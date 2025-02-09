Понад 2 тисячі цілей за тиждень: РФ атакувала Україну ракетами, бомбами та БпЛА

Російське військове виробництво, зокрема, засобів ураження, ґрунтується на трьох факторах, зазначив Зеленський.

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РФ запустила по Україні понад 2 тисячі цілей / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Зеленський:

РФ запустила по Україні понад 2000 повітряних засобів ураження

Україна буде збільшувати виробництво власних ракет та дронів

Протягом останнього тижня країна-агресор Росія запустила по території України понад 2 тисячі повітряних цілей, зокрема авіабомб, ударних БпЛА та ракет різних типів. Про це у своєму Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, цього тижня росіяни завдали понад 1260 авіаударів, випустили майже 750 ударних дронів і понад 10 ракет різних типів по території України.

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Президент наголосив, що російське військове виробництво, яке забезпечує такі атаки, ґрунтується на трьох факторах: схемах обходу санкцій, що дозволяють отримувати критично важливі компоненти, високих цінах на нафту, які слід знизити, та недостатній кількості українських далекобійних ракет і дронів.

"Ми вдячні всім партнерам, які посилюють санкції. Має бути більше глобальної роботи, щоб знизити можливості російської нафтової галузі. І ми й надалі будемо збільшувати виробництво наших ракет і дронів і закликаємо всіх партнерів інвестувати в український ОПК, тому що це інвестиції в захист життя", - резюмував глава держави.

Що відомо про КАби / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, увечері 6 лютого російські війська завдали авіаудару по селу Миропілля на Сумщині. За даними Офісу генпрокурора, внаслідок атаки на житловий будинок є загиблі.

У ніч на 8 лютого російський дрон влучив у приватний будинок, спричинивши пожежу.

5 лютого російські окупанти здійснили ракетний удар по Одеській області. Внаслідок атаки загинув чоловік, ще одна людина отримала тяжкі поранення. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Що таке КАБ? КАБ-500 - сімейство радянських і російських коригованих авіаційних бомб калібром 500 кілограмів, пише Вікіпедія. Першу з сімейства - КАБ-500Л, керовану лазерним променем, було прийнято на озброєння 1975 року. У 1984 році була прийнята на озброєння наступна бомба цього сімейства - КАБ-500Кр, що наводиться на ціль за допомогою телевізійної ГСН. Надалі було розроблено КАБ-500С із наведенням за ГЛОНАСС. Бойова частина бомби може бути бетонобійною для руйнування бетонних перекриттів, фугасною і об'ємнодетонуючою для ураження піхоти і техніки, зокрема в укриттях, ударною хвилею. Керована (коригована) авіаційна бомба (КАБ) належить до високоточної зброї. Властивість планування, якою володіють КАБ, дає змогу літакам-носіям застосовувати їх без входу в зону об'єктової ППО противника.

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