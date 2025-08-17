Зеленський після зустрічі Трампа і Путіна вдарив санкціями по РФ і Китаю, деталі

Україна запустила персональні та спеціальні економічні санкції проти агресора Росії та Китаю.

Зеленський ввів санкції проти постачальників комплектуючих для російських дронів / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Офіс президента

Головне:

Україна запустила санкції проти Росії та Китаю

Під удар потрапили компанії, що працюють на російські безпілотні системи

Санкції мають вплинути на здатність РФ застосовувати дрони на полі бою

Україна застосувала санкції проти компаній та організацій з Росії та Китаю, які беруть участь у розвитку російських безпілотних технологій, що включають використання штучного інтелекту. Це обмеження стратегічного значення, адже вони спрямовані на обмеження ключових ланцюгів у виробництві ударних дронів, здатних завдавати серйозних втрат на полі бою.

Що відомо про нові санкції проти Росії та Китаю

На сайті глави держави повідомили, що президент України Володимир Зеленський підписав указ №599/2025, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 16 серпня, спрямоване на застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів.

Як повідомляє РБК-Україна, уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, коментуючи нові обмеження, зазначив, що вони спрямовані на компанії та організації, які задіяні в розвитку технологій БПЛА в Росії з використанням штучного інтелекту.

За словами чиновника, санкції мають стратегічне значення, адже вони обмежують ключові ланцюги у виробництві ударних дронів, які здатні завдавати значних втрат на полі бою.

Які компанії потрапили під обмеження

Прогматик - компанія, яка виробляє малогабаритні FPV-камікадзе Мікроб 10, з електронним автопілотом і системою автоматичного захоплення цілі

Розумні птахи - компанія, що випускає БПЛА Сорока з бойовим навантаженням до 3,5 кг. Безпілотник оснащений оптичною системою утримання цілі і здатний обходити зони радіотіні і перешкоди РЕБ.

Які компанії Китаю потрапили під санкції

Йдеться про юридичних осіб, які постачають росіянам комплектуючі для дронів:

Dongguan Standard Trading Co.

Zhejiang Lianxing Machinery Co.

Гуанчжоу Бенцюань Імпорт & Експорт

Шеньчжень Sky Bow Navigation Technology

Харбін Bin-Au Technology Development

Topscom Precision Industry

Зокрема, вони займаються постачанням мікросхем, камер, двигунів, транзисторів, резисторів, резонаторів, навігаційних приймачів і маршрутизаторів для БПЛА.

Санкції проти центрів штучного інтелекту і безпілотних систем

Крім того, під санкції потрапили такі компанії:

Центр технологій штучного інтелекту "Нейролаб" - компанія, яка розробляє і тренує ШІ-моделі для дронів, які допомагають їм самостійно орієнтуватися на місцевості та супроводжувати цілі.

Центр безпілотних систем і технологій - центр, який займається розвитком інновацій у сфері безпілотних систем.

Мета нових санкцій

Владислав Власюк наголосив, що мета обмежень - зменшити здатність Росії застосовувати автономні ударні дрони на полі бою. Санкції мають стримувати розвиток технологій, що спрямовані на значну шкоду, та підкреслювати важливість координації на міжнародному рівні питання контролю за розвитком високотехнологічної зброї.

Що відомо про дрони Шахед / Інфографіка: Главред

Як повідомляв Главред, Трамп після зустрічі з Путіним заявив, що Україна нібито повинна піти на угоду з агресором Росією. За його словами, Вашингтон і Москва "домовилися", і тепер слово за Києвом.

За даними журналістів Reuters, Путін на перемовинах із Трампом висунув Україні такі вимоги: виведення ЗСУ з Донбасу "в обмін" на заморожування бойових дій на Херсонщині в Запорізькій області, невступ України до НАТО, офіційний статус російської мови та низку інших "поступок".

Генсекретар НАТО Марк Рютте, прем'єр Італії Джорджа Мелоні і президент Фінляндії Александр Стубб, імовірно, вирушать разом із Володимиром Зеленським на перемовини до Вашингтона. На думку Politico, вони будуть переконувати Трампа не погоджуватися на "умови" Путіна, які неприйнятні для України.

Про персону: Владислав Власюк Владислав Власюк - український адвокат, діючий радник голови Офісу президента України, ексгендиректор Директорату з прав людини Міністерства юстиції (2017-2019), обіймав керівні посади у Департаменті патрульної поліції (2015-2016), пише "Рух ЧЕСНО".

