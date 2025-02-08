Путін на переговорах не піде на компроміс, але Захід цього не зрозумів - AP

Видання зазначає, що російські війська "стабільно просуваються" на фронті, а російська економіка досі не зазнала краху.

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Путін на переговорах не піде на компроміс - AP / колаж: Главред, фото: скріншот із відео, kremlin.ru

Коротко:

Путін мислить "системно", тоді як Трамп прагне до "швидких" рішень

Путін буде повільно рухатися в бік зміцнення військової позиції РФ

Для Путіна переговори - засіб отримати без бою все, що він хоче

У Кремля сьогодні дуже мало стимулів для завершення війни проти України, навпаки російський диктатор Володимир Путін може відчувати себе близьким до військової перемоги. Про це пише Associated Press (AP) з посиланням на опитаних експертів.

Видання зазначає, що російські війська "стабільно просуваються" на фронті, російська економіка досі не зазнала краху, а розв'язані репресії проти інакомислення виключають внутрішній тиск, який би міг спонукати Путіна закінчити війну.

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Колишній президент Фінляндії Саулі Нііністе зауважив, що Путін мислить "системно", тоді як Трамп прагне "швидких" рішень, діючи як бізнесмен. Саме тому цим двом, імовірно, так і не вдасться домовитися, пише AP. Навпаки Путін буде і далі повільно рухатися в бік зміцнення військової позиції РФ і ослаблення політичної волі як Києва, так і Заходу.

Борис Бондарєв, колишній російський дипломат у Женеві, який залишив свою посаду після російського вторгнення в Україну, припустив, що Путін сподівається дочекатися моменту, коли Трампу "набридне" тема війни в Україні, і він перемкне увагу на інші питання.

Колишній посол Великої Британії в Росії Лорі Брістоу зазначає, що навіть вступ росіян до перемовин все одно не означатиме готовності до реального компромісу. За його словами, переговорна стратегія Росії виглядає так: "Що моє, те моє. А те, що ваше - це предмет переговорів".

Бондарєв погоджується з цією думкою і зазначає, що для Путіна переговори є просто засобом отримати без бою все, що він хоче. Дипломат вважає "дивним", що західні лідери досі не розуміють тактику Кремля. На його думку, Путін, найімовірніше, охоче зустрінеться з Трампом, оскільки така зустріч покаже Росію як глобальну силу, але Кремль мало що запропонує зі свого боку.

Переговори і завершення війни в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що планує зустрітися з Володимиром Зеленським вже наступного тижня у Вашингтоні. Крім того, він припустив можливість переговорів із Володимиром Путіним, зазначивши, що раніше мав із ним "хороші стосунки".

Зеленський прагне зустрітися з Трампом до його переговорів із Путіним, щоб уникнути діалогу про Україну без її участі. Він підкреслив, що головним питанням обговорення з американським лідером мають стати гарантії безпеки.

Тим часом у Москві підтверджують майбутню зустріч Трампа і Путіна. Голова комітету Держдуми Леонід Слуцький заявив, що такі переговори можуть відбутися найближчим часом, а їхня підготовка вже перебуває "на просунутій стадії".

Водночас Вашингтон розглядає можливість посилення санкційного тиску на Москву. Спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив, що чинні санкції США впливають на економіку РФ лише на 3 бали з 10 можливих, а тому можуть бути суттєво посилені, щоб змусити Кремль припинити війну проти України.

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