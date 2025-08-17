У великих містах жорсткі прильоти: РФ атакувала Україну балістикою

Що відомо:
- РФ атакувала балістичними ракетами Суми, Харків і Павлоград
- Унаслідок ударів є постраждалі
- Росіяни били по цивільних об'єктах
Російські окупанти атакували Україну балістичними ракетами. Потужні вибухи прогриміли в Харкові, Сумах і Павлограді.
На обстріли відреагував глава Офісу президента України Андрій Єрмак.
"Прямо зараз росіяни б'ють балістикою по наших регіонах, наших містах. Суми, Харків - Росія обстрілює балістичними ракетами. Необхідне припинення вогню, тому що Росія і далі буде робити все, щоб тероризувати наших людей", - написав він.
Згодом стало відомо про те, що в бік Одеси летять ударні дрони типу "Шахед".
"Росіяни запустили шахеди - планують атакувати Одесу. Це так вони миру хочуть. Тільки слова", - додав Єрмак.
У Telegram-каналі monitoringwar повідомили про те, що близько п'яти балістичних ракет "Іскандер/KN" було запущено з Курської області, Ростовської області (Міллерово, Таганрог).
Удар по Сумах
Перший вибух прогримів у Сумах. Вибух було чути в усіх районах міста. Читачі Главреда розповідають про те, що вони відчули дуже сильну вибухову хвилю, а спочатку побачили яскравий спалах.
Голова Сумської ОВА Олег Григоров підтвердив, що росіяни вдарили балістикою по цивільній інфраструктурі Сум.
"За попередньою інформацією, обійшлося без жертв, проте є пошкодження. Наслідки атаки уточнюються. Загроза зберігається. Прошу жителів Сумщини залишатися в безпечних місцях", - написав він.
Дивіться відео про удар по місту Суми:
Виконувач обов'язків мера Сум Артем Кобзар уточнив, що РФ атакувала заклад освіти.
Дивіться відео про удар по місту Суми:
Вибух у Харкові
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що "приліт" було зафіксовано в Індустріальному районі Харкова. Мер міста Ігор Терехов уточнив, що під атакою був район житлової багатоквартирної забудови. Удар стався між багатоповерхівок. Щонайменше у 12-ти з них було вибито вікна.
Відомо про вісьмох постраждалих. Серед них 13-річна дівчинка, три жінки 21, 24 і 60 років. У 69-річної жінки та 44-річного чоловіка гостра реакція на стрес. Також відомо про те, що постраждали також 36-ти та 82-річні жінки.
Удари РФ по Україні - новини за темою
Як писав Главред, 10 серпня окупаційна армія російського диктатора Володимира Путіна ввечері 10 серпня за допомогою КАБів вдарила по Запоріжжю. Унаслідок ворожого удару постраждали люди.
Нагадаємо, вранці в суботу, 9 серпня, країна-агресор Росія вдарила по Дніпру ракетами.
У ніч на 8 серпня армія РФ атакувала дронами Київську область - виникли пожежі, постраждали жінки. Унаслідок ворожої атаки виникли пожежі в приватному секторі. Є пошкоджені будинки.
Інші новини:
- Нічна напруга над Києвом: вибухи, атака "Шахедів" і зліт стратегічної авіації
- Вночі в Харкові прогриміли вибухи: після ударів "Шахедів" постраждали люди
- Щойно приїхав поїзд і пролунали вибухи: росіяни двічі вдарили по вокзалу в Сумах
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред