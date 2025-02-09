Дрони підірвали паливні резервуари НПЗ: ЗМІ про потужні прильоти на півдні РФ

У Мережі з'явилися супутникові знімки наслідків удару по російському НПЗ.

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Дрони вдарили по об'єктах у РФ / Колаж: Главред, фото: Pixabay, скріншот

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Подробиці удару по нафтобазі Албашнефть

З'явилися супутникові знімки наслідків удару

З'явилися подробиці удару по нафтобазі Албашнефть у Краснодарському краї країни-агресора РФ.

Російський міні-НПЗ атакували в ніч на 5 лютого, йдеться в повідомленні Радіо Свобода.

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У Мережі з'явилися супутникові знімки наслідків удару по російському НПЗ.

Опубліковані кадри підтверджують інформацію про те, що внаслідок атаки було пошкоджено два резервуари з паливом.

Як відомо, в одному з резервуарів містилося 60 тонн нафти, а в другому - така ж кількість дизеля. Однак другий резервуар нібито був пошкоджений лише поверхнево і не загорівся.

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Як повідомляв Главред, раніше РФ атакували дрони. Стало відомо, що горить НПЗ у Ростовській області - було чути багато вибухів і автоматні черги.

Напередодні на Ростовщині, Луганщині та в Бердянську прогриміли вибухи. Стало відомо, що в РФ атакували хімкомбінат. На ньому виробляють паливо для РСЗВ і ракет.

Раніше стало відомо про пожежу на важливому заводі в Ростові-на-Дону. Очевидці зафіксували пожежу і запах горіння на території заводу Ростсільмаш, який займається, зокрема, модернізацією трансмісії бронетехніки та її ремонтом.

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