ЗСУ перейшли в масштабний наступ по фронту, нові населені пункти зачищено - Генштаб

ЗСУ зачистили 6 населених пунктів та просунулись майже на кілометр

Українським військовим вдалось зачистити від ворога шість населениз пунктів на Донеччині та просунутись за добу майже на кілометр на Сумщині. Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

За даними Генштабу ЗСУ, у період з 4 по 16 серпня підрозділи Національної гвардії України та Збройних Сил України, що входять до складу 1-го корпусу НГУ "Азов", провели успішні операції в Донецькій області та зачистили від ворога населені пункти Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе та Золотий Колодязь на Донеччині.

У результаті активних дій противник зазнав значних втрат — лише безповоротні становлять 910 осіб, ще 335 отримали поранення, а 37 потрапили в полон.

Також знищено та пошкоджено 8 танків, 6 бойових броньованих машин, 103 одиниці автомобільної та мототехніки, одну реактивну систему залпового вогню, 18 гармат і 91 безпілотник різних типів. Наразі тривають стабілізаційні заходи в районі міста Добропілля на Донеччині.

"Окупанти продовжують здаватися. Підрозділи 19-го армійського корпусу, які діють на Донеччині, тільки минулої доби взяли в полон 6 російських військовослужбовців", - йдеться у дописі.

Також цього тижня військові 7-го корпусу Десантно-штурмових військ спільно з підрозділами підтримки провели зачистку Покровська від ворожих диверсійних груп та поодиноких окупантів.

"Минулої доби в результаті активних дій на Північно-Слобожанському напрямку українські підрозділи просунулися вперед у декількох локаціях, зокрема в районі Яблунівки Сумської області просування склало до 1000 метрів", - резюмують в Генштабі.

Яка зараз ситуація на Покровському напрямку - чи є загроза виходу ЗСУ з міста

Як писав Главред, Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті, адже проти українських військ там зосереджене значне угруповання армії РФ. Подальша оборона міста напряму залежить від військової доцільності та збереження особового складу, наголосив керівник Українського центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан.

За його словами, ключовим фактором є співвідношення втрат. Якщо оборонні позиції, зокрема в районі Покровська, дають змогу завдавати ворогу втрат у кілька разів більших, ніж несе Україна, їх слід утримувати. Проте коли рубіж втрачає стратегічну цінність, тримати його лише з символічних міркувань немає сенсу.

