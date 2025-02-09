Хто контролює Торецьк: у ЗСУ зробили заяву і розкрили деталі

Окупанти намагаються захопити укріплені позиції Сил оборони поблизу шахт Центральна та Торецька, розповіли в ОТУ Луганськ.

https://glavred.net/ukraine/kto-kontroliruet-toreck-v-vsu-sdelali-zayavlenie-i-raskryli-detali-10638122.html Посилання скопійоване

У міській забудові Торецька йдуть важкі бої - Хортиця / Колаж: Главред, фото: facebook.com/93OMBr

Що відомо про ситуацію в Торецьку:

ЗСУ продовжують контролювати Торецьк

ЗСУ ведуть важкі бої з окупантами в міській забудові

У РФ заявою про Торецьк намагалися "перебити" ситуацію на Курщині

Торецьк Донецької області залишається під контролем Сил оборони України. Росіяни заявили про нібито окупацію міста для того, щоб ця інформація "перекрила" ситуацію з їхніми втратами у Курській області. Ворог намагається захопити укріплені позиції української армії поблизу шахт Центральна і Торецька.

Сили оборони продовжують контролювати Торецьк - Хортиця

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом представник угруповання Хортиця розповів про те, що армія продовжує контролювати Торецьк.

відео дня

"Їм просто треба було "прибити" інформаційну повістку власних втрат у Курській області. І вони почали розповідати власному населенню про якийсь там контроль...", - сказав Трегубов.

Що відбувається в Торецьку

За словами Трегубова, у місті вже не перший місяць тривають важкі вуличні бої.

Представник ОТУ Луганськ Дмитро Запорожець також повідомив, що російські війська здійснюють спробу захоплення "сильних оборонних позицій" Сил оборони поблизу шахт Центральна і Торецька.

"Він (ворог) накопичує сили в східній частині Торецька, в районі виправної колонії, а далі вже рухається центральною частиною, в районі бібліотеки і вже потім проводить штурмові дії в напрямку 1,5 км досяжності", - пояснив Запорожець.

Також він додав, що росіяни застосовують схожу тактику під час штурмів українських позицій у районі Забалки. Крім того, фіксується серйозна активізація тактичної авіації ПКС РФ.

"Результат такої активізації вчора був на Торецькому напрямку", - наголосив Дмитро Запорожець, натякаючи на відомості про збиття ворожого штурмовика Су-25 на Торецькому напрямку.

Коротко про Торецьк / Інфографіка: Главред

Бої за Торецьк - новини за темою:

Як повідомляв Главред, 7 лютого Міністерство оборони російських окупантів повідомило про те, що війська РФ захопили Торецьк. Місто нібито було окуповано в результаті активних наступальних дій.

У Генеральному штабі ЗСУ інформацію не коментували. Проте аналітики DeepState заявили, що Торецьк залишається під контролем Сил оборони України. Згідно з даними спостерігачів, бої тривали в мікрорайоні Забалка, та на північних і західних околицях. Центр міста захопили окупанти.

У Торецьку тривають бої в міській забудові, сказав представник Хортиці Назар Волошин. У ворога серйозна перевага в силах і засобах, проте українські війська завдають окупантам значних втрат.

Інші новини:

Торецьк Торецьк (у 1936-2016 роках - Дзержинськ) - місто в Бахмутському районі Донецької області, пише Вікіпедія. Після окупації росіянами Авдіївки саме Торецьк залишався найбільшим містом біля лінії фронту. До війни населення Торецька становило близько 35 тисяч осіб. Місто вважається однією з цілей ворога в рамках.Торецьк важливий тим, що він дає змогу вогнем контролювати позиції росіян, захищає агломерацію Костянтинівка-Краматорськ і виступає як плацдарм для подальшого наступу на захоплену росіянами Горлівку.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред