Друге місце, що звучить гучніше за перше: як українка вразила на Всесвітніх іграх

Українська паверліфтерка Дар’я Русаненко виборола срібну медаль Всесвітніх ігор-2025 у екіпірувальному паверліфтингу серед жінок у суперважкій вазі. Про це повідомляє "Суспільне Спорт".
Світовий рекорд у присіданні
У першій вправі — присіданні зі штангою — Русаненко підняла 285,5 кг, встановивши світовий рекорд. Це дозволило їй вийти на проміжне перше місце.Її партнерка по команді Валентина Загоруйко підняла 280 кг і на той момент йшла другою.
Втрата лідерства після жиму
Після виконання жиму українські спортсменки втратили позиції: Русаненко опустилася на друге місце, а Загоруйко — на п’яте.У становій тязі Русаненко підняла 217,5 кг, проте цього не вистачило для повернення лідерства.
Русаненко завершила змагання з результатом 670,5 кг (108,98 бала) і здобула срібну нагороду.Чемпіонкою стала канадка Рея Стінн з показником 109,24 бала.
Командні успіхи України
Загалом українська збірна здобула дев’ять медалей і достроково виграла командний залік у паверліфтингу.У чоловічій важкій вазі чемпіоном став Костянтин Мусієнко.
