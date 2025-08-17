Путін назвав Трампу "умови" завершення війни: у Reuters дізналися ключові деталі

Так звана пропозиція Путіна виключає припинення вогню до досягнення мирної угоди.

Путін "мріє", щоб Україна вийшла з Донбасу - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Умови країни-окупанта Росії, які очільник Кремля Володимир Путін обговорював із президентом США Дональдом Трампом, передбачають низку глобальних "поступок" з боку України. Йдеться про "вимоги" повністю вивести війська з Донбасу, надати російській мові статусу офіційної, невступ до НАТО та інші "забаганки" Кремля.

У своєму матеріалі журналісти Reuters пишуть, що їхня інформація базується на обговореннях між лідерами Європи, США та України, тому відомості можуть не відображати всієї картини ситуації.

Путін "вимагає" від України вивести війська з Донбасу

"Пропозиція" Путіна виключає припинення вогню до мирної угоди.

Кремль висуває "вимогу", згідно з якою Україна нібито має повністю вивести війська з Донецької та Луганської областей. В обмін росіяни, мовляв, заморозять лінію фронту в Херсонській і Запорізькій областях.

Що може "повернути" Росія

Також РФ нібито готова була повернути Україні території, окуповані в Харківській і Сумській областях.

Питання окупованого Криму

Крім того, Путін "прагнув" щонайменше визнання так званого суверенітету Кремля над окупованим Кримом. Але незрозуміло, що під цим мається на увазі: визнання з боку США чи всього колективного Заходу та України.

Санкції проти Росії

Також журналісти стверджують, що Путін буде "очікувати" скасування хоча б частини санкцій проти РФ.

НАТО

Кремль, як і раніше, намагається добитися заборони на вступ України в НАТО. Проте Путін, можливо, "був відкритий" для отримання Україною якихось гарантій безпеки, пишуть журналісти.

Російська мова

Путін "зажадав" офіційного статусу російської мови в деякій частині або по всій Україні.

Як повідомляв Главред, журналісти The New York Times написали, що Трамп після перемовин із Путіним пропонує "віддати" Росії неокуповані території в обмін на припинення війни. Натомість Путін нібито пообіцяв заморожування війни і "письмові зобов'язання" не нападати на Україну або Європу.

Зеленський має погодитися на "угоду" з РФ, вважає Дональд Трамп. За його словами, Вашингтон і Москва "досягли прогресу" і тепер усе залежить від президента України.

Путін має намір продовжити війну, сказав Трамп європейським лідерам після зустрічі на Алясці. Журналісти The Wall Street Journal написали, що в риториці Трампа з'явилося зрушення, а США готові дати гарантії безпеки Україні.

Про джерело: Reuters Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

