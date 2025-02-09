Інакше РФ буде забезпечено тріумф: Борис Джонсон назвав спосіб порятунку України

Європа має бути готова до захисту України після припинення вогню, вважає Борис Джонсон.

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Борис Джонсон назвав спосіб уникнути тріумфу Путіна в Україні / колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот із відео

Що сказав Борис Джонсон:

Захід повинен "шокувати Путіна силою своєї рішучості"

Путін просуватиме українцям меседж, що "Захід вас кинув"

США мають отримати компенсацію за свою підтримку

Україна повинна отримати реальні гарантії безпеки від Заходу, інакше війна завершиться "тріумфом" Путіна. Про це пише колишній прем'єр Британії Борис Джонсон у своїй колонці для Daily Mail.

Джонсон підкреслює, що зараз саме той момент, коли Захід повинен "шокувати Путіна силою своєї рішучості". І саме новий президент США Дональд Трамп здатний зробити це.

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"У нього є саме та мужність, яка зараз необхідна, в цей критичний момент, щоб протистояти Путіну", - вважає екс-прем'єр Британії.

При цьому він підкреслює, що жодні територіальні компроміси не зупинять війну, "не тільки тому, що було б у принципі неправильно віддавати українську землю загарбникові, а й тому, що ця війна не в основному через територію". За його словами, питання не в землі, а в майбутньому України - чи буде вона частиною Заходу, чи знову потрапить під контроль Кремля:

"Якщо ми не вирішимо долю України як частини Заходу, захищеної західними гарантіями безпеки, Путіну буде забезпечено тріумф. Він збереже те, що у нього є, і буде використовувати своє становище для дестабілізації і нападу на Україну будь-якими засобами, поки уряд у Києві не впаде, не вибухне громадянська війна, і вся країна не повернеться на його орбіту".

За його словами, Путін просуватиме українцям меседж, що "Захід вас кинув". Цього ж бажає і Китай. І цього не можна допустити, підкреслює Джонсон.

За його словами, насамперед потрібно зняти бюрократичні перепони, що гальмують постачання зброї. "Якщо потрібно, бухгалтерські "ніндзя" Ілона Маска повинні розібратися з цим", - пише Джонсон.

Він також погоджується з тим, що США повинні отримати компенсацію за свою підтримку. Це може бути угода про рідкісні метали або розблокування $300 млрд заморожених російських активів, які підуть на відновлення України.

Крім того, Європа має бути готовою до захисту України після припинення вогню, при чіткому розумінні того, що Україна тепер перебуває на незворотному шляху до членства в ЄС і НАТО, зазначає він.

"Ця війна закінчиться тільки тоді, коли Путін зрозуміє: Україна ніколи не повернеться під його контроль", - підкреслює Джонсон.

Переговори і завершення війни в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що планує зустрітися з Володимиром Зеленським уже наступного тижня у Вашингтоні. Крім того, він припустив можливість переговорів із Володимиром Путіним, зазначивши, що раніше мав із ним "хороші стосунки".

Зеленський прагне зустрітися з Трампом до його переговорів із Путіним, щоб уникнути діалогу про Україну без її участі. Він підкреслив, що головним питанням обговорення з американським лідером мають стати гарантії безпеки.

Тим часом у Москві підтверджують майбутню зустріч Трампа і Путіна. Голова комітету Держдуми Леонід Слуцький заявив, що такі переговори можуть відбутися найближчим часом, а їхня підготовка вже перебуває "на просунутій стадії".

Водночас Вашингтон розглядає можливість посилення санкційного тиску на Москву. Спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив, що чинні санкції США впливають на економіку РФ лише на 3 бали з 10 можливих, а тому можуть бути суттєво посилені, щоб змусити Кремль припинити війну проти України.

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Хто такий Борис Джонсон Александер Борис де Пфеффель Джонсон, більш відомий як Борис Джонсон народився 19 червня 1964 року в Нью-Йорку, США.

Британський політичний і державний діяч. Був мером Лондона і міністром закордонних справ Великої Британії в першому і другому кабінетах Терези Мей. Член Консервативної партії, був її лідером.

7 травня 2015 року обраний до Палати громад, а 9 червня 2023 року склав депутатські повноваження. Відомий як один із головних ідеологів виходу Великої Британії з Європейського союзу. Джонсон був прем'єр-міністром Великобританії з 24 липня 2019 року до 6 вересня 2022 року. Вважався ключовим союзником президента України Володимира Зеленського. За твердженням лідера української партії "Слуга народу" Давида Арахамії, Джонсон зіграв вирішальну роль у призупиненні переговорів між російською та українською делегаціями у Стамбулі. 24 листопада 2023 року Арахамія заявив, що на переговорах, які відбувалися в лютому-березні 2022 року в Білорусі та Туреччині, делегація з Москви обіцяла Києву укладення миру за відмову від вступу до НАТО. За його словами, Україна відмовилася через відсутність довіри до росіян, також довелося б змінювати Конституцію, а тодішній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон нібито пропонував "просто воювати".

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