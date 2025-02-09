Росіяни намагалися врятувати пілота збитого Су-25: ЗСУ підбили вертоліт РФ

Бійці ЗСУ підбили російський вертоліт, коли він брав участь у спробі евакуації російського пілота.

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Вертоліт РФ підбили на сході / Колаж: Главред, фото: 22 ОМБр, скріншот

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Мі-8 окупаційної армії РФ був підбитий ЗСУ

Вертоліт РФ брав участь у спробі евакуації російського пілота

Вертоліт Мі-8 окупаційної армії РФ було підбито українськими захисниками на Донеччині, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов.

Бійці ЗСУ підбили російський вертоліт, коли він брав участь у спробі евакуації російського пілота біля Торецька, розповів він в ефірі інформаційного телемарафону.

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Українські захисники застосували проти російського вертольота дрон, повідомив український військовий.

Він нагадав про те, що раніше українські захисники збили біля Торецька російський літак. ЗСУ використовували FPV-дрон, щоб російські окупанти не змогли евакуювати пілота збитого літака вертольотом. Підбитому вертольоту РФ довелося повертатися в несправному стані.

Раніше повідомлялося про те, що українські воїни знищили російський Су-25. Воїни 28-ї окремої механізованої бригади знищили російський літак Су-25. Це сталося на Торецькому напрямку фронту.

Як стало нещодавно відомо, ЗСУ "приземлили" чергову СУшку РФ разом з екіпажем. Вартість такого судна становить близько $50 млн.

Згодом у Forbes розкрили подробиці битви і зазначили, що F-16 міг здобути першу перемогу над пілотованим російським винищувачем. У матеріалі звертається увага на те, що російські військові пропагандисти одразу відреагували на втрату літака РФ.

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Що за вертоліт Мі-8? Мі-8 - радянський багатоцільовий вертоліт, розроблений конструкторським бюро імені Міля на початку 1960-х років. Мі-8 - і його модифікації - наймасовіший дводвигуновий гелікоптер у світі (загалом побудовано понад 17 тисяч екземплярів усіх модифікацій), повідомляє портал "Вікіпедія".

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