Друге місце, що звучить гучніше за перше: як українка вразила на Всесвітніх іграх

Руслан Іваненко
17 серпня 2025, 15:18
Українські спортсменки змінюють позиції після жиму та зберігають шанси на медалі світового рівня.
Дар’я Русаненко встановлює світовий рекорд у присіданні та виходить у лідери фіналу Всесвітніх ігор / Колаж: Главред, фото: facebook.com/minmolodsport/photos

Читайте в матеріалі:

  • Хто став чемпіонкою у суперважкій вазі
  • Скільки медалей виборола збірна України
  • Який світовий рекорд встановила Дар’я Русаненко

Українська паверліфтерка Дар’я Русаненко виборола срібну медаль Всесвітніх ігор-2025 у екіпірувальному паверліфтингу серед жінок у суперважкій вазі. Про це повідомляє "Суспільне Спорт".

Світовий рекорд у присіданні

У першій вправі — присіданні зі штангою — Русаненко підняла 285,5 кг, встановивши світовий рекорд. Це дозволило їй вийти на проміжне перше місце.Її партнерка по команді Валентина Загоруйко підняла 280 кг і на той момент йшла другою.

Втрата лідерства після жиму

Після виконання жиму українські спортсменки втратили позиції: Русаненко опустилася на друге місце, а Загоруйко — на п’яте.У становій тязі Русаненко підняла 217,5 кг, проте цього не вистачило для повернення лідерства.

Русаненко завершила змагання з результатом 670,5 кг (108,98 бала) і здобула срібну нагороду.Чемпіонкою стала канадка Рея Стінн з показником 109,24 бала.

Командні успіхи України

Загалом українська збірна здобула дев’ять медалей і достроково виграла командний залік у паверліфтингу.У чоловічій важкій вазі чемпіоном став Костянтин Мусієнко.

Як повідомляв Главред, Донецький "Шахтар" впевнено розпочав єврокубковий сезон, розгромивши фінський "Ільвес" у першому матчі кваліфікації Ліги Європи - 6:0.

Житомирське "Полісся" вперше серед українських клубів здобуло дві перемоги у кваліфікації Ліги конференцій 2025/26.

Крім того, збірна України здобула три золоті медалі у турнірі з бойового самбо на Всесвітніх іграх-2025. Усі фінальні бої українці виграли у російських спортсменів, які виступали в нейтральному статусі.

Про джерело: "Суспільне"

Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено — НСТУ) або Суспільне мовлення — українська суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" і "Суспільне Спорт", пише Вікіпедія.

19:36

Окупанти змушують вчителів "виявляти злочинців" серед дітей - ЦНС

