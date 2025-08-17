Трамп підтримав скандальну "пропозицію" Путіна щодо завершення війни - Fox News

Трамп змінив свою позицію стосовно припинення вогню в Україні.

Головне:

Трамп підтримав план Путіна щодо завершення війни

Трамп тепер зацікавлений у завершенні війни, а не припиненні вогню

План Путіна передбачає "передачу" РФ усього Донбасу

Американський президент Дональд Трамп після зустрічі з главою країни-агресора Росії Володимиром Путіним на Алясці змінив свою позицію з найважливіших питань, пов'язаних із завершенням війни. Тепер Трамп підтримує "пропозицію" Путіна щодо "повної передачі" Донбасу російським окупантам і заморозки війни в Херсонській і Запорізькій областях в обмін на "мирну угоду".

Як змінилася позиція Трампа

У матеріалі Fox News журналісти, посилаючись на європейського дипломата, пишуть, що Трамп після зустрічі з Путіним наполягає не на припиненні вогню, а на "мирній угоді". Він підтримує "ініціативу" Путіна, згідно з якою Україна нібито має віддати підконтрольні райони Донецької та Луганської областей, а Путін "натомість" заморозить фронт у Херсонській і Запорізькій областях.

Видання нагадує, що до війни населення Донбасу становило близько 6,5 млн осіб.

Трамп після зустрічі з Путіним розповів європейцям, що Путін, мовляв, зацікавлений в окупації всього Донбасу, але "відкритий" для обговорення заморозки в Херсонській і Запорізькій областях.

Позиція України

Президент Володимир Зеленський чітко заявив: Україна відмовляється вивести свої війська з Донбасу. Це не відповідає Конституції держави, і до того ж у майбутньому такі райони можуть використовуватися як плацдарм для подальшого російського наступу.

Зустріч Зеленського і Трампа - про що говоритимуть:

Зеленський переконуватиме Трампа в необхідності подальшого постачання Україні озброєнь, вважає політолог Олександр Морозов.

Крім того, Трамп і його оточення мають пояснити своє бачення тристоронньої зустрічі.

"При цьому Трамп і його оточення мають пояснити, як вони бачать зміст зустрічі з Путіним утрьох. Зеленський зі свого боку викладе позицію України: зустріч можлива, але її зміст має бути ясно визначений. Якщо ж зміст зводитиметься до того, що Україна має підписати акт капітуляції, це абсолютно неможливо. За всієї симпатії до Сполучених Штатів і бажання співпрацювати, будь-який президент України на його місці міг би сказати тільки одне: цього зробити не можна. Таким чином, якщо ми хочемо тристоронню зустріч, необхідно чітко визначити її зміст, але без запитань про фактичну капітуляцію України", - підкреслив Морозов.

Як повідомляв Главред, Володимир Зеленський 18 серпня зустрінеться з Дональдом Трампом у Білому домі. За даними Politico, на зустрічі будуть присутні генсекретар НАТО Марк Рютте, прем'єр Італії Джорджа Мелоні і президент Фінляндії Олександр Стубб. Мета - переконати Трампа не приймати "умови" Путіна, які неприйнятні для України.

Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки від США, написали журналісти The Wall Street Journal. Зокрема, як стверджує видання, Трамп після перемовин був "втомлений і роздратований Путіним". Він заявив європейцям, що Росія має намір продовжувати війну.

Швидка угода про мир між Україною і РФ може бути "більш вартісною, ніж припинення вогню", припустив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. На його думку, ключове рішення в мирному процесі буде за Трампом.

