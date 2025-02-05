Краснодарський край атакували дрони: горить єдина у своєму роді нафтобаза

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв стверджує, що російське ППО "відбило безпілотну атаку".

https://glavred.net/world/krasnodarskiy-kray-atakovali-drony-gorit-edinstvennaya-v-svoem-rode-neftebaza-10636847.html Посилання скопійоване

Дрони атакували НПЗ у Краснодарському краї / Колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

Дрони атакували Краснодарський край РФ

Горить місцева нафтобаза

У ніч на 5 лютого невідомі безпілотники атакували Краснодарський край країни-арессора РФ. У результаті на місцевій нафтобазі виникла пожежа.

Як пише Telegram-канал Astra з посиланням на місцевих жителів, було атаковано нафтобазу ТОВ Албашнефть. Пожежу, за даними на 6:15 ранку за московським часом, досі не загасили.

відео дня

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв стверджує, що російське ППО "відбило безпілотну атаку".

"У станиці Новомінській Канівського району уламки БПЛА впали на резервуар із незначними залишками нафтопродуктів. Почалася пожежа, їй присвоєно другий ранг складності", - написав Кондратьєв у Telegram.

За його словами, до гасіння пожежі було залучено 55 осіб і 19 одиниць техніки.

Тим часом у соцмережах публікують відео дронової атаки в Краснодарському краї. На кадрах видно, що як невідомий об'єкт на великій швидкості наближається до резервуара з нафтою і вибухає.

Дивіться відео - У РФ горить НПЗ у Краснодарському краї:

Довідка. ТОВ Албашнефть - "підприємство, що динамічно розвивається, основним видом діяльності якого є виробництво нафтопродуктів", йдеться на сайті компанії. Це єдине нафтопереробне підприємство на території Канівського району Краснодарського краю.

ТОВ Албашнефть на карті

​НПЗ у Росії / Главред

Атаки на НПЗ у Росії - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 3 лютого в країні-агресорі РФ прогриміли вибухи. За даними росЗМІ, невідомі дрони атакували НПЗ у Волгограді та Астраханський газопереробний завод.

Голова Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко також заявив, що Астраханський газопереробний завод забезпечує переробку газового конденсату і виробництво бензину, дизельного пального і не тільки. Завод впливає на військово-промисловий комплекс Росії, оскільки паливно-енергетичний сектор є основним джерелом фінансування оборонної сфери.

У січні дрони атакували Новошахтинський нафтопереробний завод у Ростовській області країни-агресора РФ. У результаті пошкоджено обладнання, підприємство зупинило роботу, повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред