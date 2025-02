У Путіна не налаштовані на мир з Україною і готуються до зіткнення з НАТО - ISW

Короткі витяги зі зведення ISW:

Ситуація на фронті та дії агресора Росії вказують на те, що Кремль не налаштований на перемовини з Україною та встановлення тривалого миру. Москва формує нові військові дивізії, посилює співпрацю з КНДР і демонструє підготовку до потенційного конфлікту з НАТО. Про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни.

У зведенні ISW йдеться про те, що Росія своїми діями демонструє прагнення до ескалації, а не миру.

"Росія продовжує нарощувати свій військовий потенціал, що вказує на те, що Кремль не зацікавлений у перемовинах або тривалому мирі з Україною", - вказали аналітики.

Як зазначають експерти, Росія формує нові військові дивізії, займається будівництвом нових оборонно-промислових баз, а також має намір збільшити чисельність військового персоналу в країні.

Крім того, Кремль зміцнює співпрацю з Північною Кореєю, і це також вказує на прагнення Росії до ескалації.

Згідно з оцінками Інституту вивчення війни, Росія створює умови для підготовки до можливого майбутнього конфлікту з НАТО. Російські представники вже не раз говорили про ймовірність такого розвитку подій.

Водночас військове командування РФ може влаштувати часткове перекидання бойових сил із Курахівського напрямку в бік Торецька, вважають аналітики. Такий крок імовірний у разі прагнення окупантів вести наступальні дії на Костянтинівку навесні або влітку поточного року.

Як повідомляв Главред, після закликів президента США Дональда Трампа в Кремлі заявили про готовність до перемовин з Україною. Москва, мовляв, готова говорити і з Зеленським, якого російська сторона вважає нібито нелегітимним президентом.

Путін готується не до перемовин чи миру, а до продовження війни, зазначив президент Володимир Зеленський. За словами глави держави, Кремль має намір збільшити свою армію ще на 100 тисяч солдатів, а Європі слід зміцнювати оборону.

У Путіна "прагнуть" подальшої окупації України, вважають аналітики ISW. Кремль не визнає легітимності української держави та уряду.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.