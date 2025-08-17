Зеленського змушуватимуть погодитися: Трамп натякнув на головну тему переговорів

Україну можуть почати змушувати відмовитися від територій, на які претендує Путін.

Трамп змушуватиме Україну відмовитися від територій / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з YouTube

Що відомо:

Трамп і Зеленський проведуть переговори у Вашингтоні

Трамп змушуватиме Зеленського відмовитися від територій

Американський президент Дональд Трамп натякнув на те, яким буде ключове питання на переговорах із президентом України Володимиром Зеленським. Він зробив репост відповідного поста на свою сторінку.

Найімовірніше Трамп вмовлятиме Зеленського відмовитися від українських територій, на які претендує російський диктатор Володимир Путін.

"Україна має бути готовою втратити частину територій на користь Росії, тому що чим довше триватиме війна, тим більше земель вона й надалі втрачатиме", - ідеться в повідомленні Лорейн, яке поширив Трамп.

Трамп змушуватиме Україну відмовитися від територій / фото: скріншот

Візит Зеленського до США 18 серпня - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський 16 серпня провів телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом. Під час розмови він підтвердив підтримку ідеї Трампа про проведення тристоронньої зустрічі за участю України, США та Росії. Зеленський також оголосив, що вже в понеділок, 18 серпня, прибуде до Вашингтона для переговорів із главою Білого дому.

Разом із Зеленським на саміт у США вирушать генеральний секретар НАТО Марк Рютте, прем'єр Італії Джорджа Мелоні та президент Фінляндії Александр Стубб. Вони планують переконати Трампа не приймати пропозицій, які можуть означати передачу українських територій Росії, пише Politico.

Раніше повідомлялося, що в Європі ще не визначилися, чи долучаться її лідери до переговорів Зеленського і Трампа у Вашингтоні. У Німеччині зазначили, що багато європейських політиків готові вирушити до США, якщо буде ухвалено відповідне рішення.

Інші новини:

