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Повернення захоплених РФ територій: Зеленський розкрив тривожний сценарій

Олексій Тесля
9 лютого 2025, 18:29
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Російська окупація може тривати десять років, не виключив президент.
Повернення захоплених РФ територій: Зеленський розкрив тривожний сценарій
Володимир Зеленський розповів про повернення захоплених РФ територій / Колаж: Главред, фото: ОП, Сухопутні війська ЗСУ

Важливо:

  • Коли вдасться послабити РФ, можна буде повернути території
  • Окупація РФ може тривати десять років

Окуповані РФ території України можна буде повернути дипломатичним шляхом, коли вдасться послабити державу-агресор РФ, заявив президент Володимир Зеленський.

"Так, я впевнений у цьому", - сказав Зеленський в інтерв'ю для британського мовника ITV News, відповідаючи на запитання, чи думає він, що коли-небудь побачить український прапор у Севастополі, Маріуполі та Донецьку.

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"У момент, коли Росія буде слабкою, а вона буде, безумовно, в цей момент все повернеться. Наше завдання, щоб усе повернулося раніше. Чим раніше, тим краще. І повернулося дипломатично", - сказав глава держави.

Водночас він зазначив, що "люди найважливіші, втрати людей - це дуже болісно", але "це їхня земля".

За словами Зеленського, навіть країни, які до війни були повністю на боці РФ і досі тісно з нею пов'язані, вважають захоплення Криму та сходу України нелегітимними.

"Це дуже важливий сигнал. Це говорить про те, що якби міцний союз не будував Путін з іншими, як Іран, Північна Корея, якби економічний союз він не будував із Китаєм, із деякими арабськими державами, якби політичних стосунків він не мав із деякими представниками Латинської Америки - все це будується на вигідних речах для тих чи інших держав, доки Путін може впливати на них шантажем, зброєю, грошима. І це говорить про те, що на цих речах не можна будувати усталені відносини - можна будувати тимчасовий вплив", - сказав він.

"Так, на жаль, він може бути не рік, не два, може бути десять років. Так може бути. Але головне, що базується на міжнародному праві все одно, на принципах. І тут навіть не те, що це принципи ООН - це принципи між усіма державами, якими вони не були, навіть тими, хто був раніше агресорами, проходив ті чи інші війни. Усі вони знають, що таке дотримання принципу, пов'язаного з повагою до суверенітету будь-якої держави. Суверенітет порушила Росія", - додав Зеленський.

Раніше повідомлялося про те, що Путін дав сигнал, що не погодиться на мирні переговори. Диктатор дав сигнал російському суспільству, що війна триватиме і що РФ не планує найближчим часом брати участь у мирних переговорах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, коли можуть бути переговори делегації України з командою Трампа. Основні переговори української делегації з новою командою Трампа очікуються тоді, коли буде "Український тиждень" у Вашингтоні.

Як раніше повідомляв Главред, Володимир Огризко розповів, чому Україна і РФ не зможуть домовитися. Україні немає сенсу вести переговорний процес з країною-агресором Росією, поки наша сторона не має важелів впливу на російську сторону. Він вважає, щоб мати такі інструменти впливу, потрібно змусити РФ відступити.

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Понад 70% українців підтримують завершення війни з Росією дипломатичним шляхом. Проте йдеться про процес діалогу, а не поступки. Про це свідчить дослідження Київського міжнародного інституту соціології.

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що поки що не бачить імовірності переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним.

Зеленський також вважає, що Україна не може вести переговори з Путіним, оскільки Росія може використати будь-яку паузу в бойових діях для зміцнення своєї окупаційної армії. Після цього РФ може знову наступати на Україну для її окупації, але вже уникаючи помилок, які робила раніше.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні потрібне справедливе завершення війни. Київ не цікавить аналог Мінського формату, де Москва могла б ультимативно висувати свої "вимоги". За його словами, російським представникам не місце на Саміті миру доти, доки не вироблено принципів реалізації формули Зеленського та примусу РФ до її виконання.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор РФ нібито готова до мирного вирішення війни в Україні. При цьому Путін висуває умови. Господар Кремля хоче гарантій для Москви і зберегти захоплені території.

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