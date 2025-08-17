Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

На місце вибуху "летіли" швидкі: ГУР провели зухвалу операцію в Мелітополі

Юрій Берендій
17 серпня 2025, 13:20
358
У тимчасово окупованому Мелітополі 16 серпня українська розвідка знищила склад боєприпасів та групу російських військових, завдавши ворогу нових втрат.
На місце вибуху 'летіли' швидкі: ГУР провели зухвалу операцію в Мелітополі
ГУР показали наслідки операції в Мелітополі / Колаж Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • ГУР знищили склад БК та особовий склад РФ у Мелітополі
  • У розвідці показали кадри операції

16 серпня 2025 року у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області було знищено склад боєприпасів та групу російських військових, перекинутих на Запорізький напрямок. Про це йдеться у повідомленні ГУР МО.

За даними розвідки, вибух стався в момент, коли вантажівка з особовим складом противника заїжджала на територію промзони в районі проїзду Корвацького.

відео дня

Внаслідок удару ліквідовано щонайменше шістьох окупантів із підрозділів морської піхоти та екіпажу безпілотника з так званого кадировського батальйону "Ахмат-Восток". Точні дані щодо кількості втрат серед загарбників наразі уточнюються.

Дивіться відео зухвалої операції ГУР:

На місце вибуху 'летіли' швидкі: ГУР провели зухвалу операцію в Мелітополі
/ Фото: скріншот

"Внаслідок вибуху також загорівся склад з боєприпасами, було чутно звуки вторинної детонації. На місце окупанти спрямували чотири автомобілі швидкої. ГУР МО України нагадує ― за кожен воєнний злочин буде справедлива відплата", - йдеться у повідомленні.

Операції ГУР - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українська розвідка отримала доступ до секретної інформації щодо нового стратегічного атомного підводного крейсера РФ "Князь Пожарський".

Також у ніч на 26 липня на аеродромі "Армавір" у Краснодарському краї загорівся навчально-бойовий винищувач Су-27УБ російських ВПС, повідомили в ГУР.

Крім того, підрозділи Головного управління розвідки успішно ліквідували понад вісім рот російських окупантів на Сумщині, зупинили просування противника, провели зачистку позицій і закріпилися на зайнятих рубежах.

Інші новини:

Про джерело: ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Мелітополя ГУР Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У США попередили про небезпеку виведення армії України з Донбасу

У США попередили про небезпеку виведення армії України з Донбасу

15:18Війна
Висадка десанту з Європи у Вашингтоні: хто поїде з Зеленським на переговори з Трампом

Висадка десанту з Європи у Вашингтоні: хто поїде з Зеленським на переговори з Трампом

14:34Світ
На місце вибуху "летіли" швидкі: ГУР провели зухвалу операцію в Мелітополі

На місце вибуху "летіли" швидкі: ГУР провели зухвалу операцію в Мелітополі

13:20Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 17 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 17 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Нова глава: принц Вільям і Кейт Міддлтон усе-таки зважилися на важливий крок

Нова глава: принц Вільям і Кейт Міддлтон усе-таки зважилися на важливий крок

Сплачувала Пугачова: чому втекла дружина Преснякова

Сплачувала Пугачова: чому втекла дружина Преснякова

Гороскоп на завтра, 18 серпня: Тельцям - муки, Ракам - радість

Гороскоп на завтра, 18 серпня: Тельцям - муки, Ракам - радість

Три знаки зодіаку будуть на сьомому небі від щастя найближчими днями: хто вони

Три знаки зодіаку будуть на сьомому небі від щастя найближчими днями: хто вони

Останні новини

15:18

Друге місце, що звучить гучніше за перше: як українка вразила на Всесвітніх іграх

15:18

У США попередили про небезпеку виведення армії України з Донбасу

14:48

Могло виповнитися 57: донька Кузьми Скрябіна поділилася дорогоцінним спогадом про нього

14:43

Любовний гороскоп на тиждень з 18 по 24 серпня

14:35

Чим відрізняються два хлопчики: за 29 секунд треба знайти три відмінності

Путін буде продовжувати гру, поки Трамп не зірветься з гачка — Олександр МорозовПутін буде продовжувати гру, поки Трамп не зірветься з гачка — Олександр Морозов
14:34

Висадка десанту з Європи у Вашингтоні: хто поїде з Зеленським на переговори з Трампом

14:15

Чим прибрати подряпини з дерев'яної підлоги: спосіб, про який багато хто не знає

14:00

"Живу воду" з нього німці вивозили ешелонами: де в Україні є унікальне Срібне озероВідео

13:43

Олена Мозгова розкрила засіб, який допомагає їй "тримати удари"

Реклама
13:20

На місце вибуху "летіли" швидкі: ГУР провели зухвалу операцію в МелітополіВідео

13:19

Трамп підтримав скандальну "пропозицію" Путіна щодо завершення війни - Fox News

12:56

Фінансовий гороскоп на тиждень з 18 по 24 серпня

12:49

Наречена Соломія Вітвіцька зізналася, чи готова до материнства

12:38

Зеленський після зустрічі Трампа і Путіна вдарив санкціями по РФ і Китаю, деталі

12:12

"Не їла два місяці": Анна Кошмал не може скинути вагу після других пологів

12:06

ЗСУ перейшли в масштабний наступ по фронту, нові населені пункти зачищено - Генштаб

11:50

Як завершиться війна та з чим залишиться Україна: WSJ спрогнозував два сценарії

11:38

Разом із Зеленським до Трампа поїдуть три важливі фігури: ЗМІ назвали головну мету

11:25

Путіна легше звалити, ніж домовитися з нимПогляд

11:24

Жорстке викриття: чому Джо Байден втратив зятя

Реклама
10:36

"Цінніше за припинення вогню": Мерц зробив несподівану заяву

10:20

Гороскоп Таро на тиждень з 18 по 24 серпня: Водоліям - змагання, Стрільцям - розмова

09:40

Путін назвав Трампу "умови" завершення війни: у Reuters дізналися ключові деталі

09:21

Чому зустріч на Алясці - це драматичний провал дипломатії ТрампаПогляд

08:47

З'явився "зсув" у позиції Трампа щодо ключового для України питання - WSJ

08:39

Карта Deep State онлайн за 17 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:05

Гороскоп на завтра, 18 серпня: Тельцям - муки, Ракам - радість

07:50

Зеленський вирушить на зустріч із Трампом: у Європі готуються до рішення, деталі

07:10

Треба знайти три відмінності між пенсіонерами з кроликом: загадка під силу тільки геніям

06:16

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 серпня: Близнюкам - самотність, Ракам - зміни

05:57

Три знаки зодіаку будуть на сьомому небі від щастя найближчими днями: хто вони

05:30

Незвичайний ребус: знайдіть 3 відмінності на картинці з листоношею за 49 секунд

04:35

Якого насправді кольору мандарин: лише одиниці зможуть дати правильну відповідьВідео

04:14

Час кардинальних змін: яких ТОП-3 знаків чекає масштабне перезавантаження

03:30

Із чого насправді складається губна помада: як створюють символ жіночностіВідео

01:30

Непізнаний об'єкт у космосі: вчені ошелешили зв'язком з інопланетним слідом

16 серпня, субота
23:20

Чи є загроза різкого стрибка долара: з'явився прогноз сезонного коливання

23:01

Трамп хоче організувати саміт із Путіним і Зеленським: Axios дізнався дату

22:27

У ПСЖ шукають шляхи співіснування Забарного з росіянином: чи продасть клуб Сафонова

22:12

"Зона суцільного ураження": ЗСУ потіснили ворога і просунулися на Сумщині

Реклама
21:10

Швидкий спосіб навести чистоту в туалеті: геніально просто й ефективноВідео

20:46

Зустріч Зеленського з Трампом: експерт спрогнозував теми переговорів двох лідерівВідео

20:11

Передача РФ усього Донбасу: у Reuters дізналися відповідь Зеленського на шантаж Путіна

19:36

Окупанти змушують вчителів "виявляти злочинців" серед дітей - ЦНС

19:10

Путін висунув нові вимоги для припинення війни: ЗМІ дізналися реакцію Трампа

18:56

"Це велика проблема": філософ спрогнозував, як буде діяти Путін після Аляски

18:20

Нова глава: принц Вільям і Кейт Міддлтон усе-таки зважилися на важливий крок

18:11

Шок і повне фіаско Трампа: названо головний провал саміту на Алясці

18:04

Трамп проведе "складну" зустріч із Зеленським після саміту в Анкориджі - Axios

17:53

При якій температурі влітку прати постільну білизну: відповідь знають одиниці

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти