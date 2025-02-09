Війська РФ розширюють плацдарм, стало відомо про погіршення ситуації на Куп'янщині

Українським військам не вистачає сил на Куп'янському напрямку, вважає аналітик Богдан Мірошников.

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Російські окупанти просуваються в Куп'янському районі / Колаж: Главред, фото: DeepState, Вікіпедія

Головне із заяви аналітика:

На Куп'янському напрямку погіршується ситуація

Війська РФ поблизу Дворічної створили ділянку фронту

Силам оборони не вистачає людей для стабілізації обстановки

Ситуація на Куп'янському напрямку продовжує погіршуватися. Стабілізувати обстановку не вдалося, російські окупанти продовжують розширювати свій плацдарм поблизу Дворічної. Про це заявив військовий аналітик Богдан Мірошников.

У своєму Telegram-каналі він розповів про те, що біля Дворічної окупанти створили вже навіть не плацдарм, а повноцінну ділянку фронту з налагодженою логістикою.

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"На Купʼянщині, на жаль, ситуація погіршується надалі. Стабілізовано не було нічого. Плацдарм біля Дворічної розширюються надалі. Хоча це вже не плацдарм, це вже повноцінна ділянка фронту з налагодженою логістикою ворога", - зазначив аналітик.

Також він додав, що ще є можливість стабілізувати ситуацію, але Силам оборони не вистачає людей.

"Поки ще є варіанти, і доволі непогані, як уникнути катастрофи. Але дуже мало людей. Сил не вистачає сильно..." - наголосив Богдан Мірошников.

Коротко про Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на Куп'янському напрямку - новини за темою:

Як повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що війська РФ прагнуть оточити Куп'янськ. В окупантів, схоже, немає резервів для реалізації такої "мети", але вони можуть перекинути сили з інших напрямків, щоб просунутися в районі Дворічної.

Мета окупантів - повне захоплення Куп'янська, оскільки місто є логістичним вузлом, сказав офіцер розвідки окремого загону безпілотних систем спеціального призначення "Тайфун" Олександр із позивним "Алекс". На Куп'янському напрямку ворог на окремих ділянках застосовує тактику або піхотних, або механізованих штурмів.

Війська РФ готуються в лоб штурмувати Куп'янськ, написали журналісти Forbes. Окупанти можуть здійснити спроби форсування Оскола, ситуація в Куп'янському районі може стрімко погіршитися.

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Що відомо про Куп'янськ і чому місто дуже важливе Куп'янськ - адміністративний центр Куп'янського району Харківської області. Другий найбільший залізничний вузол Харківщини. Також є великим вузлом автомобільних доріг. 27 лютого 2022 року, під час російського вторгнення, російські війська окупували Куп'янськ. 10 вересня 2022 року місто було звільнене від російських окупантів, пише Вікіпедія. Окупанти продовжують наступ на Куп'янському напрямку.

На південь від міста розташоване селище Куп'янськ-Вузловий, яке є великим залізничним вузлом - там сходяться гілки залізниці на п'яти напрямках. Північніше - на російські Бєлгород і Валуйки. На південний схід - на окуповані Сватове - Рубіжне - Попасну. Південно-західніше - на деокупований Святогірськ. На північний захід - на Харків.

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