Зеленський вирушить на зустріч із Трампом: у Європі готуються до рішення, деталі

Андрій Ганчук
17 серпня 2025, 07:50
До зустрічі Зеленського і Трампа залишилося два дні.
Зеленський і Трамп мають зустрітися 18 серпня у Вашингтоні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП

Головне:

  • Зеленський готується до зустрічі з Трампом
  • Лідери Європи поки не знають, чи візьмуть участь у зустрічі

У Європі поки не вирішили, чи візьмуть її лідери участь у зустрічі президента України Володимира Зеленського та глави Білого дому Дональда Трампа у Вашингтоні. У Німеччині заявили, що багато європейців готові їхати до США, якщо буде ухвалено таке рішення.

Зеленський і Трамп зустрінуться вже в понеділок

Президент України у своєму Telegram-каналі повідомив, що зустріч із Трампом має відбутися в понеділок, 18 серпня.

"Готуємося до зустрічі в понеділок із президентом Трампом. Вдячний за запрошення. Важливо, що всі погоджуються, що потрібна розмова саме на рівні лідерів, щоб з'ясувати всі деталі й визначити, які кроки необхідні та спрацюють", - уточнив Зеленський.

Журналісти Sky News нагадали, що це перший візит Зеленського до Вашингтона після резонансної ситуації в лютому, коли сталася суперечка між українським главою держави і Трампом із Венсом (віцепрезидентом США, -ред.).

Чи буде Європа на зустрічі Зеленського і Трампа

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що в Європі мають намір на вихідних вирішити, чи поїдуть її лідери на зустріч у США.

"Це буде погоджено цими вихідними, і готовність Фрідріха Мерца взяти на себе відповідальність очевидна; він дуже чітко продемонстрував це протягом останніх кількох днів. Це буде обговорюватися спільно", - сказав Вадефуль у відповідь на запитання телеканалу ARD про те, чи може канцлер ФРН Фрідріх Мерц приєднатися до переговорів у Вашингтоні.

Нагадаємо, після зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним президент США Дональд Трамп "закликав" Україну до "угоди".

"Як на мене, угоди немає, поки вона остаточно не укладена. Але ми дійсно досягли значного прогресу. Зустріч відбулася... Я хочу подивитися, чи зможемо ми довести справу до кінця. Ви знаєте, угода ще зовсім не готова. І Україна має погодитися. Тобто президент Зеленський має дати згоду", - додав Трамп, але припустив відмову Києва.

Що каже експерт

Зеленський поїде на зустріч із Трампом, щоб переконати його в необхідності продовження військових поставок Україні, сказав в інтерв'ю Главреду політолог Олександр Морозов.

Крім того, на думку експерта, Трамп має пояснити Зеленському, як він бачить тристоронню зустріч із Путіним.

"При цьому Трамп і його оточення мають пояснити, як вони бачать зміст зустрічі з Путіним утрьох. Зеленський зі свого боку викладе позицію України: зустріч можлива, але її зміст має бути ясно визначений. Якщо ж зміст зводитиметься до того, що Україна має підписати акт капітуляції, це абсолютно неможливо. За всієї симпатії до Сполучених Штатів і бажання співпрацювати, будь-який президент України на його місці міг би сказати тільки одне: цього зробити не можна. Таким чином, якщо ми хочемо тристоронню зустріч, необхідно чітко визначити її зміст, але без запитань про фактичну капітуляцію України", - підкреслив Морозов.

Про персону: Олександр Морозов

Олександр Морозов - російський журналіст, політолог, політичний філософ. У 2011-2014 рр. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – викладач Бохумського університету в Німеччині, 2015-2016 - співробітник німецького видання Deutsche Welle. Науковий співробітник, викладач Карлова університету Центру російських досліджень Бориса Нємцова (Прага). Керівник Інституту вільної Росії.

У лютому 2022 року Олександр Морозов підписав відкритий лист російських вчених та наукових журналістів із засудженням військового вторгнення Росії в Україну та закликом вивести війська з території України.

Як повідомляв Главред, Володимир Зеленський поговорив телефоном із Дональдом Трампом після зустрічі глави Білого дому з Путіним на Алясці.

Спочатку вони поговорили тет-а-тет, а пізніше до розмови приєдналися європейські лідери. Сторони говорили 1,5 години. Зеленський заявив про готовність України працювати заради миру, підтримав ідею тристороннього саміту Україна-США-РФ на рівні лідерів і анонсував зустріч із Трампом на 18 серпня.

Трамп проведе "складну" зустріч із Зеленським після саміту в Анкориджі, вважають журналісти Axios. За словами джерел, Трамп сказав Зеленському та лідерам Європи, що Путін "хоче" не припинення вогню, а угоди про завершення війни.

"Трамп сказав під час телефонної розмови, що, на його думку, швидка мирна угода краща за перемир'я", - уточнило джерело.

12:27

Із чого роблять соєве м'ясо: технологія, про яку мало хто знає

12:24

Трамп прокоментував зустріч з Путіним: що сказав про війну в Україні

12:10

Нарешті долетіло: чим важливий удар по порту "Оля"Погляд

