"Не їла два місяці": Анна Кошмал не може скинути вагу після других пологів

Стисло:
- 5 місяців тому Анна Кошмал народила другу дитину
- Відтоді зірка не може повернутися до колишньої фігури
11 березня 2025 року українська акторка Анна Кошмал вдруге стала матір'ю. У неї народилася донька, яку назвали Софією.
Нещодавно артистка зізналася, що після появи малятка вона зіткнулася з проблемою: у Анни не виходить повернути собі допологову форму. Фігура Кошмал помітно округлилася, але вона поставилася до цього філософськи.
Акторка розповіла у своєму блозі в Instagram, що пробувала різні дієти, відмовилася від солодкого, проте вага "зупинилася" на другому місяці після пологів. Фахівці пояснили молодій мамі, що переживати і поспішати не варто - її фігура буде такою доти, доки вона годує Софію грудьми.
"Це потреба мого тіла на даному етапі. Якщо форсувати схуднення, то молоко може взагалі зникнути. Тому я залишаюся поки в своєму новому тілі, допоки відгодую Софійку, її здоров'я зараз найважливіше", - пише зірка.
Софія - молодша донька Анни Кошмал. У 2018 році акторка народила первістка - хлопчика Михайла. Особу батька своїх дітей зірка приховує. Вона зазначає, що залишатися в тіні - рішення її чоловіка, тому Анна не поспішає і не наполягає на тому, щоб він став частиною її публічного життя.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав про жорстоку зраду, яка сталася в житті співачки Камалії. Музичний продюсер Олена Мозгова розкритикувала артистку за відвертість.
Також співачка та музична продюсерка Наталія Могилевська розповіла про завершення кар'єри та самотність. У житті їй довелося подолати багато чого на шляху до сім'ї її мрії.
Читайте також:
- "Занадто швидко": Лілія Подкопаєва зробила гучне публічне зізнання
- "Найпідлішим чином": Олег Винник з'явився з новою заявою
- Шоптенко розкрила нові подробиці про діагноз сина
Про персону: Анна Кошмал
Анна Кошмал - українська акторка театру, кіно і озвучки. Першу всеукраїнську популярність їй принесла роль Жені в серіалі "Свати". На її рахунку понад 40 ролей. Найвідоміші роботи - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" та ін.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред