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Після розмови Трампа і Путіна: у Білому домі зробили заяву щодо війни в Україні

Маріна Фурман
9 лютого 2025, 19:07
20192
Радник Трампа з нацбезпеки заявив, що на наступному тижні західні партнери будуть обговорювати деталі того, як покласти край війні в Україні.
Трамп, Путин
У Білому домі відреагували на розмову Трампа з Путіном / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump/, kremlin.ru

Коротко:

  • Зʼявилася реакція Білого дому на розмову Трампа та Путіна
  • Радник Трампа з нацбезпеки заявив, що президент США збирається завершити війну РФ проти України, але гарантії безпеки на Європі

У Білому домі не змогли підтвердити заяву президента США Дональда Трампа про телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, але й не спростували її. Про це повідомив радник президента США з нацбезпеки Майк Волц в інтервʼю для NBC News.

Радник Трампа з нацбезпеки відмовився спростовувати чи підтверджувати телефонну розмову лідера Білого дому з Путіним.

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"Я не буду випереджати президента, і, безумовно, зараз відбувається багато делікатних розмов", - зазначив він.

Водночас Волц анонсував, що цього тижня держсекретар США, міністр оборони, віце-президент та спеціальний посланник Штатів у Європі обговорюватимуть деталі того, як закінчити війну в Україні.

Він додав, що Дональд Трамп готовий до дій, щоб залучити до переговорів всі сторони.

"Це означає, що за столом переговорів будуть обидві сторони. Він (Трамп - ред.) сказав, що економіка Росії не в найкращому стані. Він готовий вводити податки, тарифи, санкції. Нам потрібно залучити всі сторони за стіл переговорів і покласти край цій війні. І це згадувалося в розмовах з президентом Сі, з прем'єр-міністром Моді, з лідерами на Близькому Сході. Всі готові допомогти президенту Трампу покласти край цій війні. Запросімо всі сторони за стіл переговорів", - сказав Волц.

Радник президента США з нацбезпеки зазначив, що Трамп готовий підняті ці питання на переговорах, включаючи майбутнє американської допомоги Україні.

"Нам потрібно відшкодувати ці витрати, і це буде партнерство з українцями щодо їхніх рідкісних земель, їхніх природних ресурсів, їхньої нафти і газу, а також щодо купівлі наших ресурсів. Ці розмови відбудуться цього тижня", - заявив Волц.

Він підкреслив, що Трамп готовий покласти край війні в Україні, однак гарантії безпеки будуть на країнах Європи.

"І я думаю, що основний принцип тут полягає в тому, що європейці повинні взяти на себе відповідальність за цей конфлікт. Президент Трамп збирається покласти йому край. І тоді, з точки зору гарантій безпеки, це буде повністю на європейцях", - резюмував Волц.

Після розмови Трампа і Путіна: у Білому домі зробили заяву щодо війни в Україні
Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Розмова Трампа і Путіна - останні новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що провів телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним, намагаючись домовитися про припинення війни між Росією та Україною. Він зазначив, що Путін нібито "хоче, щоб люди перестали гинути".

Згодом зʼявилася перша реакція Кремля. У Росії не змогли підтвердити або спростувати, чи була телефонна розмова президента країни-окупанта РФ Володимира Путіна і господаря Білого дому Дональда Трампа. Кремлівський представник Дмитро Пєсков сказав, що комунікації Москви і нової адміністрації у Вашингтоні "ведуться різними каналами".

Тим часом полковник британської армії у відставці Філіп Інґрем вважає, що адміністрація США, ймовірно, вже контактувала з Кремлем до інавгурації Трампа, але переговори завершилися невигідно для Москви. Він зазначив, що американський президент тепер використовує тактику залякування Путіна, зокрема через можливий економічний тиск.

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Хто такий Майкл Волтц

Майкл Джордж Глен Волтц — американський політик і полковник армії Сполучених Штатів. Член Республіканської партії.

Волц народився 31 січня 1974 року в Бойнтон-Біч, штат Флорида, і виріс у Джексонвіллі. Отримав ступінь бакалавра мистецтв у галузі міжнародних досліджень у Військовому інституті Вірджинії та отримав звання другого лейтенанта армії США, пише Вікіпедія.

Після вторгнення росії в Україну в 2022 році він закликав адміністрацію Джо Байдена надати Києву більше зброї, щоб допомогти йому відтіснити російські війська. Але у 2024 році Волтц заявив, що має відбутися переоцінка цілей Сполучених Штатів в Україні.

Зокрема, у квітні 2024 Волтц голосував проти додаткового фінансування допомоги Україні на $60 млрд.

"Епоха бездонних чеків для України від Конгресу закінчилася. Європа має зробити більше для України, США мають захистити свій південний кордон", — писав він.

При цьому серед інших причин свого голосування проти фінансування для України Волтц називав відсутність стратегії в адміністрації президента Джо Байдена.

Він критикував Білий дім за повільну та несвоєчасну підтримку України, а також за недостатні санкції проти енергетичного сектору Росії.

"Якщо Путін досягне успіху в Україні, він не зупиниться, поки не залучить країни НАТО. Потрібно спинити Росію перед тим, як вона втягне НАТО і США у війну", — писав Волтц.

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війна в Україні Дональд Трамп Володимир Путін Майкл Волц
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