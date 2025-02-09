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Як зупинити Путіна і закінчити війну: генерал США назвав умову

Андрій Ганчук
9 лютого 2025, 12:48
919
Для миру в Україні може знадобитися рішучий крок, до якого США колись уже вдавалися, вважає Веслі Кларк.
Володимир Путін, ЗСУ
Путін має усвідомити, що не переможе у війні - американський генерал / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, 21-а ОМБр

Головне із заяви Кларка

  • Треба змусити Путіна зрозуміти, що він не переможе
  • Формула Келлога не влаштовує ані Україну, ані РФ
  • Україні потрібна потужна зброя для встановлення миру

Сполученим Штатам і Євросоюзу буде необхідно проявити серйозну рішучість, щоб змусити главу Кремля Володимира Путіна зупинити війну проти України. Єдина умова для досягнення мирної угоди - усвідомлення Путіним того, що він не зможе перемогти, і якщо не зупиниться, то втратить більше. Про це заявив генерал американської армії у відставці колишній командувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі (1997-2000) Веслі Кларк.

В інтерв'ю Суспільному він розповів про те, що наразі складно сказати, якою буде формула майбутнього миру. Спецпредставник США з питань України та РФ Кіт Келлог окреслив механізм, але такий варіант неприйнятний ані для Києва, ані для Москви.

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"Це не питання того, що ви запропонуєте обом сторонам якусь формулу і вони скажуть: нам подобається... Але так відбуваються перемовини. Вони будуть сформовані сильними сторонами обох учасників", - пояснив Кларк.

"Це може знадобитися і в Україні"

Крім того, генерал навів приклад з історії, коли президент Ейзенхауер ще на початку своєї каденції сказав таке: "У мене є секретний план, як закінчити Корейську війну". За словами Кларка, тоді господар Білого дому відправив до Південної Кореї таку гармату, яка здатна була стріляти ядерними снарядами. І цей момент збігся в часі зі смертю Сталіна і готовністю Мао Цзедуна піти на компроміс.

"Історія закінчилася перемир'ям, яке триває і донині", - резюмував Кларк.

Генерал додав, що тоді Сполучені Штати проявили рішучість для зміни балансу сил.

"Сподіваюся, і європейські союзники, і Трамп розуміють, що це може знадобитися і в Україні", - наголосив Веслі Кларк.

Мирні плани Трампа - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, журналісти The Wall Street Journal опублікували матеріал, у якому йдеться про те, що у Трампа зростає нетерпимість до Путіна, а Білий дім готує план щодо посилення санкцій проти РФ або зниження цін на нафту, щоб добитися поступок від Кремля щодо завершення російсько-української війни.

Президент України Володимир Зеленський раніше говорив, що підтримує прагнення Трампа до миру. Але мир має бути справедливим, а українська держава потребує серйозних гарантій безпеки. Оптимальний варіант - вступ до НАТО.

Трамп припустив зустріч із Зеленським уже наступного тижня. Також американський президент припустив, що може зустрітися і з Путіним. Трамп неодноразово наголошував на своїх планах завершити війну РФ і України.

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Хто такий генерал Веслі Кларк?

Веслі Кларк - генерал армії США. Командував силами НАТО в Косово, коли він очолював Вищий штаб союзних держав Європи з 1997 по 2000 рр. Кларк брав участь в 2004 у виборах на пост президента від Демократичної партії, проте вийшов з боротьби на користь Джона Керрі. Є автором книги "Як перемогти в сучасній війні" (Winning Modern War). Генерал дуже високо оцінив дії української армії в нинішній війні на Донбасі, а операцію в Дебальцеве з точки зору стратегії вважає успішною і такою, що увійде в підручники сучасної військової справи.

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Володимир Путін війна Росії та України Кіт Келлог Мирний план Трампа
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