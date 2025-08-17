Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Погода принесе сюрпризи: де в Україні очікувати спеку, а де вдарить різке похолодання

Руслан Іваненко
17 серпня 2025, 21:30
358
Погода змінюватиметься щодня через переміщення атмосферних фронтів і антициклонів.
Погода
Синоптики прогнозують мінливу погоду з грозами, спекою та поривчастим вітром по всій Україні / Фото: pexels.com

Ви дізнаєтесь:

  • Де буде найспекотніше та де пройдуть дощі
  • Коли чекати гроз та сильного вітру
  • Які температурні контрасти прогнозують на тиждень

Наступного тижня погода в Україні буде мінливою через переміщення атмосферних фронтів та гребенів високого тиску. Це призведе до погодних контрастів, коливань атмосферного тиску та поривчастого вітру. Про це повідомив кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кибальчич, пише Meteoprog.

Найбільш спекотною буде погода на південному сході країни, тоді як на захід та північ у другій половині тижня почне надходити прохолодне повітря з Північної Європи.

відео дня

Погода в Україні 18 серпня

Понеділок, 18 серпня на Прикарпатті, Буковині, Вінниччині та північному сході очікуються дощі, місцями з грозами. Вітер північно-західний, 5–10 м/с, але на Одещині та сході може посилюватися до 15–17 м/с. Температура вночі +13...+18 °С (на північному заході +8...+13 °С), вдень +21...+27 °С (у Криму, Приазов'ї та на Донбасі +30...+35 °С).

Прогноз погоди в Україні на 18 серпня
Прогноз погоди в Україні на 18 серпня / фото: meteoprog

Погода в Україні 19 серпня

Вівторок, 19 серпня вся територія України буде під впливом підвищеного атмосферного тиску, тому очікується малохмарна погода без опадів. Вітер північно-західний, 3–8 м/с. Температура вночі +8...+14 °С, вдень +22...+27 °С. На півдні вночі +13...+18 °С, вдень +26...+31 °С.

Прогноз погоди в Україні на 19 серпня
Прогноз погоди в Україні на 19 серпня / фото: meteoprog

Погода в Україні 20 серпня

Середа, 20 серпня суха та стійка погода триватиме. Вітер переважно південно-західний, 3–8 м/с. Температура вночі +12...+18 °С, вдень +26...+31 °С (на крайньому півдні місцями до +33 °С).

Прогноз погоди в Україні на 20 серпня
Прогноз погоди в Україні на 20 серпня / фото: meteoprog

Погода в Україні 21 серпня

Четвер, 21 серпня у більшості областей сухо. Лише на заході вдень почнеться дощ з грозою, можливі сильні зливи та шквали 15–20 м/с. Вітер південно-західний, 5–10 м/с, на Одещині можливі пориви до 15–17 м/с. Температура вночі +13...+19 °С, вдень +28...+33 °С (у центрі та на півдні місцями до +34...+36 °С), на заході +23...+28 °С.

Прогноз погоди в Україні на 21 серпня
Прогноз погоди в Україні на 21 серпня / фото: Windy

Погода в Україні 22 серпня

П'ятниця, 22 серпня цей день принесе контрастні погодні умови. На заході та півночі буде хмарна, дощова та прохолодна погода. На решті території спека й сухість утримаються. Температура на заході та півночі вночі +13...+18 °С, вдень +18...+23 °С. У центральних, південних та східних регіонах вночі +16...+21 °С, вдень +33...+38 °С.

Прогноз погоди в Україні на 22 серпня
Прогноз погоди в Україні на 22 серпня / фото: Windy

Погода в Україні 23 серпня

Субота, 23 серпня дощі з грозами очікуються на півночі та в центрі, а вдень місцями на сході та півдні. На заході без опадів. Вітер північний/північно-західний, 7–12 м/с, на півдні можливі пориви до 15–20 м/с. Температура вночі на заході та півночі знизиться до +7...+12 °С, на решті території +13...+19 °С. Вдень +19...+24 °С (на крайньому сході та в Приазов'ї +30...+36 °С).

Прогноз погоди в Україні на 23 серпня
Прогноз погоди в Україні на 23 серпня / фото: ventusky

Погода в Україні 24 серпня

Неділя, 24 серпня під впливом антициклону по всій країні встановиться стійка та прохолодна погода без опадів. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі +8...+13 °С, вдень +21...+26 °С.

Прогноз погоди в Україні на 24 серпня
Прогноз погоди в Україні на 24 серпня / фото: ventusky

Погода в Україні - останні новини

Як писав Главред, найближчим часом над Центральною та Східною Європою очікується розвиток антициклону, який принесе суху та малохмарну погоду. Він триватиме до 20-х чисел серпня.

Крім того, синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 18 серпня в Україні буде спекотним. До 35 градусів тепла температура повітря підвищиться в Луганській, Донецькій, Херсонській, Запорізькій, Одеській областях та в Криму. В інших областях буде більш комфортна температура повітря - 24 градуси тепла.

Нещодавно кліматолог розповідала, що погода в Україні у найближчі кілька десятків років може дуже сильно змінитися. У багатьох областях погода стане більш посушливою, при цьому в одній з областей навіть є ризик утворення пустелі. А в частині регіонів стане більше дощів.

Читайте також:

Про персону: Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Погода в Україні Погода на завтра Погода на тиждень
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Погода принесе сюрпризи: де в Україні очікувати спеку, а де вдарить різке похолодання

Погода принесе сюрпризи: де в Україні очікувати спеку, а де вдарить різке похолодання

21:30Синоптик
Зеленського змушуватимуть погодитися: Трамп натякнув на головну тему переговорів

Зеленського змушуватимуть погодитися: Трамп натякнув на головну тему переговорів

21:21Політика
Санкції діють: Рубіо розповів про курйоз із російською делегацією на Алясці

Санкції діють: Рубіо розповів про курйоз із російською делегацією на Алясці

19:56Політика
Реклама

Популярне

Більше
Три знаки зодіаку будуть на сьомому небі від щастя найближчими днями: хто вони

Три знаки зодіаку будуть на сьомому небі від щастя найближчими днями: хто вони

Карта Deep State онлайн за 17 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 17 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на завтра, 18 серпня: Тельцям - муки, Ракам - радість

Гороскоп на завтра, 18 серпня: Тельцям - муки, Ракам - радість

Експорт нафти під загрозою: нові подробиці удару по нафтопроводу "Дружба"

Експорт нафти під загрозою: нові подробиці удару по нафтопроводу "Дружба"

Гороскоп Таро на тиждень з 18 по 24 серпня: Водоліям - змагання, Стрільцям - розмова

Гороскоп Таро на тиждень з 18 по 24 серпня: Водоліям - змагання, Стрільцям - розмова

Останні новини

22:13

Скільки провалів приховує "Буревісник": експерт оцінив випробування ракети-невдахи

21:30

Погода принесе сюрпризи: де в Україні очікувати спеку, а де вдарить різке похолодання

21:21

Зеленського змушуватимуть погодитися: Трамп натякнув на головну тему переговорів

20:24

Чому не можна носити чорне 18 серпня: прикмети, які можуть здивувати

19:56

Санкції діють: Рубіо розповів про курйоз із російською делегацією на Алясці

Путін буде продовжувати гру, поки Трамп не зірветься з гачка — Олександр МорозовПутін буде продовжувати гру, поки Трамп не зірветься з гачка — Олександр Морозов
19:40

Україну заливатимуть грозові дощі: синоптики попереджають про небезпеку

18:57

Китайський гороскоп на завтра 18 серпня: Бикам - розчарування, Зміям - осуд

18:06

Експорт нафти під загрозою: нові подробиці удару по нафтопроводу "Дружба"

18:04

Чому чесні люди привабливіші: вчені виявили цікаву закономірність

Реклама
18:01

Коли закінчиться війна: Рубіо озвучив головну умову мирної угоди та згадав території

16:48

Як зберегти цибулю, щоб вона не проросла до літа: городниця розкрила простий спосібВідео

16:38

Москва і Україна готові піти на територіальні поступки - Віткофф

16:34

ЗСУ "підсмажили" колону окупантів, російський генерал важко поранений

16:23

Доля України вирішиться завтра - чого чекати від зустрічі з Трампом та чи буде мир

15:56

Коти розпізнають мову господарів: які слова вони точно розуміють, списокВідео

15:52

Леся Нікітюк важко справляється з відсутністю чоловіка - він відреагував не словом, а ділом

15:18

Друге місце, що звучить гучніше за перше: як українка вразила на Всесвітніх іграх

15:18

У США попередили про небезпеку виведення армії України з Донбасу

14:48

Могло виповнитися 57: донька Кузьми Скрябіна поділилася дорогоцінним спогадом про нього

14:43

Любовний гороскоп на тиждень з 18 по 24 серпня

Реклама
14:35

Чим відрізняються два хлопчики: за 29 секунд треба знайти три відмінності

14:34

Висадка десанту з Європи у Вашингтоні: хто поїде з Зеленським на переговори з Трампом

14:15

Чим прибрати подряпини з дерев'яної підлоги: спосіб, про який багато хто не знає

14:00

"Живу воду" з нього німці вивозили ешелонами: де в Україні є унікальне Срібне озероВідео

13:43

Олена Мозгова розкрила засіб, який допомагає їй "тримати удари"

13:20

На місце вибуху "летіли" швидкі: ГУР провели зухвалу операцію в МелітополіВідео

13:19

Трамп підтримав скандальну "пропозицію" Путіна щодо завершення війни - Fox News

12:56

Фінансовий гороскоп на тиждень з 18 по 24 серпня

12:49

Наречена Соломія Вітвіцька зізналася, чи готова до материнства

12:38

Зеленський після зустрічі Трампа і Путіна вдарив санкціями по РФ і Китаю, деталі

12:12

"Не їла два місяці": Анна Кошмал не може скинути вагу після других пологів

12:06

ЗСУ перейшли в масштабний наступ по фронту, нові населені пункти зачищено - Генштаб

11:50

Як завершиться війна та з чим залишиться Україна: WSJ спрогнозував два сценарії

11:38

Разом із Зеленським до Трампа поїдуть три важливі фігури: ЗМІ назвали головну мету

11:25

Путіна легше звалити, ніж домовитися з нимПогляд

11:24

Жорстке викриття: чому Джо Байден втратив зятя

10:36

"Цінніше за припинення вогню": Мерц зробив несподівану заяву

10:20

Гороскоп Таро на тиждень з 18 по 24 серпня: Водоліям - змагання, Стрільцям - розмова

09:40

Путін назвав Трампу "умови" завершення війни: у Reuters дізналися ключові деталі

09:21

Чому зустріч на Алясці - це драматичний провал дипломатії ТрампаПогляд

Реклама
08:47

З'явився "зсув" у позиції Трампа щодо ключового для України питання - WSJ

08:39

Карта Deep State онлайн за 17 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:05

Гороскоп на завтра, 18 серпня: Тельцям - муки, Ракам - радість

07:50

Зеленський вирушить на зустріч із Трампом: у Європі готуються до рішення, деталі

07:10

Треба знайти три відмінності між пенсіонерами з кроликом: загадка під силу тільки геніям

06:16

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 серпня: Близнюкам - самотність, Ракам - зміни

05:57

Три знаки зодіаку будуть на сьомому небі від щастя найближчими днями: хто вони

05:30

Незвичайний ребус: знайдіть 3 відмінності на картинці з листоношею за 49 секунд

04:35

Якого насправді кольору мандарин: лише одиниці зможуть дати правильну відповідьВідео

04:14

Час кардинальних змін: яких ТОП-3 знаків чекає масштабне перезавантаження

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла ПугачоваОльга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій Козловський
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти