Друге місце, що звучить гучніше за перше: як українка вразила на Всесвітніх іграх

Українські спортсменки змінюють позиції після жиму та зберігають шанси на медалі світового рівня.

Дар’я Русаненко встановлює світовий рекорд у присіданні та виходить у лідери фіналу Всесвітніх ігор / Колаж: Главред, фото: facebook.com/minmolodsport/photos

Українська паверліфтерка Дар’я Русаненко виборола срібну медаль Всесвітніх ігор-2025 у екіпірувальному паверліфтингу серед жінок у суперважкій вазі. Про це повідомляє "Суспільне Спорт".

Світовий рекорд у присіданні

У першій вправі — присіданні зі штангою — Русаненко підняла 285,5 кг, встановивши світовий рекорд. Це дозволило їй вийти на проміжне перше місце.Її партнерка по команді Валентина Загоруйко підняла 280 кг і на той момент йшла другою.

Втрата лідерства після жиму

Після виконання жиму українські спортсменки втратили позиції: Русаненко опустилася на друге місце, а Загоруйко — на п’яте.У становій тязі Русаненко підняла 217,5 кг, проте цього не вистачило для повернення лідерства.

Русаненко завершила змагання з результатом 670,5 кг (108,98 бала) і здобула срібну нагороду.Чемпіонкою стала канадка Рея Стінн з показником 109,24 бала.

Командні успіхи України

Загалом українська збірна здобула дев’ять медалей і достроково виграла командний залік у паверліфтингу.У чоловічій важкій вазі чемпіоном став Костянтин Мусієнко.

