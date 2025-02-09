Повернення захоплених РФ територій: Зеленський розкрив тривожний сценарій

Російська окупація може тривати десять років, не виключив президент.

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Володимир Зеленський розповів про повернення захоплених РФ територій / Колаж: Главред, фото: ОП, Сухопутні війська ЗСУ

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Коли вдасться послабити РФ, можна буде повернути території

Окупація РФ може тривати десять років

Окуповані РФ території України можна буде повернути дипломатичним шляхом, коли вдасться послабити державу-агресор РФ, заявив президент Володимир Зеленський.

"Так, я впевнений у цьому", - сказав Зеленський в інтерв'ю для британського мовника ITV News, відповідаючи на запитання, чи думає він, що коли-небудь побачить український прапор у Севастополі, Маріуполі та Донецьку.

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"У момент, коли Росія буде слабкою, а вона буде, безумовно, в цей момент все повернеться. Наше завдання, щоб усе повернулося раніше. Чим раніше, тим краще. І повернулося дипломатично", - сказав глава держави.

Водночас він зазначив, що "люди найважливіші, втрати людей - це дуже болісно", але "це їхня земля".

За словами Зеленського, навіть країни, які до війни були повністю на боці РФ і досі тісно з нею пов'язані, вважають захоплення Криму та сходу України нелегітимними.

"Це дуже важливий сигнал. Це говорить про те, що якби міцний союз не будував Путін з іншими, як Іран, Північна Корея, якби економічний союз він не будував із Китаєм, із деякими арабськими державами, якби політичних стосунків він не мав із деякими представниками Латинської Америки - все це будується на вигідних речах для тих чи інших держав, доки Путін може впливати на них шантажем, зброєю, грошима. І це говорить про те, що на цих речах не можна будувати усталені відносини - можна будувати тимчасовий вплив", - сказав він.

"Так, на жаль, він може бути не рік, не два, може бути десять років. Так може бути. Але головне, що базується на міжнародному праві все одно, на принципах. І тут навіть не те, що це принципи ООН - це принципи між усіма державами, якими вони не були, навіть тими, хто був раніше агресорами, проходив ті чи інші війни. Усі вони знають, що таке дотримання принципу, пов'язаного з повагою до суверенітету будь-якої держави. Суверенітет порушила Росія", - додав Зеленський.

Раніше повідомлялося про те, що Путін дав сигнал, що не погодиться на мирні переговори. Диктатор дав сигнал російському суспільству, що війна триватиме і що РФ не планує найближчим часом брати участь у мирних переговорах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, коли можуть бути переговори делегації України з командою Трампа. Основні переговори української делегації з новою командою Трампа очікуються тоді, коли буде "Український тиждень" у Вашингтоні.

Як раніше повідомляв Главред, Володимир Огризко розповів, чому Україна і РФ не зможуть домовитися. Україні немає сенсу вести переговорний процес з країною-агресором Росією, поки наша сторона не має важелів впливу на російську сторону. Він вважає, щоб мати такі інструменти впливу, потрібно змусити РФ відступити.

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