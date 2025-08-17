Рус
Читати російською
Санкції діють: Рубіо розповів про курйоз із російською делегацією на Алясці

Руслан Іваненко
17 серпня 2025, 19:56оновлено 17 серпня, 20:27
Держсекретар США підкреслює, що чинні санкції вже суттєво обмежують діяльність Росії.
Рубио, Трамп, Путин
Рубіо пояснив, чому США поки не вводять нові санкції проти Росії, щоб не зірвати мирні переговори / Колаж: Главред, фото: Скріншот, ТАСС

Коротко:

  • Санкції проти Росії залишаються чинними
  • Нові санкції наразі не плануються
  • РФ змушена заправляти літаки за готівку

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що, попри численні заяви президента Дональда Трампа запровадити нові санкції проти Росії за відмову припинити вогонь, наразі Сполучені Штати не планують посилювати обмеження. За його словами, чинні санкції вже змушують російську делегацію на Алясці заправляти літаки за готівку.

У коментарі NBC News Рубіо зазначив: "Вона (Росія - ред.) вже перебуває під дуже суворими санкціями". Держсекретар додав, що немає гарантії, що нові обмеження змусили б РФ негайно скласти зброю, оскільки їхній ефект може проявитися лише через місяці або роки.

відео дня

Рубіо наголосив, що запровадження додаткових санкцій може зупинити мирні переговори.

"У той момент, коли ми зробимо ці кроки, всі переговори припиняться. У той момент, коли ми зробимо ці кроки, у світі не залишиться нікого, хто міг би поговорити з росіянами і спробувати змусити їх сісти за стіл переговорів для досягнення мирної угоди. Той момент може настати, але я сподіваюся, що цього не станеться, бо я сподіваюся, що ми досягнемо мирної угоди", – підкреслив він.

Чинні санкції вже обмежують РФ

Держсекретар також наголосив, що всі санкції, введені проти Росії до приходу Трампа на посаду, залишаються чинними: "Всі санкції і їхній вплив залишаються в силі. Ви знаєте, коли росіяни приземлилися в Алясці, вони намагалися заправитися паливом. Вони мусили пропонувати готівку, щоб заправити свої літаки, бо не можуть користуватися нашою банківською системою. Вони щодня стикаються з наслідками".

Який вплив мають санкції на Росію?
Який вплив мають санкції на Росію / Інфографіка - Главред

Думка експерта

Голова Комітету економістів України Андрій Новак пояснив, що санкції Трампа проти покупців російської нафти завдадуть суттєвого удару по економіці РФ, обмеживши її здатність фінансувати війну проти України. За його словами, ці обмеження можуть стати одним із чинників внутрішньополітичної нестабільності в Росії, навіть потенційною причиною палацового перевороту, якщо Кремль не знайде альтернативних джерел фінансування війни.

Експерт також відзначив непередбачуваність підходу Трампа. "Він емоційна людина: зранку в нього може бути одна думка щодо певної теми, а ввечері того самого дня – протилежна", – пояснив Новак.

Війна в Україні - новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Москва заявила про готовність розглянути територіальні поступки стосовно п’яти українських регіонів, водночас Київ має визначити, якими саме територіями міг би поступитися. Про це повідомив спецпредставник президента США Стів Віткофф.

Втім, навіть у разі гіпотетичної згоди України на вимоги російського лідера Володимира Путіна щодо відведення військ із Донбасу, нинішні умови війни унеможливлюють безпечне виконання такого рішення. Крім того, подібний сценарій несе суттєві ризики для Харківської області, наголошують експерти Інституту вивчення війни.

Тим часом президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн разом із президентом України Володимиром Зеленським планує візит до Вашингтону для переговорів із главою Білого дому Дональдом Трампом.

Читайте також:

Про джерело: NBC News

NBC News — новинний телевізійний канал США, що належить National Broadcasting Company (NBC). Він почав свою роботу 21 лютого 1940 року.

До торгових марок NBC News належать NBCNews.com, msnbc.com, TODAY.com, NBCPolitics.com, NBC Nightly News, Meet the Press, Dateline, Breaking News і Newsvine, пише Вікіпедія.

санкції Марко Рубіо міжнародна політика Переговори на Алясці
