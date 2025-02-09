Рік, коли закінчиться війна: Зеленський висунув умови для переговорів з Путіним

Російська армія планувала повторне повномасштабне вторгнення в Україну, зокрема наступ на Суми, Харків та Запоріжжя, зазначив Володимир Зеленський.

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Зеленський висунув умови для переговорів з Путіним / Колаж: Главред

Про що сказав Зеленський:

Чи зможе війна закінчитись в 2025 році

Які умови для переговорів з Росією

Які були цілі нового повномасштабного вторгнення РФ в 2024 році

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю британському телеканалу ITV News, у якому висловився щодо актуальної ситуації в країні, перспективи війни та підтримку Заходу. Глава держави розповів про виклики, з якими стикається Україна, та наголосив на необхідності рішучих дій для досягнення перемоги.

Главред зібрав головні заяви президента України Володимира Зеленського.

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Кінець війни в 2025 році

Президент України Володимир Зеленський вважає, що у 2025 році є реальні можливості для завершення війни, але для цього необхідні посилення санкцій та гарантії безпеки для України. В інтерв’ю ITV News він наголосив, що Україна прагне миру, проте його досягнення залежить від низки умов.

"Ми цього (завершення війни в Україні, ред.) дуже хочемо. І кожного року, якщо чесно, ми дуже хотіли, щоб вистачило сил у західних партнерів змусити Путіна завершити війну", - наголосив Зеленський.

Зеленський також зазначив, що президент США Дональд Трамп, ймовірно, зацікавлений у якнайшвидшому завершенні війни. Водночас, на його думку, вирішальним фактором стане рішуча співпраця із європейськими партнерами.

Щодо санкцій, Зеленський підкреслив, що санкції вводились і це має вплив на економіку Росії, негативний вплив.

"Але вона мала час адаптуватися до тих чи інших санкцій. Чому? Тому що завжди залишався такий "gap" - вводять санкції банківські, але не на всі банки, на сільське господарство, але тіньовий флот працює. Зараз ввели санкції проти тіньового флоту. Але знову таки, не на всі кораблі, не на весь флот. Ще є де працювати. Ми говоримо про сотні кораблів, на які треба накласти санкції. І на капітанів, на екіпажі, на всіх людей, які цим займаються", - наголосив він.

Він наголосив, що санкції мають бути всеосяжними для посилення тиску на Росію, а також підкреслив важливість гарантій безпеки для України, що сприятиме спокою в суспільстві. Окрім цього, він закликав до відновлення економіки та повернення громадян.

"Нам треба, щоб наші люди, 8 млн, повернулися", - сказав глава України.

Водночас президент зазначив, що наразі питання справедливості для України відійшло на другий план, і головною метою є завершення активної фази війни.

За його словами, справедливий мир є важливим, але першочергово слід зробити конкретні кроки: гарантії безпеки дозволять зупинити гарячу фазу конфлікту, а підтримка армії забезпечить Україні впевненість у завтрашньому дні. Лише після цього можна переходити до наступних етапів урегулювання.

Загроза замороження війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що перемога російського диктатора Володимира Путіна у війні проти України стане поразкою для всього західного світу, зокрема Європи та США.

Президент України Володимир Зеленський під час переговорів із Дональдом Трампом наголосив, що без гарантій безпеки Україна ризикує знову опинитися в стані замороженого конфлікту. Він зауважив, що подібний сценарій вже мав місце в минулому, зокрема через мінські угоди та нормандський формат, і повторення такого досвіду лише дасть Путіну можливість відновити агресію.

"Хто тоді увійде в історію? Як переможець? Та ніхто. І це буде поразка абсолютно для всіх", - сказав він.

Він наголосив, що майбутнє країни не може вирішуватися без згоди України.

Зеленський підкреслив, що для Трампа важливо не просто завершити війну, а й унеможливити повернення Путіна з новою військовою кампанією.

"Йому (Трампу – ред.) потрібно не просто закінчити війну, йому потрібно зробити так, щоб у Путіна не було жодного шансу повернутися з війною проти нас. Путін не хоче закінчення війни. І коли хтось не хоче закінчення війни, не можна з ним просто піти на якийсь півкрок, бо він його потім використає, щоб знову повернутися", - додав Зеленський.

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Говорячи про мирні ініціативи, президент зазначив, що у формулі миру чітко визначено поняття справедливого миру для України відповідно до міжнародного права. Він додав, що навіть часткове досягнення цих цілей – на 10%, 20% чи 30% – є кроком уперед.

"Але я впевнений, що ми не можемо говорити про справедливий мир, поки зло непокаране. Я в цьому абсолютно впевнений", - резюмував він.

Яка умова мирних переговорів з Путіним

Зеленський також зазначив, що шлях до миру може створити для України ще одну небезпеку – можливий конфлікт із США, які надають військову підтримку та забезпечують фактичний захист.

Він підкреслив, що готовий до будь-якого формату переговорів, якщо матиме впевненість у тому, що Америка і Європа не залишать Україну та гарантують її безпеку. Водночас президент зазначив, що навіть не хоче припускати можливість глибоких розбіжностей у позиціях Києва та Вашингтона.

"Якщо буде протистояння, не дай Боже, між українською позицією та американською позицією, я навіть не хочу про це думати, то від цього виграє тільки Путін. Перемога Путіна - це програш західного світу, як Європи, так і Сполучених Штатів. І він ніколи не зупиниться. Скільки б [Путін] не жив, він буде жити в Кремлі. Скільки б він не жив, він буде забирати життя. Він буде продовжувати вести війну", - додав

Курська операція ЗСУ і загроза нового повномасштабного вторгнення РФ

Президент України повідомив, що операція ЗСУ на Курщині мала на меті захист українських міст, оскільки Путін готував нове масштабне вторгнення.

Зеленський, посилаючись на дані розвідки, заявив, що Путін ухвалив рішення знову атакувати Україну, повторивши сценарій повномасштабного вторгнення 2022 року. За його словами, російський диктатор планував наступ із півночі, зокрема захоплення Сум і Харкова – великого міста, в якому на той момент проживало близько 1,4-1,5 мільйона осіб.

Українське командування прагнуло завдати превентивного удару та створити буферну зону на території РФ.

"Безумовно, був би хаос, велика кількість жертв, полонених тощо – могло б бути, якби наші хлопці не захистили (українські землі в контексті Курської операції – ред.), – каже президент.

Крім того, операція принесла значні результати – близько тисячі російських військових потрапили в полон, із яких понад 700 були обміняні на українських захисників. Це стало найбільшим обмінним фондом і сприяло активізації процесу повернення полонених.

За словами Зеленського, росіяни також змушені були відвести бойові частини з півдня, що порушило їхні плани щодо наступу на Запоріжжя.

"Це була наступна операція після Харкова і Сум. Вони йшли на Запоріжжя. Довелося віддавати свої бойові частини з Запорізького напрямку і частину зі сходу. На сході в них найбільше угруповання, найбільші їх найсильніші угруповання на сході були і є", - сказав президент.

Президент зазначив, що значну частину російських військ зі сходу перекинули на Курщину, де зараз зосереджено близько 60–65 тисяч окупантів, включно з північнокорейськими військовими.

За його словами, українські сили ліквідували понад 4 військових КНДР, тоді як близько 7–8 тисяч північнокорейців ще залишаються в регіоні. Він наголосив, що ця операція продемонструвала світові брехливість заяв Путіна.

Крім того, Зеленський порівняв українську та російську армії.

"Російська армія поповнюється не кадровими військовими, а великою кількістю людей, яких вони використовують як гарматне м'ясо. 60 тисяч росіян не вистачило на Курщині, щоб витіснити наших людей, яких було набагато менше. Бо їхні люди не такі боєздатні. І це також було важливо показати світові: що армія РФ не така сильна як здається. Просто ми жаліємо людей, а вони не жаліють", – сказав Зеленський.

Проведення виборів в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що призупинення воєнного стану для проведення виборів може призвести до втрати боєздатності армії.

"Що таке вибори? Сьогодні я їх не боюсь абсолютно. Просто що буде? Ми повинні закінчити воєнний стан або призупинити воєнний стан", - вказує Зеленський.

Він наголосив, що тимчасове скасування воєнного стану деморалізує військових, оскільки багато хто повернеться додому, а Росія використає цю ситуацію для наступу.

Також Зеленський зауважив, що вибори не зможуть відбутися за кордоном і на тимчасово окупованих територіях, що дасть Кремлю підстави поставити під сумнів їхню легітимність. Тому, за його словами, це питання потребує особливої обережності.

"Ми всі хотіли би, щоб закінчилась війна, і ми провели би вибори, і ми як ніхто хочемо закінчення війни. Тож в час війни наше населення проти виборів, всі люди проти. Тому що всі розуміють, що відбудеться", - сказав Зеленський.

Повернення тимчасово окупованих територій

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що повернення окупованих Росією територій можливе дипломатичним шляхом після ослаблення держави-агресора.

Він висловив упевненість у тому, що український прапор знову майорітиме в Севастополі, Маріуполі та Донецьку.

"У момент, коли Росія буде слабкою, а вона буде, безумовно, в цей момент все повернеться. Наше завдання, щоб усе повернулося раніше. Чим раніше, тим краще. І повернулося дипломатично", - сказав глава Української держави.

Він підкреслив, що життя людей є найціннішим, проте ці землі належать Україні.

Також президент наголосив, що навіть ті країни, які до війни підтримували Росію та зберігають із нею зв’язки, визнають анексію Криму та окупацію сходу України незаконними.

Зеленський наголосив, що це важливий сигнал. Він свідчить про те, що, незалежно від того, наскільки міцним здається союз Путіна з Іраном, Північною Кореєю чи економічне співробітництво з Китаєм і низкою арабських країн, а також політичні контакти з окремими латиноамериканськими лідерами – ці відносини тримаються виключно на тимчасовій вигоді.

Президент підкреслив, що Путін використовує шантаж, зброю та фінансові ресурси для впливу на партнерів, але такі методи не можуть забезпечити стабільний та довготривалий союз – лише короткочасне домінування.

"Так, на жаль, він може бути не рік, не два, може бути десять років. Так може бути. Але головне, що базується на міжнародному праві все одно, на принципах. І тут навіть не те, що це принципи ООН - це принципи між усіма державами, якими вони не були, навіть тими, хто був раніше агресорами, проходив ті чи інші війни. Усі вони знають, що таке дотримання принципу, пов'язаного з повагою до суверенітету будь-якої держави. Суверенітет порушила Росія", - додав Зеленський.

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