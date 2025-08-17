У США попередили про небезпеку виведення армії України з Донбасу

Так зване перемир'я від Путіна не дозволить ЗСУ безпечно вийти з Донбасу в разі такого рішення.

https://glavred.net/war/v-ssha-predupredili-ob-opasnosti-vyvoda-armii-ukrainy-iz-donbassa-10690451.html Посилання скопійоване

Путін не дасть ЗСУ безпечно вийти з Донбасу - ISW / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, 199-й навчальний центр ДШВ ЗСУ (ілюстративне фото)

Коротко:

Путін не створив умов для гіпотетичного виведення ЗСУ з Донбасу

Зараз вийти з Донбасу безпечно неможливо

Вихід із Донбасу створить загрозу Харківській області

Навіть якщо гіпотетично Україна погодиться на ультиматум керівника країни-окупанта Росії Володимира Путіна щодо виведення військ із Донбасу, умови війни не дозволяють безпечно здійснити такий крок. До того ж теоретичне рішення створить серйозні загрози для Харківської області. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни.

Росія не дасть Україні безпечно вийти з Донбасу

У зведенні ISW йдеться, що навіть якщо Київ погодиться на ультимативні "вимоги" РФ, не можна вивести війська з Донецької області без припинення вогню на всьому театрі бойових дій.

відео дня

Подібний крок став би серйозною військово-політичною поступкою без повного режиму припинення вогню, який включав би заборону на далекобійні удари і будь-які військові просування на передовій. Це може створити серйозні ризики як для сил, що відходять, так і для тилових угруповань України в Харківській області.

Аналітики акцентують увагу на тому, що Путін не запропонував режим припинення вогню, який у теорії дозволив би Україні вийти з Донецької області та захистити тилові райони від відновлення військової агресії Росії на флангах.

Крім того, в Інституті пишуть, що адмінмежа Донецької області далека від головної лінії оборони, яку називають "пояс фортець", і навіть якщо Кремль створить необхідні умови для виведення військ, відновлення наземних атак РФ і обстрілів стане загрозою українським військам уздовж лінії фронту і в тилових районах.

"Виведення українських військ, імовірно, призведе до великої концентрації сил уздовж основних українських магістралей і оборонних споруд, які будуть атаковані російською авіацією, БПЛА та артилерією після закінчення терміну припинення вогню", - зазначають в ISW.

Загроза для Харківської області

Аналітики дійшли висновку, що такі потенційні удари послаблять військові спроможності Сил оборони, а саме здатність відбивати відновлені спроби РФ просунутися до Харківської області уздовж правого флангу або з Донецької області.

Окупанти в Донецькій області отримають можливість завдати дуже серйозного удару по українських військах, які відходять, і послабити їхню здатність створювати нові оборонні позиції в Харківській області.

Крім того, удари РФ позбавлять ЗСУ можливості утримувати позиції на східному березі річки Оскіл і створять умови для подальшого просування ворога в Харківську область із Донбасу.

"Отже, часткове припинення вогню, яке не поширюється на військові дії Росії в Харківській і Луганській областях, буде недостатнім для забезпечення безпечного виведення українських сил з решти Донецької області", - підсумували в Інституті вивчення війни.

Що каже експерт

Позиція Трампа щодо Путіна виглядає наївною, він апелює до гуманізму глави Кремля, чого насправді немає, вважає політолог Олександр Морозов.

На його думку, США мають визнати, що така тактика не працює, і шукати інші інструменти.

"Саме тому зараз, на мій погляд, настає момент, коли Сполучені Штати в діалозі з європейськими союзниками мають визнати: та стратегія перемовин, запропонована Трампом, себе вичерпала і не має перспектив. Потрібен інший хід - навіть якщо йдеться про тимчасове припинення вогню", - додав Морозов.

Путін "вимагає" від України Донбас - що відомо:

Як повідомляв Главред, журналісти Reuters написали, що Путін "вимагає" від України повністю вивести війська з Донецької та Луганської областей нібито в обмін на відведення своїх окупантів з інших регіонів і заморожування в Херсонській і Луганській областях. Путін, мовляв, хоче угоди про завершення війни на таких "умовах".

Трамп підтримав "план Путіна" в рамках їхньої зустрічі на Алясці, написали журналісти близького до Республіканської партії та оточення президента США телеканалу Fox News. Також Трамп прийняв "пропозицію" Путіна про підписання мирного договору замість припинення вогню.

Зеленський відхилив "вимогу" Путіна про виведення ЗСУ з Донбасу, розповіли в Reuters. Це сталося після дзвінка Трампа Зеленському та лідерам Європи за підсумками зустрічі з главою Кремля на Алясці.

Інші новини:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред