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У Путіна не налаштовані на мир з Україною і готуються до зіткнення з НАТО - ISW

Андрій Ганчук
9 лютого 2025, 08:24
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Росія формує нові військові дивізії.
Путін, НАТО
Путін зміцнює свою армію, дії РФ вказують на її підготовку до конфлікту з НАТО - аналітики / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Короткі витяги зі зведення ISW:

Росія не налаштована на перемовини або мир з Україною

Росія налаштовується на потенційний конфлікт із НАТО

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Росія навесні-влітку може піти в наступ на Костянтинівку

Ситуація на фронті та дії агресора Росії вказують на те, що Кремль не налаштований на перемовини з Україною та встановлення тривалого миру. Москва формує нові військові дивізії, посилює співпрацю з КНДР і демонструє підготовку до потенційного конфлікту з НАТО. Про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни.

У зведенні ISW йдеться про те, що Росія своїми діями демонструє прагнення до ескалації, а не миру.

"Росія продовжує нарощувати свій військовий потенціал, що вказує на те, що Кремль не зацікавлений у перемовинах або тривалому мирі з Україною", - вказали аналітики.

РФ готується до конфлікту з НАТО

Як зазначають експерти, Росія формує нові військові дивізії, займається будівництвом нових оборонно-промислових баз, а також має намір збільшити чисельність військового персоналу в країні.

Крім того, Кремль зміцнює співпрацю з Північною Кореєю, і це також вказує на прагнення Росії до ескалації.

Згідно з оцінками Інституту вивчення війни, Росія створює умови для підготовки до можливого майбутнього конфлікту з НАТО. Російські представники вже не раз говорили про ймовірність такого розвитку подій.

"Російські офіційні особи та інформаційний простір часто розглядають війну в Україні як частину великого протистояння із Заходом", - додали в ISW.

У Путіна не налаштовані на мир з Україною і готуються до зіткнення з НАТО - ISW
Військові можливості НАТО та країн "осі зла" / Інфографіка: Главред

Плани окупантів на весну-літо

Водночас військове командування РФ може влаштувати часткове перекидання бойових сил із Курахівського напрямку в бік Торецька, вважають аналітики. Такий крок імовірний у разі прагнення окупантів вести наступальні дії на Костянтинівку навесні або влітку поточного року.

Позиція Росії у війні проти України - новини за темою:

Як повідомляв Главред, після закликів президента США Дональда Трампа в Кремлі заявили про готовність до перемовин з Україною. Москва, мовляв, готова говорити і з Зеленським, якого російська сторона вважає нібито нелегітимним президентом.

Путін готується не до перемовин чи миру, а до продовження війни, зазначив президент Володимир Зеленський. За словами глави держави, Кремль має намір збільшити свою армію ще на 100 тисяч солдатів, а Європі слід зміцнювати оборону.

У Путіна "прагнуть" подальшої окупації України, вважають аналітики ISW. Кремль не визнає легітимності української держави та уряду.

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Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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