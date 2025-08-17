Разом із Зеленським до Трампа поїдуть три важливі фігури: ЗМІ назвали головну мету

Впливові політичні фігури Європи допоможуть Зеленському на перемовинах із Трампом.

https://glavred.net/war/vmeste-s-zelenskim-k-trampu-poedut-tri-vazhnye-figury-smi-nazvali-glavnuyu-cel-10690412.html Посилання скопійоване

Трампа вмовлятимуть, щоб він не пішов на поступки Путіну - Politico / Главред

Коротко:

Рютте, Мелоні та Стубб можуть вирушити до Вашингтона

Мета - не допустити "засідки" для Зеленського

Трампа намагатимуться переконати не погоджуватися на "умови" Путіна

Разом із президентом України Володимиром Зеленським до глави Білого дому Дональда Трампа на саміт у Вашингтон вирушать генеральний секретар НАТО Марк Рютте, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні та президент Фінляндії Александр Стубб. Вони спробують переконати Трампа не погоджуватися на неприйнятні для Києва "умови" у вигляді так званої передачі українських територій агресору Росії.

Європа не хоче повторення "засідки" для Зеленського

У матеріалі Politico йдеться про те, що Рютте, Мелоні та Стубб 18 серпня вирушать до США, щоб зміцнити позиції Зеленського й уникнути повторення лютневого конфлікту в Білому домі. Європа не хоче повторення "засідки" для президента України, яка може зруйнувати відносини між Зеленським і Трампом.

відео дня

"Фаворити Трампа"

Як стверджують журналісти, президент Фінляндії Александр Стубб - один з улюблених співрозмовників Трампа. Очікується, що він допоможе запобігти конфліктам і переконати президента США долучити Європу до перемовин.

Ще один потенційний учасник зустрічі - генеральний секретар НАТО Марк Рютте - вибудував тісні стосунки з Трампом.

За даними газети Il Fatto quotidiano, планує поїздку на перемовини і прем'єр Італії Джорджа Мелоні.

Про що Європа попросить Трампа

Європейці спробують переконати Трампа, щоб він не погоджувався на неприйнятні для України умови.

"Європа та Україна вважають понеділковий саміт у Вашингтоні ключовим, щоб переконати Трампа не погоджуватися на неприйнятні для Києва умови, зокрема щодо передачі Росії українських територій, які Москва лише частково контролює", - написали в Politico з посиланням на своїх співрозмовників.

Що турбує Європу

Аналітики стурбовані, що візит Зеленського буде не таким дружнім, як зустріч Трампа і Путіна.

"Очевидно, що результати саміту на Алясці викликали занепокоєння в Європі, адже Трамп, схоже, прийняв значну частину аргументів Путіна", - припустив співробітник Європейської ради з міжнародних відносин Каміль Гран.

На думку аналітика, саміт Трампа і Путіна - не катастрофа, але "європейці, безумовно, занепокоєні напрямком, у якому все рухається". Тому союзники України в Європі намагатимуться уникнути "драматичних" подій під час візиту Зеленського.

Європейські чиновники, на думку журналістів, зітхнули з полегшенням з огляду на те, що Трамп усе-таки не уклав із Путіним жодної "угоди". Проте вони розчаровані зняттям з порядку денного питання про вторинні санкції США проти покупців російської нафти.

Наслідки зустрічі Трампа і Путіна - новини за темою:

Як повідомляв Главред, Володимир Зеленський і Дональд Трамп зустрінуться 18 серпня в Білому домі. За словами Зеленського, треба провести перемовини, щоб зрозуміти, які кроки слід зробити для миру в Україні.

Трамп готовий надати гарантії безпеки Україні від Сполучених Штатів, пишуть журналісти The Wall Street Journal. За їхніми даними, Трамп заявив європейцям, що Путін збирається продовжувати війну.

Путін заявив про свої "умови" для завершення війни, пише Reuters. Серед них відсутність припинення вогню до досягнення мирної угоди, так зване виведення Сил оборони з Донбасу, невступ України до НАТО та офіційний статус російської мови.

Інші новини:

Про джерело: Politico Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія. Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія. Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.

2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE. Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider. Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer. Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред