Леся Нікітюк важко справляється з відсутністю чоловіка - він відреагував не словом, а ділом

Нікітюк вчиться справлятися з дитиною самостійно, поки коханого немає поруч.

Леся Нікітюк чоловік - як ведуча будує стосунки на відстані / колаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk, instagram.com/special_my_profession

Стисло:

Леся Нікітюк зізналася, що їй важко без Дмитра Бабчука

Обранець ведучої не залишив цю заяву без уваги

Леся Нікітюк два місяці тому народила первістка. Материнство тішить ведучу, проте деякі моменти в житті з дитиною їй доводиться переживати на самоті: її обранець і батько її сина Дмитро Бабчук - військовий, у зв'язку з чим він не завжди може підставити зірці плече.

Сьогодні Леся відчула відсутність Дмитра особливо гостро: у своєму блозі вона опублікувала фото, де їй самій довелося розбиратися з коробками і меблями для малюка. "Тяжко без тебе", - звернулася вона до Бабчука.

Коханий ведучої знайшов спосіб підняти Нікітюк настрій. Уже через кілька годин вона опублікувала нове фото - барвистий букет із запискою "Я завжди поруч" від Дмитра.

Леся Нікітюк чоловік - як ведуча будує стосунки на відстані / instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк чоловік - як ведуча будує стосунки на відстані / instagram.com/lesia_nikituk

Про персону: Леся Нікітюк Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, акторка, блогерка. Колишня ведуча телепередачі Орел та Решка. Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Сіла птаха", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

