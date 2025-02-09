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Росіяни намагалися врятувати пілота збитого Су-25: ЗСУ підбили вертоліт РФ

Олексій Тесля
9 лютого 2025, 15:25
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Бійці ЗСУ підбили російський вертоліт, коли він брав участь у спробі евакуації російського пілота.
вертоліт
Вертоліт РФ підбили на сході / Колаж: Главред, фото: 22 ОМБр, скріншот

Важливо:

  • Мі-8 окупаційної армії РФ був підбитий ЗСУ
  • Вертоліт РФ брав участь у спробі евакуації російського пілота

Вертоліт Мі-8 окупаційної армії РФ було підбито українськими захисниками на Донеччині, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов.

Бійці ЗСУ підбили російський вертоліт, коли він брав участь у спробі евакуації російського пілота біля Торецька, розповів він в ефірі інформаційного телемарафону.

відео дня

Українські захисники застосували проти російського вертольота дрон, повідомив український військовий.

Він нагадав про те, що раніше українські захисники збили біля Торецька російський літак. ЗСУ використовували FPV-дрон, щоб російські окупанти не змогли евакуювати пілота збитого літака вертольотом. Підбитому вертольоту РФ довелося повертатися в несправному стані.

Раніше повідомлялося про те, що українські воїни знищили російський Су-25. Воїни 28-ї окремої механізованої бригади знищили російський літак Су-25. Це сталося на Торецькому напрямку фронту.

Як стало нещодавно відомо, ЗСУ "приземлили" чергову СУшку РФ разом з екіпажем. Вартість такого судна становить близько $50 млн.

Згодом у Forbes розкрили подробиці битви і зазначили, що F-16 міг здобути першу перемогу над пілотованим російським винищувачем. У матеріалі звертається увага на те, що російські військові пропагандисти одразу відреагували на втрату літака РФ.

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Що за вертоліт Мі-8?

Мі-8 - радянський багатоцільовий вертоліт, розроблений конструкторським бюро імені Міля на початку 1960-х років. Мі-8 - і його модифікації - наймасовіший дводвигуновий гелікоптер у світі (загалом побудовано понад 17 тисяч екземплярів усіх модифікацій), повідомляє портал "Вікіпедія".

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збитий вертоліт Торецк війна Росії та України
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