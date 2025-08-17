Скільки провалів приховує "Буревісник": експерт оцінив випробування ракети-невдахи

Кремль намагається використати "Буревісник" як інструмент залякування світу, повторюючи риторику ядерного шантажу.

Російські проєкти "Посейдон" та "Авангард" так і не підтвердили своїх характеристик, попри гучні заяви Путіна

Росія вже здійснила 14 випробувань ядерної ракети "Буревісник", з яких 13 виявилися невдалими, а одне завершилося загибеллю науковців. Про це заявив заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський в ефірі телеканалу "Київ24", пише УНІАН.

Міф чи реальність

"Насправді, це більше міф, ніж реальність, тому що, починаючи зі Сполучених Штатів в 60-ті роки намагалися створити ядерний двигун, який міг би мати необмежений потенціал по відстані, там відмовилися від того, тому що це насправді було неекологічно і мало окремі ризики, які не дозволяли втримати ті можливості, які вони передбачали", – пояснив він. відео дня

Інші російські розробки під сумнівом

За словами експерта, подібна ситуація і з іншими російськими розробками – "Посейдоном" та "Авангардом", технічні характеристики яких досі не підтверджені.

Спроба залякування світу

"Тому це знову ж таки чергова "страшилка" або спроба створити "суперзброю", як колись свого часу США створили ядерну бомбу, яку використали по Хіросімі і Нагасакі, аби розробити певний інструмент впливу на весь світ. Так само і російський диктатор хоче створити якусь зброю, якою буде лякати весь світ", – підсумував Храпчинський.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін вимагає збільшити виробництво ракет із ядерним зарядом. Кремль апелює до побоювання ядерної конфронтації між Росією і Заходом протягом усього свого повномасштабного вторгнення в Україну.

Як раніше писав Главред, країна-окупант Росія найближчими днями може провести нове випробування крилатої ракети Буревісник, яка оснащена ядерною боєголовкою і реакторним двигуном.

Згодом Трамп відправив два атомні підводні човни ближче до берегів Росії.

"Я наказав розмістити два ядерні підводні човни у відповідних регіонах про всяк випадок, якщо ці дурні та підбурювальні заяви виявляться чимось більшим, ніж просто словами", - сказав Дональд Трамп.

Про персону: Анатолій Храпчинський Анатолій Храпчинський – заступник Генерального директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації, колишній офіцер Повітряних сил ЗС України.

