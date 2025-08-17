Коли закінчиться війна: Рубіо озвучив головну умову мирної угоди та згадав території

Марко Рубіо заявив, що після переговорів Трампа з Путіним було досягнуто певного прогресу, однак жодна мирна угода не можлива без участі України.

Рубіо озвучив головну умову мирної угоди та згадав території / Колаж Главред, фото: скріншоти з відео

Про що сказав Рубіо:

Чи будуть США змушувати Україну віддати росіянам частину територій

Що потрібно для миру між РФ та Україною

Коли закінчиться війна

Попри очікування на швидке припинення вогню після переговорів із Володимиром Путіним, мирна угода досі залишається далеким результатом у Вашингтоні наголошують, що процес вимагає тривалих і складних компромісів, а остаточне рішення без участі України ухвалене бути не може. Про це в інтерв'ю ABC News заявив державний секретар США, радний президента Трампа з питань національної безпеки Марко Рубіо.

Чому Зеленський вирушив до Вашингтону

Рубіо зазначив, що під час недавніх переговорів між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним вдалося окреслити кілька напрямків, у яких спостерігається певний прогрес. Водночас підкреслюється, що жодна мирна угода не може бути досягнута без участі України — вона має бути безпосередньо залучена до процесу. Саме тому президент США оперативно провів тривалу розмову із президентом України після зустрічі з Путіним.

"Ось чому президент Зеленський завтра поїде до Вашингтону разом з кількома європейськими лідерами, щоб продовжити роботу над цим. Ми досягли прогресу в тому сенсі, що визначили потенційні області угоди, але залишаються деякі великі області розбіжностей. Тож ми ще далеко від мети. Я маю на увазі, що ми не на порозі укладення мирної угоди. Ми не на межі. Але я дійсно вважаю, що прогрес був досягнутий і — у напрямку до угоди, але знову ж таки", - вказує він.

Про санкції проти Росії

Водночас наголошується, що відсутність мирної угоди неминуче матиме серйозні наслідки. Проте основна мета полягає у тому, щоб уникнути ескалації та досягти найкращого результату — припинення війни й встановлення миру.

Питання територій

Окремо держсекретар США звертає увагу на те, що Путін упродовж останніх двох з половиною років постійно висловлює ідеї про захоплення значної частини України, посилаючись на власне бачення історії. Водночас позиція США полягає в тому, що будь-яке остаточне рішення щодо територіальних питань належить виключно Україні.

"Це їхня територія. Це їхня країна. Зрештою, вони самі мають вирішити, з чим вони готові миритися. Можливо, відповідь така: вони не готові миритися з жодним із цих пунктів. Ми не знаємо. Але саме це ми маємо з'ясувати", - додав він.

Рубіо зазначив, що основним аспектом нинішніх обговорень залишається питання гарантій безпеки для України. Київ неодноразово підкреслював, що потребує міжнародних угод, які б унеможливили повторне вторгнення в найближчі роки.

"Вони не хочуть знову опинитися в такій ситуації. Вони хочуть мати можливість продовжувати відбудовувати свою країну і жити своїм життям. Це дуже розумне прохання. Ми працюємо над цим. І російська сторона має зрозуміти, що як суверенна країна, Україна має право, як і кожна суверенна країна, укладати безпекові союзи та угоди з іншими країнами. Ось деякі з питань, які ми будемо обговорювати", - вказує він.

Він також наголосив, що досягти реальної мирної угоди та завершити війну неможливо без прямої взаємодії з Володимиром Путіним — це базовий факт, який не підлягає сумніву.

"Зрештою, в кінці кінців, ми маємо змусити російську сторону погодитися на те, на що вона не хоче погоджуватися, якщо ми хочемо миру. Якщо ні, то буде просто війна, вони будуть продовжувати вбивати один одного, а життя в Америці та решті світу триватиме, але не для України", - стверджує він.

Коли закінчиться війна Росії проти України

Рубіо наголосив, що війна Росії проти України має завершитися якомога швидше, і саме над цим ведеться робота. Він зауважив, що якщо не вдасться досягти мирної угоди й бойові дії продовжаться, президент буде змушений вдатися до додаткових кроків, зокрема посилення санкцій. Водночас існує проблема, адже запровадження жорсткіших обмежень фактично зупиняє переговорний процес, і тоді війна лише затягується.

"Ви, ймовірно, щойно додали до війни ще шість, вісім, дев'ять, дванадцять місяців, а то й більше. Більше людей загине, більше людей буде вбито, більше людей буде покалічено, більше сімей буде зруйновано. Гаразд? Ось що станеться, якщо ви це зробите", - сказав він.

Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Москва заявила про готовність розглянути територіальні поступки стосовно п’яти українських регіонів, водночас Київ має визначити, якими саме територіями міг би поступитися. Про це повідомив спецпредставник президента США Стів Віткофф.

Втім, навіть у разі гіпотетичної згоди України на вимоги російського лідера Володимира Путіна щодо відведення військ із Донбасу, нинішні умови війни унеможливлюють безпечне виконання такого рішення. Крім того, подібний сценарій несе суттєві ризики для Харківської області, наголошують експерти Інституту вивчення війни.

Тим часом президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн разом із президентом України Володимиром Зеленським планує візит до Вашингтону для переговорів із главою Білого дому Дональдом Трампом.

Про джерело: ABC News ABC News — американський новинний телеканал мережі American Broadcasting Company, що був запущений 15 червня 1945 року. Співпрацює з дочірнім супутниковим ABC Network і радіо Citadel Media. ABC News наразі належить ABC Entertainment Group, частині корпорації The Walt Disney Company, пише Вікіпедія.

