"Не їла два місяці": Анна Кошмал не може скинути вагу після других пологів

Анна Підгорна
17 серпня 2025, 12:12
21
Кошмал розкрила причину, через яку їй доводиться звикати до свого нового тіла.
Анна Кошмал
Анна Кошмал народила - акторка розповіла про післяпологовий період / instagram.com/smorkovkina

Стисло:

  • 5 місяців тому Анна Кошмал народила другу дитину
  • Відтоді зірка не може повернутися до колишньої фігури

11 березня 2025 року українська акторка Анна Кошмал вдруге стала матір'ю. У неї народилася донька, яку назвали Софією.

Нещодавно артистка зізналася, що після появи малятка вона зіткнулася з проблемою: у Анни не виходить повернути собі допологову форму. Фігура Кошмал помітно округлилася, але вона поставилася до цього філософськи.

відео дня

Акторка розповіла у своєму блозі в Instagram, що пробувала різні дієти, відмовилася від солодкого, проте вага "зупинилася" на другому місяці після пологів. Фахівці пояснили молодій мамі, що переживати і поспішати не варто - її фігура буде такою доти, доки вона годує Софію грудьми.

"Це потреба мого тіла на даному етапі. Якщо форсувати схуднення, то молоко може взагалі зникнути. Тому я залишаюся поки в своєму новому тілі, допоки відгодую Софійку, її здоров'я зараз найважливіше", - пише зірка.

Анна Кошмал із донькою
Анна Кошмал народила - акторка розповіла про післяпологовий період / instagram.com/smorkovkina

Софія - молодша донька Анни Кошмал. У 2018 році акторка народила первістка - хлопчика Михайла. Особу батька своїх дітей зірка приховує. Вона зазначає, що залишатися в тіні - рішення її чоловіка, тому Анна не поспішає і не наполягає на тому, щоб він став частиною її публічного життя.

Анна Кошмал із сином і донькою
Анна Кошмал із сином Михайлом і донькою Софією / instagram.com/smorkovkina

Про персону: Анна Кошмал

Анна Кошмал - українська акторка театру, кіно і озвучки. Першу всеукраїнську популярність їй принесла роль Жені в серіалі "Свати". На її рахунку понад 40 ролей. Найвідоміші роботи - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" та ін.

15:13

"Жахливе рішення": донька Келлога розкритикувала почесті для Путіна на Алясці

15:10

Чи народжені Ви під знаком богині: все розкаже дата народження

14:40

Двійник "Говорун": психолог розкрив, чому з Трампом зустрічався не Путін

