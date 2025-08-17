Погода принесе сюрпризи: де в Україні очікувати спеку, а де вдарить різке похолодання

Погода змінюватиметься щодня через переміщення атмосферних фронтів і антициклонів.

Синоптики прогнозують мінливу погоду з грозами, спекою та поривчастим вітром по всій Україні / Фото: pexels.com

Де буде найспекотніше та де пройдуть дощі

Коли чекати гроз та сильного вітру

Які температурні контрасти прогнозують на тиждень

Наступного тижня погода в Україні буде мінливою через переміщення атмосферних фронтів та гребенів високого тиску. Це призведе до погодних контрастів, коливань атмосферного тиску та поривчастого вітру. Про це повідомив кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кибальчич, пише Meteoprog.

Найбільш спекотною буде погода на південному сході країни, тоді як на захід та північ у другій половині тижня почне надходити прохолодне повітря з Північної Європи.

Погода в Україні 18 серпня

Понеділок, 18 серпня на Прикарпатті, Буковині, Вінниччині та північному сході очікуються дощі, місцями з грозами. Вітер північно-західний, 5–10 м/с, але на Одещині та сході може посилюватися до 15–17 м/с. Температура вночі +13...+18 °С (на північному заході +8...+13 °С), вдень +21...+27 °С (у Криму, Приазов'ї та на Донбасі +30...+35 °С).

Прогноз погоди в Україні на 18 серпня / фото: meteoprog

Погода в Україні 19 серпня

Вівторок, 19 серпня вся територія України буде під впливом підвищеного атмосферного тиску, тому очікується малохмарна погода без опадів. Вітер північно-західний, 3–8 м/с. Температура вночі +8...+14 °С, вдень +22...+27 °С. На півдні вночі +13...+18 °С, вдень +26...+31 °С.

Прогноз погоди в Україні на 19 серпня / фото: meteoprog

Погода в Україні 20 серпня

Середа, 20 серпня суха та стійка погода триватиме. Вітер переважно південно-західний, 3–8 м/с. Температура вночі +12...+18 °С, вдень +26...+31 °С (на крайньому півдні місцями до +33 °С).

Прогноз погоди в Україні на 20 серпня / фото: meteoprog

Погода в Україні 21 серпня

Четвер, 21 серпня у більшості областей сухо. Лише на заході вдень почнеться дощ з грозою, можливі сильні зливи та шквали 15–20 м/с. Вітер південно-західний, 5–10 м/с, на Одещині можливі пориви до 15–17 м/с. Температура вночі +13...+19 °С, вдень +28...+33 °С (у центрі та на півдні місцями до +34...+36 °С), на заході +23...+28 °С.

Прогноз погоди в Україні на 21 серпня / фото: Windy

Погода в Україні 22 серпня

П'ятниця, 22 серпня цей день принесе контрастні погодні умови. На заході та півночі буде хмарна, дощова та прохолодна погода. На решті території спека й сухість утримаються. Температура на заході та півночі вночі +13...+18 °С, вдень +18...+23 °С. У центральних, південних та східних регіонах вночі +16...+21 °С, вдень +33...+38 °С.

Прогноз погоди в Україні на 22 серпня / фото: Windy

Погода в Україні 23 серпня

Субота, 23 серпня дощі з грозами очікуються на півночі та в центрі, а вдень місцями на сході та півдні. На заході без опадів. Вітер північний/північно-західний, 7–12 м/с, на півдні можливі пориви до 15–20 м/с. Температура вночі на заході та півночі знизиться до +7...+12 °С, на решті території +13...+19 °С. Вдень +19...+24 °С (на крайньому сході та в Приазов'ї +30...+36 °С).

Прогноз погоди в Україні на 23 серпня / фото: ventusky

Погода в Україні 24 серпня

Неділя, 24 серпня під впливом антициклону по всій країні встановиться стійка та прохолодна погода без опадів. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі +8...+13 °С, вдень +21...+26 °С.

Прогноз погоди в Україні на 24 серпня / фото: ventusky

Погода в Україні - останні новини

Як писав Главред, найближчим часом над Центральною та Східною Європою очікується розвиток антициклону, який принесе суху та малохмарну погоду. Він триватиме до 20-х чисел серпня.

Крім того, синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 18 серпня в Україні буде спекотним. До 35 градусів тепла температура повітря підвищиться в Луганській, Донецькій, Херсонській, Запорізькій, Одеській областях та в Криму. В інших областях буде більш комфортна температура повітря - 24 градуси тепла.

Нещодавно кліматолог розповідала, що погода в Україні у найближчі кілька десятків років може дуже сильно змінитися. У багатьох областях погода стане більш посушливою, при цьому в одній з областей навіть є ризик утворення пустелі. А в частині регіонів стане більше дощів.

Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

