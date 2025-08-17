Рус
Україну заливатимуть грозові дощі: синоптики попереджають про небезпеку

Ангеліна Підвисоцька
17 серпня 2025, 19:40
Погода у Львові буде найпрохолоднішою. Там температура повітря опуститься до +10 градусів.
Україну заливатимуть грозові дощі: синоптики попереджають про небезпеку
Прогноз погоди в Україні на 18 серпня / Фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 18 серпня
  • Де температура повітря підвищиться до +36 градусів
  • У якій області будуть дощі з грозами

Погода в Україні 18 серпня буде дощовою та грозовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 18 серпня в Україні буде спекотним. До 35 градусів тепла температура повітря підвищиться в Луганській, Донецькій, Херсонській, Запорізькій, Одеській областях та в Криму. В інших областях буде більш комфортна температура повітря - 24 градуси тепла.

У цей день дощі очікуються на Закарпатті, Прикарпатті, у центральній та Харківській областях.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 18 серпня

В Україні 18 серпня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі з грозами у більшості центральних, Закарпатській, Київській, Сумській, Харківській, Одеській, Миколаївській областях. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 11-16°, вдень 19-24°; на півдні та південному сході країни вночі 14-19°, вдень 27-32°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +32

За даними meteoprog, 18 серпня в Україні буде спекотна погода. Найтепліше буде у Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +19...+36 градусів. Найнижча температура буде у Чернігівській області. Там температура повітря підвищиться до +13...+28 градусів.

Погода 18 серпня у Києві

У Києві 18 серпня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують короткочасний дощ. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по вночі 11-16°, вдень 19-24°; у Києві вночі 14-16°, вдень 21-23°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Україні - останні новини

Як писав Главред, найближчим часом над Центральною та Східною Європою очікується розвиток антициклону, який принесе суху та малохмарну погоду. Він триватиме до 20-х чисел серпня.

Нещодавно кліматолог розповідала, що погода в Україні у найближчі кілька десятків років може дуже сильно змінитися. У багатьох областях погода стане більш посушливою, при цьому в одній з областей навіть є ризик утворення пустелі. А в частині регіонів стане більше дощів.

Главред нещодавно писав, що серпень в Україні буде спекотний та з дефіцитом опадів, а у деяких регіонах температура повітря буде вищою за норму.

Читайте також:

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Незвичайний ребус: знайдіть 3 відмінності на картинці з листоношею за 49 секунд

04:35

Якого насправді кольору мандарин: лише одиниці зможуть дати правильну відповідьВідео

04:14

Час кардинальних змін: яких ТОП-3 знаків чекає масштабне перезавантаження

