Висадка десанту з Європи у Вашингтоні: хто поїде з Зеленським на переговори з Трампом

Президентка Єврокомісії вирушає до Вашингтона разом із Зеленським для участі у зустрічі з президентом США Дональдом Трампом та іншими лідерами Європи.

https://glavred.net/world/vysadka-desanta-evropy-v-vashingtone-kto-poedet-s-zelenskim-na-peregovory-s-trampom-10690445.html Посилання скопійоване

Хто поїде з Зеленським на переговори з Трампом - список вражає / Колаж Главред, фото: УНІАН, Офіс президента України

Про що йдеться у матеріалі:

Урсула фон дер Ляєн разом із президентом Зеленським візьме участь у переговорах з Трампом 18 серпня

Крім того, у переговорах візьмуть участь й лідери інших європейських держав

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн разом із президентом України Володимиром Зеленським вирушить до Вашингтона на зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Про це вона повідомила у соцмережі X.

За її словами, перед цим 17 серпня вони зустрінуться у Брюсселі та візьмуть участь у відеоконференції "Коаліції охочих".

відео дня

"На прохання президента Зеленського я приєднаюся до завтрашньої зустрічі з президентом Трампом та іншими європейськими лідерами в Білому домі", — додала фон дер Ляєн.

Також, офіційний представник канцлера Німеччини повідомив, що Фрідріх Мерц також відправиться до Вашингтона, щоб бути присутнім на зустрічі Зеленського та Трампа у Білому домі.

Офіс президента Фінляндії підтвердив, що до США вирушить і Александра Стубб.

За даними Sky News, участь у зустрічі братиме прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, а Le Monde із посиланням на Єлисейський палац повідомляє про участь президента Франції Еммануеля Макрона.

Bild повідомляє, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер також буде присутній на зустрічі з Трампом.

Крім того, генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідає Вашингтон 18 серпня для участі у зустрічі президентів України та США, повідомила пресслужба НАТО у відповідь на запит Суспільного.

"18 серпня 2025 року Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідає Вашингтон, округ Колумбія. Генеральний секретар візьме участь у зустрічі, яку проведе президент Сполучених Штатів Дональд Трамп з президентом України Володимиром Зеленським та іншими європейськими лідерами", — йдеться у повідомленні.

Таким чином, загалом до Вашингтона разом із Володимиром Зеленським вирушать:

президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн;

генсек НАТО Марк Рютте;

канцлер Німеччини Фрідріх Мерц;

премʼєрка Італії Джорджа Мелоні;

президент Фінляндії Александер Стубб;

президент Франції Емманюель Макрон;

премʼєр Великої Британії Кір Стармер.

Візит Зеленського до США 18 серпня - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський 16 серпня провів телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом. Під час розмови він підтвердив підтримку ідеї Трампа щодо проведення тристоронньої зустрічі за участі України, США та Росії. Зеленський також оголосив, що вже в понеділок, 18 серпня, прибуде до Вашингтона для переговорів із главою Білого дому.

Разом із Зеленським на саміт у США вирушать генеральний секретар НАТО Марк Рютте, прем’єрка Італії Джорджа Мелоні та президент Фінляндії Александр Стубб. Вони планують переконати Трампа не приймати пропозицій, які можуть означати передачу українських територій Росії, пише Politico.

Раніше повідомлялося, що в Європі ще не визначилися, чи долучаться її лідери до переговорів Зеленського і Трампа у Вашингтоні. У Німеччині зазначили, що чимало європейських політиків готові вирушити до США, якщо буде ухвалено відповідне рішення.

Інші новини:

Про персону: Урсула фон дер Ляєн Урсула фон дер Ляєн - німецька політична діячка, член Християнсько-демократичного союзу, міністр оборони Німеччини у 2013—2019 роках; з 1 грудня 2019 року — президент Європейської комісії. За поданням Європейської ради фон дер Ляєн була обрана на посаду президента Європейської комісії Європейським парламентом 16 липня 2019 року, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред