Жорстке викриття: чому Джо Байден втратив зятя

Ешлі Байден розлучається з чоловіком

Донька Джо Байдена розповіла, у чому причина їхнього розставання

Тиждень тому Ешлі Байден, активістка у сфері соціальної справедливості, соціальна працівниця та молодша дитина 46-то президента США Джо Байдена, подала до суду штату Філадельфія заяву про розірвання шлюбу з пластичним хірургом і отоларингологом Говардом Крейном.

Пара була разом 13 років. Їх познайомив Бо Байден, старший брат Ешлі. До весілля закохані зустрічалися два роки.

Після подачі заяви про розлучення, і після того, як новина про завершення її шлюбу потрапила в ЗМІ, Байден не коментувала це в публічній площині. Однак пізніше все-таки здійснила викриття: причиною її рішення розірвати шлюб із Крейном є те, що в Говарда з'явилася інша жінка.

У своєму блозі в Instagram Ешлі опублікувала фото: у кадрі її чоловік на нічній прогулянці тримає за руку незнайомку. "Мій чоловік і його дівчина тримаються за руки", - підписала знімок Байден.

Чоловік Ешлі Байден із коханкою / instagram.com/ashleyblazerbiden

Ешлі Байден стала для Джо Байдена четвертою дитиною, для його другої дружини Джилл - першою і єдиною. Наразі Ешлі - єдина донька експрезидента. У першому шлюбі він мав доньку Наомі, проте малятко загинуло в дитинстві разом зі своєю мамою, першою дружиною Джо Нейлією, у страшній автокатастрофі.

Ешлі Байден з батьками / instagram.com/ashleyblazerbiden

Про персону: Джо Байден Джо Байден - американський державний і політичний діяч, 46-й президент США. Член Демократичної партії, раніше обіймав посаду 47-го віцепрезидента з 2009 до 2017 року за президента Барака Обами і представляв штат Делавер у Сенаті США з 1973 до 2009 року. Доктор права (1968). У квітні 2023 року Байден висунув свою кандидатуру в президенти. Після праймеріз Демократичної партії 2024 року він став можливим кандидатом партії на президентських виборах 2024 року, але в липні 2024 року зняв свою кандидатуру через проблеми з віком і здоров'ям, повідомляє Вікіпедія.

