телефонну розмову з керівником країни-окупанта Росії Володимиром Путіним. Трамп хотів спробувати домовитися про припинення російсько-української війни.

Про що Трамп говорив із Путіним

В інтерв'ю The New York Post на борту Air Force One він розповів про те, що Путін "хоче, щоб люди перестали гинути" під час війни.

відео дня

Журналісти запитали, скільки говорили Трамп і Путін, на що господар Білого дому відповів так: "Краще б я не говорив".

На думку американського президента, "Путіну небайдуже" те, що відбувається на війні.

"Він хоче, щоб люди перестали вмирати. Усі ці мертві люди. Молоді, молоді, красиві люди. Вони як ваші діти, їх два мільйони - і без причини", - цитують журналісти Трампа.

Крім того, Трамп пригадав свою колишню риторику і повторив, що Росія б не пішла на Україну повномасштабною війною, якби він був на чолі США у 2022 році, оскільки у нього "завжди були хороші стосунки з Путіним".

Коротко про Трампа / Інфографіка: Главред

Трамп заявив про наявність конкретного плану

Ба більше, Трамп стверджує, що у нього є конкретний план, як завершити війну.

"Я сподіваюся, що це швидко (відбудеться, - ред.). Щодня гинуть люди. Ця війна така погана в Україні. Я хочу покінчити з цією проклятою справою", - розповів Трамп.

"Давайте почнемо ці зустрічі"

Трамп звернувся до радника з нацбезпеки Майка Волца, який у рамках розмови підійшов до кабінету президента на борту, і сказав: "Давайте почнемо ці зустрічі".

"Вони хочуть зустрітися. Щодня гинуть люди. Гинуть молоді красиві солдати. З обох сторін. По всьому полю бою", - цитують журналісти Дональда Трампа.

Плани щодо завершення війни - важливі новини:

Як повідомляв Главред, спецпредставник США по Україні та Росії Кіт Келлог заявив, що Трамп готовий посилити санкції проти Москви. Зокрема, вдарити по видобутку та експорту нафти. Такий крок дасть широкі можливості для того, щоб діяти далі.

7 лютого Трамп заявив, що припускає зустріч із президентом України Зеленським. За його словами, лідери можуть зустрітися вже наступного тижня. Також Трамп укотре наголосив на своєму намірі завершити війну.

Офіс президента і Білий дім розпочали підготовку зустрічі та перемовин на рівні команд, сказав Володимир Зеленський. Сторони опрацьовують деталі. Зеленський акцентував на тому, що треба зустрітися раніше з Трампом до того, як він зустрінеться з Путіним.

Інші новини:

Що таке New York Post? New York Post - одна з найбільших американських газет. Заснована в 1801 році. Наклад (в 2007 році) 625 тисяч примірників у звичайні дні і 386 тисяч примірників — у неділі. З 1993 року газета належить компанії News Corporation американського медіа-магната Руперта Мердока. У 1996 році Post випустив інтернет-версію газети, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред