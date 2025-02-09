Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Трамп зробив заяву про розмову з Путіним і план завершення війни

Андрій Ганчук
9 лютого 2025, 07:12оновлено 9 лютого, 07:50
843
Трамп сказав, що у нього є конкретний план для завершення війни Росії проти України.
Трамп, Путин
Трамп розкрив деталі телефонної розмови з Путіним / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, скріншот YouTube

Що відомо про телефонну розмову Трампа і Путіна:

  • Трамп натякнув, що Путін нібито хоче закінчити війну
  • Трамп говорив із Путіним, щоб спробувати завершити війну
  • Трамп закликав скоріше почати зустрічі для завершення війни

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розповів, що провів телефонну розмову з керівником країни-окупанта Росії Володимиром Путіним. Трамп хотів спробувати домовитися про припинення російсько-української війни.

Про що Трамп говорив із Путіним

В інтерв'ю The New York Post на борту Air Force One він розповів про те, що Путін "хоче, щоб люди перестали гинути" під час війни.

відео дня

Журналісти запитали, скільки говорили Трамп і Путін, на що господар Білого дому відповів так: "Краще б я не говорив".

На думку американського президента, "Путіну небайдуже" те, що відбувається на війні.

"Він хоче, щоб люди перестали вмирати. Усі ці мертві люди. Молоді, молоді, красиві люди. Вони як ваші діти, їх два мільйони - і без причини", - цитують журналісти Трампа.

Крім того, Трамп пригадав свою колишню риторику і повторив, що Росія б не пішла на Україну повномасштабною війною, якби він був на чолі США у 2022 році, оскільки у нього "завжди були хороші стосунки з Путіним".

Трамп зробив заяву про розмову з Путіним і план завершення війни
Коротко про Трампа / Інфографіка: Главред

Трамп заявив про наявність конкретного плану

Ба більше, Трамп стверджує, що у нього є конкретний план, як завершити війну.

"Я сподіваюся, що це швидко (відбудеться, - ред.). Щодня гинуть люди. Ця війна така погана в Україні. Я хочу покінчити з цією проклятою справою", - розповів Трамп.

"Давайте почнемо ці зустрічі"

Трамп звернувся до радника з нацбезпеки Майка Волца, який у рамках розмови підійшов до кабінету президента на борту, і сказав: "Давайте почнемо ці зустрічі".

"Вони хочуть зустрітися. Щодня гинуть люди. Гинуть молоді красиві солдати. З обох сторін. По всьому полю бою", - цитують журналісти Дональда Трампа.

Плани щодо завершення війни - важливі новини:

Як повідомляв Главред, спецпредставник США по Україні та Росії Кіт Келлог заявив, що Трамп готовий посилити санкції проти Москви. Зокрема, вдарити по видобутку та експорту нафти. Такий крок дасть широкі можливості для того, щоб діяти далі.

7 лютого Трамп заявив, що припускає зустріч із президентом України Зеленським. За його словами, лідери можуть зустрітися вже наступного тижня. Також Трамп укотре наголосив на своєму намірі завершити війну.

Офіс президента і Білий дім розпочали підготовку зустрічі та перемовин на рівні команд, сказав Володимир Зеленський. Сторони опрацьовують деталі. Зеленський акцентував на тому, що треба зустрітися раніше з Трампом до того, як він зустрінеться з Путіним.

Інші новини:

Що таке New York Post?

New York Post - одна з найбільших американських газет. Заснована в 1801 році. Наклад (в 2007 році) 625 тисяч примірників у звичайні дні і 386 тисяч примірників — у неділі. З 1993 року газета належить компанії News Corporation американського медіа-магната Руперта Мердока. У 1996 році Post випустив інтернет-версію газети, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Дональд Трамп Володимир Путін війна Росії та України
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
У Путіна не налаштовані на мир з Україною і готуються до зіткнення з НАТО - ISW

У Путіна не налаштовані на мир з Україною і готуються до зіткнення з НАТО - ISW

08:24Світ
Трамп зробив заяву про розмову з Путіним і план завершення війни

Трамп зробив заяву про розмову з Путіним і план завершення війни

07:12Світ
Україну накриє 5-денний шторм: якою буде потужність нової магнітної бурі

Україну накриє 5-денний шторм: якою буде потужність нової магнітної бурі

06:30Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Ідеальна бюджетна закуска, яку розметуть за 1 секунду: рецепт просто фантастика

Ідеальна бюджетна закуска, яку розметуть за 1 секунду: рецепт просто фантастика

Карта Deep State онлайн за 9 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 9 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра 9 лютого: Півням - конфлікти, Собакам - проблеми

Китайський гороскоп на завтра 9 лютого: Півням - конфлікти, Собакам - проблеми

Назавжди вісімнадцять: астрологи назвали ТОП-3 знаки, які ніколи не старіють

Назавжди вісімнадцять: астрологи назвали ТОП-3 знаки, які ніколи не старіють

На вас можуть накласти порчу: що не можна брати в руки 9 лютого - прикмети

На вас можуть накласти порчу: що не можна брати в руки 9 лютого - прикмети

Останні новини

08:55

"КНДР буде підтримувати РФ": Кім Чен Ин цинічно прокоментував війну в Україні

08:29

Карта Deep State онлайн за 9 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

08:24

У Путіна не налаштовані на мир з Україною і готуються до зіткнення з НАТО - ISW

07:15

Скільки носорогів на малюнку: тільки геній зможе правильно порахувати за 10 секунд

07:12

Трамп зробив заяву про розмову з Путіним і план завершення війни

Нацвідбір на Євробачення 2025: онлайн-трансляція шоуНацвідбір на Євробачення 2025: онлайн-трансляція шоу
06:30

Україну накриє 5-денний шторм: якою буде потужність нової магнітної бурі

06:14

Заморозка війни та вибори: чому для України важливий досвід АбхазіїПогляд

05:10

Щоб не "вбити" двигун авто: як розпізнати неякісне паливо

04:35

Чому не можна казати "пасмурна погода": як замінити вислів, щоб говорити правильноВідео

Реклама
03:34

"Штурмують одразу в кількох напрямках": військові - про нову тактику РФ під Курськом

03:20

"Увійти в інші області РФ": експерт розкрив неочікуваний сценарій наступу ЗСУ

02:30

9 лютого: церковне свято сьогодні, що не можна робити, прикмети

01:20

Очі сяятимуть як топази: названо ідеальний колір волосся для сірих очей

01:05

У Одесі жорстоко побили матір загиблого військового: у мерії розказали подробиці

00:19

Євробачення-2025: про що пісня Bird of Pray переможців Нацвідбору ZiferblatВідео

00:08

Що відомо про гурт Ziferblat, який переміг у Нацвідборі на Євробачення 2025

08 лютого, субота
23:25

Національний відбір на Євробачення-2025: як голосувало журі та глядачі

23:08

Хто представить Україну на Євробаченні-2025 - результати голосування

22:57

ЗМІ: 8 із 10 чоловіків готові на союз із кібер-партнеркою замість реальної жінки

22:42

Між суддями Нацвідбору на Євробачення 2025 сталася перепалка - причина

Реклама
22:29

"Результат, якого бояться росіяни": Зеленський показав далекобійну зброюФото

22:17

"Гроші - на безнадійну війну": Орбан обрушився на єврочиновників через Україну

21:26

Омбудсмен показав полонених росіян: що просили і на що скаржилися окупанти

20:59

Трамп зробив заяву про депортацію принца Гаррі зі США і назвав Меган "жахливою"

20:10

Путін на переговорах не піде на компроміс, але Захід цього не зрозумів - AP

20:06

В мене погані новини для команди ТрампаПогляд

19:43

Україну скують морози: де влупить -11 градусів

19:16

Путін готується до продовження війни: Зеленський зробив важливу заявуВідео

19:07

Влада прифронтового Покровська хоче закупити квітів на 99 тис грн - Prozorro

18:45

Нові цінові "рекорди": в Україні дорожчатиме популярний продукт

18:14

Оптична ілюзія під силу не всім: знайдіть папугу серед листя за 5 секунд

18:06

"Росія у вогні": Сирський назвав головні пріоритети для ЗСУ

17:55

На вас можуть накласти порчу: що не можна брати в руки 9 лютого - прикмети

17:28

Лазер проти "шахедів": стали відомі деталі про нову українську зброю "Тризуб"

17:22

Салат Мисливець, який підкорить усю родину: забутий рецепт із 90-х

17:19

"Фуфло": путіністку Дубцову намагаються викреслити з російського шоу-бізнесу

16:55

Хто переможе на Нацвідборі на Євробачення-2025: фінальний прогноз букмекерів

16:52

Як часто потрібно прати бюстгальтер: жінкам розповіли про "золоте" правило

16:26

Уперше за довгий час: українські воїни знищили російський Су-25

16:10

Захоплення Торецька сприятиме подальшому просуванню військ РФ - WP

Реклама
16:02

Як правильно розвернутися на дорозі: тест ПДР, який вирішать не всі водії

15:48

Підозра на менінгіт: 4-місячна донька скандальної Верби потрапила до лікарні

15:43

Сума покарання до 34 000 гривень: в Україні вводять нові штрафи для водіїв

15:35

Де 4 олені: лише люди з "орлиним зором" зможуть їх побачити за 10 секунд

15:25

"Якщо не НАТО, то ядерна зброя": як Зеленський підвищує ставки у переговорах

15:07

Назавжди вісімнадцять: астрологи назвали ТОП-3 знаки, які ніколи не старіють

15:04

Чому РФ хоче забрати Донеччину і Запоріжжя: Зеленський назвав головну причинуВідео

14:38

Буде свіжим упродовж місяців: як зберігати імбир

14:14

Морози посиляться: де в Україні вдарить -14 градусів

14:11

"Загинуло багато офіцерів": Зеленський розповів про потужний удар ЗСУ на Курщині

Новини України
Новини КиєваКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти