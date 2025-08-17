Рус
У великих містах жорсткі прильоти: РФ атакувала Україну балістикою

Ангеліна Підвисоцька
17 серпня 2025, 23:38оновлено 18 серпня, 01:33
1348
Унаслідок ракетних ударів уже є інформація про руйнування та постраждалих.
Пожежа, рятувальники, ДСНС, наліт дронів, наліт ракет
РФ атакувала міста балістикою / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ДСНС

Що відомо:

  • РФ атакувала балістичними ракетами Суми, Харків і Павлоград
  • Унаслідок ударів є постраждалі
  • Росіяни били по цивільних об'єктах

Російські окупанти атакували Україну балістичними ракетами. Потужні вибухи прогриміли в Харкові, Сумах і Павлограді.

На обстріли відреагував глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

відео дня

"Прямо зараз росіяни б'ють балістикою по наших регіонах, наших містах. Суми, Харків - Росія обстрілює балістичними ракетами. Необхідне припинення вогню, тому що Росія і далі буде робити все, щоб тероризувати наших людей", - написав він.

Згодом стало відомо про те, що в бік Одеси летять ударні дрони типу "Шахед".

"Росіяни запустили шахеди - планують атакувати Одесу. Це так вони миру хочуть. Тільки слова", - додав Єрмак.

У Telegram-каналі monitoringwar повідомили про те, що близько п'яти балістичних ракет "Іскандер/KN" було запущено з Курської області, Ростовської області (Міллерово, Таганрог).

ракети
РФ атакувала Україну балістичними ракетами / фото: monitoringwar

Удар по Сумах

Перший вибух прогримів у Сумах. Вибух було чути в усіх районах міста. Читачі Главреда розповідають про те, що вони відчули дуже сильну вибухову хвилю, а спочатку побачили яскравий спалах.

Голова Сумської ОВА Олег Григоров підтвердив, що росіяни вдарили балістикою по цивільній інфраструктурі Сум.

"За попередньою інформацією, обійшлося без жертв, проте є пошкодження. Наслідки атаки уточнюються. Загроза зберігається. Прошу жителів Сумщини залишатися в безпечних місцях", - написав він.

Дивіться відео про удар по місту Суми:

удар по Сумах
РФ вдарила балістикою по місту Суми / фото: скріншот

Виконувач обов'язків мера Сум Артем Кобзар уточнив, що РФ атакувала заклад освіти.

Дивіться відео про удар по місту Суми:

удар по Сумах
РФ вдарила балістикою по місту Суми / фото: скріншот

Вибух у Харкові

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що "приліт" було зафіксовано в Індустріальному районі Харкова. Мер міста Ігор Терехов уточнив, що під атакою був район житлової багатоквартирної забудови. Удар стався між багатоповерхівок. Щонайменше у 12-ти з них було вибито вікна.

  • Удар по Харькову 17 августа
    Удар по Харькову 17 августа фото: Харківська ОВА
  • Удар по Харькову 17 августа
    Удар по Харькову 17 августа фото: Харківська ОВА
  • Удар по Харькову 17 августа
    Удар по Харькову 17 августа фото: Харківська ОВА
  • Удар по Харькову 17 августа
    Удар по Харькову 17 августа фото: Харківська ОВА
  • Удар по Харькову 17 августа
    Удар по Харькову 17 августа фото: Харківська ОВА
  • Удар по Харькову 17 августа
    Удар по Харькову 17 августа фото: Харківська ОВА
  • Удар по Харькову 17 августа
    Удар по Харькову 17 августа фото: Харківська ОВА
  • Удар по Харькову 17 августа
    Удар по Харькову 17 августа фото: Харківська ОВА
  • Удар по Харькову 17 августа
    Удар по Харькову 17 августа фото: Харківська ОВА
  • Удар по Харькову 17 августа
    Удар по Харькову 17 августа фото: ДСНС
  • Удар по Харькову 17 августа
    Удар по Харькову 17 августа фото: ДСНС
  • Удар по Харькову 17 августа
    Удар по Харькову 17 августа фото: ДСНС
  • Удар по Харькову 17 августа
    Удар по Харькову 17 августа фото: ДСНС
  • Удар по Харькову 17 августа
    Удар по Харькову 17 августа фото: ДСНС
  • Удар по Харькову 17 августа
    Удар по Харькову 17 августа фото: ДСНС

Відомо про вісьмох постраждалих. Серед них 13-річна дівчинка, три жінки 21, 24 і 60 років. У 69-річної жінки та 44-річного чоловіка гостра реакція на стрес. Також відомо про те, що постраждали також 36-ти та 82-річні жінки.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як писав Главред, 10 серпня окупаційна армія російського диктатора Володимира Путіна ввечері 10 серпня за допомогою КАБів вдарила по Запоріжжю. Унаслідок ворожого удару постраждали люди.

Нагадаємо, вранці в суботу, 9 серпня, країна-агресор Росія вдарила по Дніпру ракетами.

У ніч на 8 серпня армія РФ атакувала дронами Київську область - виникли пожежі, постраждали жінки. Унаслідок ворожої атаки виникли пожежі в приватному секторі. Є пошкоджені будинки.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Харкова Сумы Павлоград Харківська область Сумська область вторгнення Росії Новини Павлограда ракетний удар





