Росіяни намагалися врятувати пілота збитого Су-25: ЗСУ підбили вертоліт РФ

Важливо:
- Мі-8 окупаційної армії РФ був підбитий ЗСУ
- Вертоліт РФ брав участь у спробі евакуації російського пілота
Вертоліт Мі-8 окупаційної армії РФ було підбито українськими захисниками на Донеччині, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов.
Бійці ЗСУ підбили російський вертоліт, коли він брав участь у спробі евакуації російського пілота біля Торецька, розповів він в ефірі інформаційного телемарафону.
Українські захисники застосували проти російського вертольота дрон, повідомив український військовий.
Він нагадав про те, що раніше українські захисники збили біля Торецька російський літак. ЗСУ використовували FPV-дрон, щоб російські окупанти не змогли евакуювати пілота збитого літака вертольотом. Підбитому вертольоту РФ довелося повертатися в несправному стані.
Раніше повідомлялося про те, що українські воїни знищили російський Су-25. Воїни 28-ї окремої механізованої бригади знищили російський літак Су-25. Це сталося на Торецькому напрямку фронту.
Як стало нещодавно відомо, ЗСУ "приземлили" чергову СУшку РФ разом з екіпажем. Вартість такого судна становить близько $50 млн.
Згодом у Forbes розкрили подробиці битви і зазначили, що F-16 міг здобути першу перемогу над пілотованим російським винищувачем. У матеріалі звертається увага на те, що російські військові пропагандисти одразу відреагували на втрату літака РФ.
Інші новини:
- "Хлопці б'ються відважно": у DeepState розповіли про ускладнення ситуації на Курщині
- "Пряма конфронтація з Росією": Берлін попередив про ймовірну війну - які терміни
- "Не треба плекати ілюзій": експерт висловився щодо майбутньої мобілізації жінок
Що за вертоліт Мі-8?
Мі-8 - радянський багатоцільовий вертоліт, розроблений конструкторським бюро імені Міля на початку 1960-х років. Мі-8 - і його модифікації - наймасовіший дводвигуновий гелікоптер у світі (загалом побудовано понад 17 тисяч екземплярів усіх модифікацій), повідомляє портал "Вікіпедія".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред