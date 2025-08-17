Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

У США попередили про небезпеку виведення армії України з Донбасу

Андрій Ганчук
17 серпня 2025, 15:18
921
Так зване перемир'я від Путіна не дозволить ЗСУ безпечно вийти з Донбасу в разі такого рішення.
Путін, ЗСУ
Путін не дасть ЗСУ безпечно вийти з Донбасу - ISW / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, 199-й навчальний центр ДШВ ЗСУ (ілюстративне фото)

Коротко:

  • Путін не створив умов для гіпотетичного виведення ЗСУ з Донбасу
  • Зараз вийти з Донбасу безпечно неможливо
  • Вихід із Донбасу створить загрозу Харківській області

Навіть якщо гіпотетично Україна погодиться на ультиматум керівника країни-окупанта Росії Володимира Путіна щодо виведення військ із Донбасу, умови війни не дозволяють безпечно здійснити такий крок. До того ж теоретичне рішення створить серйозні загрози для Харківської області. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни.

Росія не дасть Україні безпечно вийти з Донбасу

У зведенні ISW йдеться, що навіть якщо Київ погодиться на ультимативні "вимоги" РФ, не можна вивести війська з Донецької області без припинення вогню на всьому театрі бойових дій.

відео дня

Подібний крок став би серйозною військово-політичною поступкою без повного режиму припинення вогню, який включав би заборону на далекобійні удари і будь-які військові просування на передовій. Це може створити серйозні ризики як для сил, що відходять, так і для тилових угруповань України в Харківській області.

Аналітики акцентують увагу на тому, що Путін не запропонував режим припинення вогню, який у теорії дозволив би Україні вийти з Донецької області та захистити тилові райони від відновлення військової агресії Росії на флангах.

Крім того, в Інституті пишуть, що адмінмежа Донецької області далека від головної лінії оборони, яку називають "пояс фортець", і навіть якщо Кремль створить необхідні умови для виведення військ, відновлення наземних атак РФ і обстрілів стане загрозою українським військам уздовж лінії фронту і в тилових районах.

"Виведення українських військ, імовірно, призведе до великої концентрації сил уздовж основних українських магістралей і оборонних споруд, які будуть атаковані російською авіацією, БПЛА та артилерією після закінчення терміну припинення вогню", - зазначають в ISW.

Загроза для Харківської області

Аналітики дійшли висновку, що такі потенційні удари послаблять військові спроможності Сил оборони, а саме здатність відбивати відновлені спроби РФ просунутися до Харківської області уздовж правого флангу або з Донецької області.

Окупанти в Донецькій області отримають можливість завдати дуже серйозного удару по українських військах, які відходять, і послабити їхню здатність створювати нові оборонні позиції в Харківській області.

Крім того, удари РФ позбавлять ЗСУ можливості утримувати позиції на східному березі річки Оскіл і створять умови для подальшого просування ворога в Харківську область із Донбасу.

"Отже, часткове припинення вогню, яке не поширюється на військові дії Росії в Харківській і Луганській областях, буде недостатнім для забезпечення безпечного виведення українських сил з решти Донецької області", - підсумували в Інституті вивчення війни.

Що каже експерт

Позиція Трампа щодо Путіна виглядає наївною, він апелює до гуманізму глави Кремля, чого насправді немає, вважає політолог Олександр Морозов.

На його думку, США мають визнати, що така тактика не працює, і шукати інші інструменти.

"Саме тому зараз, на мій погляд, настає момент, коли Сполучені Штати в діалозі з європейськими союзниками мають визнати: та стратегія перемовин, запропонована Трампом, себе вичерпала і не має перспектив. Потрібен інший хід - навіть якщо йдеться про тимчасове припинення вогню", - додав Морозов.

Путін "вимагає" від України Донбас - що відомо:

Як повідомляв Главред, журналісти Reuters написали, що Путін "вимагає" від України повністю вивести війська з Донецької та Луганської областей нібито в обмін на відведення своїх окупантів з інших регіонів і заморожування в Херсонській і Луганській областях. Путін, мовляв, хоче угоди про завершення війни на таких "умовах".

Трамп підтримав "план Путіна" в рамках їхньої зустрічі на Алясці, написали журналісти близького до Республіканської партії та оточення президента США телеканалу Fox News. Також Трамп прийняв "пропозицію" Путіна про підписання мирного договору замість припинення вогню.

Зеленський відхилив "вимогу" Путіна про виведення ЗСУ з Донбасу, розповіли в Reuters. Це сталося після дзвінка Трампа Зеленському та лідерам Європи за підсумками зустрічі з главою Кремля на Алясці.

Інші новини:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ЗСУ Володимир Зеленський Дональд Трамп Володимир Путін новини Донбасу війна Росії та України Інститут вивчення війни
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Москва і Україна готові піти на територіальні поступки - Віткофф

Москва і Україна готові піти на територіальні поступки - Віткофф

16:38Політика
ЗСУ "підсмажили" колону окупантів, російський генерал важко поранений

ЗСУ "підсмажили" колону окупантів, російський генерал важко поранений

16:34Війна
Доля України вирішиться завтра - чого чекати від зустрічі з Трампом та чи буде мир

Доля України вирішиться завтра - чого чекати від зустрічі з Трампом та чи буде мир

16:23Війна
Реклама

Популярне

Більше
Нова глава: принц Вільям і Кейт Міддлтон усе-таки зважилися на важливий крок

Нова глава: принц Вільям і Кейт Міддлтон усе-таки зважилися на важливий крок

Карта Deep State онлайн за 17 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 17 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на завтра, 18 серпня: Тельцям - муки, Ракам - радість

Гороскоп на завтра, 18 серпня: Тельцям - муки, Ракам - радість

Три знаки зодіаку будуть на сьомому небі від щастя найближчими днями: хто вони

Три знаки зодіаку будуть на сьомому небі від щастя найближчими днями: хто вони

Час кардинальних змін: яких ТОП-3 знаків чекає масштабне перезавантаження

Час кардинальних змін: яких ТОП-3 знаків чекає масштабне перезавантаження

Останні новини

16:48

Як зберегти цибулю, щоб вона не проросла до літа: городниця розкрила простий спосіб

16:38

Москва і Україна готові піти на територіальні поступки - Віткофф

16:34

ЗСУ "підсмажили" колону окупантів, російський генерал важко поранений

16:23

Доля України вирішиться завтра - чого чекати від зустрічі з Трампом та чи буде мир

15:56

Коти розпізнають мову господарів: які слова вони точно розуміють, списокВідео

Путін буде продовжувати гру, поки Трамп не зірветься з гачка — Олександр МорозовПутін буде продовжувати гру, поки Трамп не зірветься з гачка — Олександр Морозов
15:52

Леся Нікітюк важко справляється з відсутністю чоловіка - він відреагував не словом, а ділом

15:18

Друге місце, що звучить гучніше за перше: як українка вразила на Всесвітніх іграх

15:18

У США попередили про небезпеку виведення армії України з Донбасу

14:48

Могло виповнитися 57: донька Кузьми Скрябіна поділилася дорогоцінним спогадом про нього

Реклама
14:43

Любовний гороскоп на тиждень з 18 по 24 серпня

14:35

Чим відрізняються два хлопчики: за 29 секунд треба знайти три відмінності

14:34

Висадка десанту з Європи у Вашингтоні: хто поїде з Зеленським на переговори з Трампом

14:15

Чим прибрати подряпини з дерев'яної підлоги: спосіб, про який багато хто не знає

14:00

"Живу воду" з нього німці вивозили ешелонами: де в Україні є унікальне Срібне озероВідео

13:43

Олена Мозгова розкрила засіб, який допомагає їй "тримати удари"

13:20

На місце вибуху "летіли" швидкі: ГУР провели зухвалу операцію в МелітополіВідео

13:19

Трамп підтримав скандальну "пропозицію" Путіна щодо завершення війни - Fox News

12:56

Фінансовий гороскоп на тиждень з 18 по 24 серпня

12:49

Наречена Соломія Вітвіцька зізналася, чи готова до материнства

12:38

Зеленський після зустрічі Трампа і Путіна вдарив санкціями по РФ і Китаю, деталі

Реклама
12:12

"Не їла два місяці": Анна Кошмал не може скинути вагу після других пологів

12:06

ЗСУ перейшли в масштабний наступ по фронту, нові населені пункти зачищено - Генштаб

11:50

Як завершиться війна та з чим залишиться Україна: WSJ спрогнозував два сценарії

11:38

Разом із Зеленським до Трампа поїдуть три важливі фігури: ЗМІ назвали головну мету

11:25

Путіна легше звалити, ніж домовитися з нимПогляд

11:24

Жорстке викриття: чому Джо Байден втратив зятя

10:36

"Цінніше за припинення вогню": Мерц зробив несподівану заяву

10:20

Гороскоп Таро на тиждень з 18 по 24 серпня: Водоліям - змагання, Стрільцям - розмова

09:40

Путін назвав Трампу "умови" завершення війни: у Reuters дізналися ключові деталі

09:21

Чому зустріч на Алясці - це драматичний провал дипломатії ТрампаПогляд

08:47

З'явився "зсув" у позиції Трампа щодо ключового для України питання - WSJ

08:39

Карта Deep State онлайн за 17 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:05

Гороскоп на завтра, 18 серпня: Тельцям - муки, Ракам - радість

07:50

Зеленський вирушить на зустріч із Трампом: у Європі готуються до рішення, деталі

07:10

Треба знайти три відмінності між пенсіонерами з кроликом: загадка під силу тільки геніям

06:16

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 серпня: Близнюкам - самотність, Ракам - зміни

05:57

Три знаки зодіаку будуть на сьомому небі від щастя найближчими днями: хто вони

05:30

Незвичайний ребус: знайдіть 3 відмінності на картинці з листоношею за 49 секунд

04:35

Якого насправді кольору мандарин: лише одиниці зможуть дати правильну відповідьВідео

04:14

Час кардинальних змін: яких ТОП-3 знаків чекає масштабне перезавантаження

Реклама
03:30

Із чого насправді складається губна помада: як створюють символ жіночностіВідео

01:30

Непізнаний об'єкт у космосі: вчені ошелешили зв'язком з інопланетним слідом

16 серпня, субота
23:20

Чи є загроза різкого стрибка долара: з'явився прогноз сезонного коливання

23:01

Трамп хоче організувати саміт із Путіним і Зеленським: Axios дізнався дату

22:27

У ПСЖ шукають шляхи співіснування Забарного з росіянином: чи продасть клуб Сафонова

22:12

"Зона суцільного ураження": ЗСУ потіснили ворога і просунулися на Сумщині

21:10

Швидкий спосіб навести чистоту в туалеті: геніально просто й ефективноВідео

20:46

Зустріч Зеленського з Трампом: експерт спрогнозував теми переговорів двох лідерівВідео

20:11

Передача РФ усього Донбасу: у Reuters дізналися відповідь Зеленського на шантаж Путіна

19:36

Окупанти змушують вчителів "виявляти злочинців" серед дітей - ЦНС

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти