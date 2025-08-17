Рус
З'явився "зсув" у позиції Трампа щодо ключового для України питання - WSJ

Андрій Ганчук
17 серпня 2025, 08:47
546
Трамп виглядав "втомленим і роздратованим" після перемовин із Путіним, пишуть журналісти.
Трамп, Україна, Росія
Трамп заявив лідерам Європи про готовність США надати Україні гарантії безпеки - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, УНІАН

Коротко:

  • Трамп обговорив з Європою гарантії безпеки Україні
  • Трамп був "втомленим і роздратованим" після перемовин із Путіним
  • США не будуть відправляти війська до України в рамках гарантій

Американський президент Дональд Трамп заявив лідерам Європи про готовність надати Україні гарантії безпеки від США. Така риторика стала відчутним зрушенням позиції Трампа щодо ролі Штатів у завершенні війни проти України. Трамп виглядав "втомленим і розлюченим Путіним" після перемовин і сказав, що працював майже добу без перерви.

Що сказав Трамп європейським лідерам

У матеріалі The Wall Street Journal ідеться про те, що Трамп зателефонував лідерам Європи і сказав: незважаючи на сигнали про "готовність до діалогу", Путін має намір продовжувати війну.

відео дня

Як стверджують співрозмовники журналістів, Трамп виглядав "втомленим і роздратованим Путіним". Американський президент нібито майже добу працював без перерви.

Гарантії безпеки за аналогією з 5 статтею НАТО

Трамп обговорив із лідерами Європи ініціативу прем'єра Італії Джорджії Мелоні щодо надання Україні гарантій безпеки, які були б схожі з 5 статтею НАТО.

"Дійсно, Київ давно добивається гарантій безпеки від Вашингтона, але Білий дім ще жодного разу не давав жодних гарантій", - зазначили журналісти.

Йдеться про військову та фінансову підтримку України з боку Заходу на чолі зі США.

З'явився 'зсув' у позиції Трампа щодо ключового для України питання - WSJ
Як у НАТО фінансують оборону / Інфографіка: Главред

Військ США в Україні не буде

Але американці не готові відправити до України свої війська для забезпечення безпеки.

"Гарантії, про які говорив Трамп, включають двосторонні зобов'язання, а також участь США в коаліційній підтримці України", - цитують журналісти європейських чиновників.

Самі учасники поки не знають, чи означає це задіяння прямої військової компоненти.

Також журналісти наголосили, що, за їхніми даними, найближчим часом Трамп прагне організувати тристоронню зустріч, у якій узяли б участь він, президент України Володимир Зеленський і глава країни-окупанта Росії Володимир Путін.

Зустріч Трампа і Путіна - думка експерта

Європа сприйняла перемовини Трампа і Путіна як провал, зазначив політолог Олександр Морозов.

На його думку, Трамп пішов на повідку у Кремля, однак натомість не отримав нічого.

"Дехто припускав, що він просто вийде із ситуації, займеться іншою справою, мовляв, нехай цим далі займаються Мерц і Стармер. Однак натомість Трамп, вочевидь, пішов на поводу в конструкції, вигаданій у Кремлі, і не отримав у результаті нічого. Якщо дивитися з Європи, це виглядає як безумовний провал: погано підготовлена зустріч, яка замість очікуваного результату демонструє крайню слабкість США. Можливо, фанати Трампа в Америці бачать у цьому оглушливий дипломатичний успіх, але в Європі сприйняття зовсім інше", - вважає Морозов.

"Гарантії безпеки" для України - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський ще до перемовин Трампа і Путіна відкинув "обмін територій". Він заявив, що такий "крок" суперечить Конституції, а саме питання - невіддільне від гарантій безпеки для України.

Журналісти Politico писали, що Трамп "готовий" надати Україні гарантії безпеки, але без участі НАТО. Американський президент "обговорив ширшу концепцію", але жодних варіантів не запропонував.

США пропонували Україні аналог "5 статті НАТО" в разі підписання мирної угоди з РФ, розповіли в УНІАН із посиланням на власні джерела. Зазначається, що Трамп порушив цю тему на зустрічі з Путіним, а глава Кремля "погодився" з такою позицією. Але ідеться не про гарантії в рамках НАТО.

Інші новини:

Про джерело: The Wall Street Journal

The Wall Street Journal (WSJ) — щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

Европа Дональд Трамп The Wall Street Journal війна Росії та України гарантії безпеки
США пропонують Україні гарантії за аналогом "5 статті НАТО" - ЗМІ

15:13

"Жахливе рішення": донька Келлога розкритикувала почесті для Путіна на Алясці

15:10

Чи народжені Ви під знаком богині: все розкаже дата народження

14:40

