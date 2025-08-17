"Цінніше за припинення вогню": Мерц зробив несподівану заяву

Дії Трампа відіграватимуть вирішальну роль, сказав Фрідріх Мерц.

Трамп може зробити так, щоб Росія доклала зусиль для завершення війни - Мерц / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Головне:

Мерц вважає, що краще "швидка угода", ніж припинення вогню

Зустріч Трампа, Зеленського і Путіна має відбутися якомога швидше - Мерц

Мерц вважає, що Трамп відіграє вирішальну роль у процесах щодо завершення війни

Швидка мирна угода між Україною та РФ може бути "більш вартісною, ніж припинення вогню". Президент США Дональд Трамп відіграватиме вирішальну роль у процесі, у нього є всі інструменти для того, щоб Кремль був активнішим у питаннях завершення війни. Хороша новина в тому, що між Трампом і очільником Росії Путіним не було перемовин щодо територій. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Зустріч Трампа, Зеленського і Путіна

Як повідомляє CNN, німецький канцлер акцентував увагу на тому, що тристороння зустріч за участю Трампа, Зеленського і Путіна має відбутися якомога швидше.

"Якщо це спрацює, це буде цінніше за припинення вогню, яке може тривати тижнями без подальшого прогресу в політичних і дипломатичних зусиллях", - каже Мерц.

Трамп зіграє "вирішальну роль"

Як стверджує очільник уряду Німеччини, певну роль у перемовинах Трампа із Зеленським відіграє і Європа. Проте ключові рішення залежатимуть від Трампа.

"Американський президент, який також має владу, як у військовому плані, так і через відповідні санкції та тарифи, забезпечити, щоб Росія діяла більше, ніж вона робить зараз", - вважає Мерц.

Також Фрідріх Мерц висловив задоволення готовністю Сполучених Штатів взяти участь у забезпеченні гарантій безпеки України.

Що каже експерт

Зустріч із Трампом у Путіна сприйняли як "політичний тріумф". Очільник Кремля продовжить маневрувати і видавати за перспективу стамбульський процес, вважає політолог Олександр Морозов.

За його словами, всі ці перемовини насправді нікуди не ведуть.

"Це означає, що Путін, по-перше, продовжить маневрувати у відносинах із Трампом: говорити про "необхідний наступний етап перемовин", видавати за перспективу стамбульський процес, на який посилається і сам Трамп. Хоча насправді, за винятком гуманітарного треку, ані військовий, ані політичний трек цих переговорів нікуди не ведуть. Але Путін гратиме в цю гру, поки Трамп не "зірветься з гачка", - підкреслив Морозов.

Наслідки зустрічі Трампа і Путіна - головні новини:

Як повідомляв Главред, Володимир Зеленський уже 18 серпня зустрінеться з Трампом у Вашингтоні. За словами українського глави держави, потрібно провести перемовини, щоб з'ясувати, які кроки спрацюють для досягнення миру.

Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки від США, написали журналісти The Wall Street Journal. Також, за даними видання, Трамп сказав європейцям, що Путін збирається продовжувати війну.

Путін назвав Трампу "умови" завершення війни, написали в Reuters. Зокрема, Путін "наполягає" на тому, щоб не було припинення вогню до досягнення мирної угоди. Він "вимагає" виведення українських військ із Донбасу, невступу України до НАТО та офіційного статусу для російської мови.

Інші новини:

Про персону: Фрідріх Мерц Фрідріх Мерц - німецький політичний діяч, лідер Християнсько-демократичного союзу з 31 січня 2022 року. 25 червня 2024 року Мерц зробив заяви в інтерв'ю The Times і ZDF щодо необхідності пошуку мирного врегулювання збройного конфлікту в Україні, припинення вогню та початку мирних перемовин із президентом Путіним, хоча раніше постійно вимагав розширення військової допомоги Україні та, зокрема, критикував канцлера Олафа Шольца за відмову надати їй крилаті ракети дальнього радіусу дії Taurus. За підсумками дострокових парламентських виборів у Німеччині, які відбулися 23 лютого, Християнсько-демократичний союз здобув перше місце. Ймовірно, Мерц стане наступним німецьким канцлером.

