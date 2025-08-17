На місце вибуху 'летіли' швидкі: ГУР провели зухвалу операцію в Мелітополі

У тимчасово окупованому Мелітополі 16 серпня українська розвідка знищила склад боєприпасів та групу російських військових, завдавши ворогу нових втрат.

ГУР показали наслідки операції в Мелітополі / Колаж Главред, фото: скріншоти з відео

ГУР знищили склад БК та особовий склад РФ у Мелітополі

У розвідці показали кадри операції

16 серпня 2025 року у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області було знищено склад боєприпасів та групу російських військових, перекинутих на Запорізький напрямок. Про це йдеться у повідомленні ГУР МО.

За даними розвідки, вибух стався в момент, коли вантажівка з особовим складом противника заїжджала на територію промзони в районі проїзду Корвацького.

Внаслідок удару ліквідовано щонайменше шістьох окупантів із підрозділів морської піхоти та екіпажу безпілотника з так званого кадировського батальйону "Ахмат-Восток". Точні дані щодо кількості втрат серед загарбників наразі уточнюються.

Дивіться відео зухвалої операції ГУР:

/ Фото: скріншот

"Внаслідок вибуху також загорівся склад з боєприпасами, було чутно звуки вторинної детонації. На місце окупанти спрямували чотири автомобілі швидкої. ГУР МО України нагадує ― за кожен воєнний злочин буде справедлива відплата", - йдеться у повідомленні.

