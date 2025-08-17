Доля України вирішиться завтра - чого чекати від зустрічі з Трампом та чи буде мир

Зеленський назвав основні теми переговорів між ним та президентом США Трампом і наголосив на важливості реальних гарантій безпеки для України.

Завтра час, коли Україна вирішує свою долю - чого чекати від зустрічі з Трампом/ Колаж: Главред

17 серпня 2025 року в Брюсселі відбулася важлива зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

18 серпня 2025 року Володимир Зеленський разом із Урсулою фон дер Ляєн вирушать до Вашингтона для участі у переговорах із Дональдом Трампом у Білому домі. Ця зустріч стане важливим етапом у дипломатичних зусиллях України щодо завершення війни та забезпечення миру.

Главред зібрав основні заяви президента України Володимира Зеленського та президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, які прозвучали в рамках спільної пресконференції.

Які гарантії безпеки отримає Україна

Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що передусім необхідно забезпечити надійні безпекові гарантії для захисту інтересів України та всієї Європи, адже Україна має зберегти свій суверенітет і територіальну цілісність.

"В них (в України. - ред.) не може бути жодних обмежень на Збройні сили України, чи то допомоги від інших третіх країн, співпраця з ними, співпраця щодо них, жодних обмежень на Збройні сили України. І Україна також повинна стати сталевим дикобразом, який не зможе перетравити жоден нападник. Ми вітаємо готовність президента Трампа докластися до гарантій безпеки для України, які були схожими на статтю 5 НАТО, і Коаліція охочих та Європа готові зробити свій внесок, - вказує президентка Єврокомісії.

Території в обмін на мир

Вона наголосила, що позиція ЄС щодо територіальних питань залишається незмінною — міжнародні кордони не можна змінювати силою.

"Це рішення, які повинні ухвалюватися Україною і лише Україною. І ці рішення не можуть бути прийняті без України за столом переговорів", - вказує вона.

Посилення санкцій проти РФ

За словами фон дер Ляєн, доки Росія веде війну проти України, Європа тиснутиме на РФ дипломатичними та економічними засобами, посилюватиме санкції. Вже ухвалено 18 пакетів обмежень і ведеться підготовка до 19-го.

"Цей пакет буде ухвалено в ранньому вересні. Ми знаємо, що санкції ефективні, ми вже зробили так, щоб знерухомлені російські активи працювали на благо України і ми продовжуємо тиснути на військову економіку Росії, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Ми працюємо з тобою, Володимире, з президентом Трампом в цьому вимірі і ми будемо обговорювати ці всі теми та інші теми під час нашої зустрічі в Білому домі завтра. Це час, коли Україна вирішує свою долю, але вона може розрахувати на Європу", - резюмувала вона.

Зеленський прокоментував вимоги Путіна

Зеленський підкреслив, що найперше завдання — зупинити вбивства. За його словами, у Путіна є чимало вимог, але їхній повний перелік невідомий. Якщо ж їх справді так багато, як про це говорять, то для їхнього обговорення знадобиться багато часу, і робити це під тиском зброї неможливо

"Отже, необхідно припинити вогонь і працювати швидко над фінальною угодою. Ми будемо говорити про це у Вашингтоні. Путін не хоче припиняти вбивства, але він повинен це зробити", - вказує президент.

Другою умовою президент назвав необхідність реальних переговорів, які, на його думку, можуть стартувати на нинішній лінії фронту.

"Контактна лінія – це найкраща лінія для розмов. І європейці підтримують це. І ми дякуємо їм", - сказав він.

Зеленський - про територіальні претензії Москви

Глава держави також зауважив, що Росія досі не досягла успіхів у Донецькій області, адже Путін не спромігся захопити її вже 12 років. При цьому Конституція України, підкреслив він, унеможливлює здачу територій або торгівлю землею.

"Оскільки територіальне питання настільки важливе, воно повинно обговорюватися лише лідерами України та Росії під час тристоронній зустрічі Україна-США-Росія. Поки що Росія не показує жодних ознак, що тристороння зустріч станеться. І якщо Росія відмовляється, тоді потрібні нові санкції", - додав він.

Зеленський - про гарантії безпеки

Окремо Зеленський відзначив важливість того, що США погодилися співпрацювати з Європою для надання Україні безпекових гарантій.

"Ми щиро вдячні Сполученим Штатам і президентові за цей сигнал, адже він важливий для всієї Європи", — сказав він.

Водночас, за його словами, поки що відсутні деталі щодо того, якою буде роль Америки, ЄС та які конкретні кроки передбачає ця співпраця, і саме це є головним завданням на сьогодні.

"Нам потрібно, щоб безпека працювала на практиці, як стаття 5 НАТО. І ми розглядаємо вступ до ЄС як частину безпекових гарантій. І ми чули від президента Трампа, що Америка та Путін дивляться на це так само. Тому ми говорили про переговори про вступ до ЄС", - резюмував Зеленський.

Він підкреслив, що Росія не здатна надати жодних гарантій безпеки, адже єдиною реальною гарантією може бути лише сильна українська армія. При цьому, на його думку, фінансово підтримати її спроможна лише Європа.

"Зброя для цієї армії це може дати наше внутрішнє виробництва, європейське виробництво, але є дефіцитні речі, які є тільки у США. Оце, я вважаю, гарантії безпеки. Чи є troops on the ground? Чи є такий захист, як у деяких інших держав в небі, ви знаєте, пройшли? Чи є у нас можливість мати сучасний total number of air defense? Це тільки поки що запитання. На них ми дуже хочемо отримати відповідь, щоб розуміти, що таке гарантії безпеки", - сказав він.

Що має бути першим - припинення вогню чи мирна угода

Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що головним є не строки, а суть — перш за все необхідно зупинити вбивства. Йдеться про припинення вогню чи мирну угоду, яка зупинить кровопролиття. Саме тому важливо якнайшвидше організувати тристоронню зустріч за участю президента України, президента США та представників Росії.

"І, я думаю, дуже важливо те, щоб були чіткі часові рамки, яких варто дотримуватися. Це не про терміни, це про зміст. Це важливо", - наголосила вона.

Володимир Зеленський погодився з цією позицією й нагадав, що ще у березні президент США пропонував розглядати припинення вогню як перший крок до зупинки вбивств. Україна підтримала цю ініціативу, адже вона створювала потужний тиск на Росію для виходу на реальні переговори. Нині ж з’являються нові сигнали, що підтверджують актуальність цього підходу.

"Я думаю, що ми повинні поділитися всім цим в деталях. І те, що Урсула говорила, про що ми говорили в двосторонньому форматі, про що будемо говорити зараз з усіма членами коаліції охочих, з усіма європейцями, ми повинні поділитися всіма нашими думками з президентом Трампом. Потрібно, щоб Сполучені Штати були на нашій стороні. І я думаю, що президент Трамп поділяє те, що нам треба мир. Але кроки до миру, знаєте, нам потрібні правильні, належні кроки, щоб отримати тривалий мир. Зупинити Путіна – це не означає зробити, дати паузу Путіну, а зупинитися і дати тривалий мир для всіх нас, - резюмував Зеленський.

Про що Трамп говорив з Путіним

Зеленський наголосив, що йому невідомо, про що конкретно домовлялися Путін і Трамп, але він очікує, що американський президент поділиться деталями спершу з ним, а згодом і з європейськими партнерами.

"І те, що президент Трамп сказав сигнал про гарантії безпеки, для мене це набагато важливіше, ніж думки Путіна", - резюмував він.

