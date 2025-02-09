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"Є всі можливості": Зеленський зробив заяву про закінчення війни у 2025-му

Маріна Фурман
9 лютого 2025, 16:59
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За словами Зеленського, Трамп хоче швидко покласти край війні в Україні.
Зеленский, ВСУ
Президент України відповів, чи закінчиться війна у 2025 році / Колаж: Главред, фото: Олександр Бондар 21 окрема механізована бригада, УНІАН

Ключові тези Зеленського:

  • В України є можливості закінчити повномасштабну війну у поточному році
  • Трамп хоче швидко припинити бойові дії в Україні

Президент Володимир Зеленський переконаний, що Україна має можливість закінчити повномасштабну війну у 2025 році. Про це він сказав в інтерв'ю для британського мовника ITV News.

"Ми цього (завершення війни в Україні - ред.) дуже хочемо. І кожного року, якщо чесно, ми дуже хотіли, щоб вистачило сил у західних партнерів змусити Путіна завершити війну", - наголосив Зеленський.

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На його думку, президент США Дональд Трамп теж хоче швидкого закінчення війни.

"Я вважаю, що є для цього сьогодні всі можливості. На мій погляд, Трамп хоче швидкого закінчення війни. Швидкого чи ні, ми не знаємо, як це вийде, але ми знаємо, що треба бути сильним. Він сильний, але треба в союзі з європейцями діяти рішуче", - наголосив президент.

Крім того, Зеленський вказав на те, що санкції проти РФ потрібно посилювати, адже країна-агресор постійно встигає адаптуватися до різних обмежень.

"Зробити тотальними санкції. Щоб вони заробляли менше. Тоді у них (росіян – ред.) може статися колапс. Всі це розуміють, але не всі це роблять", – підкреслив Зеленський.

Плани щодо завершення війни - новини за темою

Як писав Главред, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Трамп хотів спробувати домовитися про припинення російсько-української війни. На думку американського президента, "Путіну небайдуже" те, що відбувається на війні.

Нещодавно спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що завершення війни в Україні можливо домогтися за місяці, а не роки. За його словами, для цього вже є "надійний план".

Згодом у ЗМІ зʼявилася інформація про те, що стратегію президента США Дональда Трампа щодо завершення війни Росії проти України, ймовірно, буде представлено на Мюнхенській конференції з безпеки, яка пройде з 14 до 16 лютого. Однак Кіт Келлог спростував інформацію та заявив, коли план буде готовий, Трамп особисто його презентує.

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Хто такий Володимир Зеленський

Зеленський Володимир - український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003—2019) та генеральним продюсером телеканалу "Інтер" (2010—2012).

Політичну кар'єру розпочав 2019 року та балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний Президентом України, повідомляє Вікіпедія.

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