Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Коли закінчиться війна: Рубіо озвучив головну умову мирної угоди та згадав території

Юрій Берендій
17 серпня 2025, 18:01
1073
Марко Рубіо заявив, що після переговорів Трампа з Путіним було досягнуто певного прогресу, однак жодна мирна угода не можлива без участі України.
Коли закінчиться війна: Рубіо озвучив головну умову мирної угоди та згадав території
Рубіо озвучив головну умову мирної угоди та згадав території / Колаж Главред, фото: скріншоти з відео

Про що сказав Рубіо:

  • Чи будуть США змушувати Україну віддати росіянам частину територій
  • Що потрібно для миру між РФ та Україною
  • Коли закінчиться війна

Попри очікування на швидке припинення вогню після переговорів із Володимиром Путіним, мирна угода досі залишається далеким результатом у Вашингтоні наголошують, що процес вимагає тривалих і складних компромісів, а остаточне рішення без участі України ухвалене бути не може. Про це в інтерв'ю ABC News заявив державний секретар США, радний президента Трампа з питань національної безпеки Марко Рубіо.

Чому Зеленський вирушив до Вашингтону

Рубіо зазначив, що під час недавніх переговорів між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним вдалося окреслити кілька напрямків, у яких спостерігається певний прогрес. Водночас підкреслюється, що жодна мирна угода не може бути досягнута без участі України — вона має бути безпосередньо залучена до процесу. Саме тому президент США оперативно провів тривалу розмову із президентом України після зустрічі з Путіним.

відео дня

"Ось чому президент Зеленський завтра поїде до Вашингтону разом з кількома європейськими лідерами, щоб продовжити роботу над цим. Ми досягли прогресу в тому сенсі, що визначили потенційні області угоди, але залишаються деякі великі області розбіжностей. Тож ми ще далеко від мети. Я маю на увазі, що ми не на порозі укладення мирної угоди. Ми не на межі. Але я дійсно вважаю, що прогрес був досягнутий і — у напрямку до угоди, але знову ж таки", - вказує він.

Про санкції проти Росії

Водночас наголошується, що відсутність мирної угоди неминуче матиме серйозні наслідки. Проте основна мета полягає у тому, щоб уникнути ескалації та досягти найкращого результату — припинення війни й встановлення миру.

Питання територій

Окремо держсекретар США звертає увагу на те, що Путін упродовж останніх двох з половиною років постійно висловлює ідеї про захоплення значної частини України, посилаючись на власне бачення історії. Водночас позиція США полягає в тому, що будь-яке остаточне рішення щодо територіальних питань належить виключно Україні.

"Це їхня територія. Це їхня країна. Зрештою, вони самі мають вирішити, з чим вони готові миритися. Можливо, відповідь така: вони не готові миритися з жодним із цих пунктів. Ми не знаємо. Але саме це ми маємо з'ясувати", - додав він.

Рубіо зазначив, що основним аспектом нинішніх обговорень залишається питання гарантій безпеки для України. Київ неодноразово підкреслював, що потребує міжнародних угод, які б унеможливили повторне вторгнення в найближчі роки.

"Вони не хочуть знову опинитися в такій ситуації. Вони хочуть мати можливість продовжувати відбудовувати свою країну і жити своїм життям. Це дуже розумне прохання. Ми працюємо над цим. І російська сторона має зрозуміти, що як суверенна країна, Україна має право, як і кожна суверенна країна, укладати безпекові союзи та угоди з іншими країнами. Ось деякі з питань, які ми будемо обговорювати", - вказує він.

Він також наголосив, що досягти реальної мирної угоди та завершити війну неможливо без прямої взаємодії з Володимиром Путіним — це базовий факт, який не підлягає сумніву.

"Зрештою, в кінці кінців, ми маємо змусити російську сторону погодитися на те, на що вона не хоче погоджуватися, якщо ми хочемо миру. Якщо ні, то буде просто війна, вони будуть продовжувати вбивати один одного, а життя в Америці та решті світу триватиме, але не для України", - стверджує він.

Коли закінчиться війна Росії проти України

Рубіо наголосив, що війна Росії проти України має завершитися якомога швидше, і саме над цим ведеться робота. Він зауважив, що якщо не вдасться досягти мирної угоди й бойові дії продовжаться, президент буде змушений вдатися до додаткових кроків, зокрема посилення санкцій. Водночас існує проблема, адже запровадження жорсткіших обмежень фактично зупиняє переговорний процес, і тоді війна лише затягується.

"Ви, ймовірно, щойно додали до війни ще шість, вісім, дев'ять, дванадцять місяців, а то й більше. Більше людей загине, більше людей буде вбито, більше людей буде покалічено, більше сімей буде зруйновано. Гаразд? Ось що станеться, якщо ви це зробите", - сказав він.

Який вплив мають санкції на Росію?
Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Москва заявила про готовність розглянути територіальні поступки стосовно п’яти українських регіонів, водночас Київ має визначити, якими саме територіями міг би поступитися. Про це повідомив спецпредставник президента США Стів Віткофф.

Втім, навіть у разі гіпотетичної згоди України на вимоги російського лідера Володимира Путіна щодо відведення військ із Донбасу, нинішні умови війни унеможливлюють безпечне виконання такого рішення. Крім того, подібний сценарій несе суттєві ризики для Харківської області, наголошують експерти Інституту вивчення війни.

Тим часом президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн разом із президентом України Володимиром Зеленським планує візит до Вашингтону для переговорів із главою Білого дому Дональдом Трампом.

Інші новини:

Про джерело: ABC News

ABC News — американський новинний телеканал мережі American Broadcasting Company, що був запущений 15 червня 1945 року. Співпрацює з дочірнім супутниковим ABC Network і радіо Citadel Media. ABC News наразі належить ABC Entertainment Group, частині корпорації The Walt Disney Company, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні мирне врегулювання Марко Рубіо мирні переговори
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україну заливатимуть грозові дощі: синоптики попереджають про небезпеку

Україну заливатимуть грозові дощі: синоптики попереджають про небезпеку

19:40Синоптик
Коли закінчиться війна: Рубіо озвучив головну умову мирної угоди та згадав території

Коли закінчиться війна: Рубіо озвучив головну умову мирної угоди та згадав території

18:01Світ
Москва і Україна готові піти на територіальні поступки - Віткофф

Москва і Україна готові піти на територіальні поступки - Віткофф

16:38Політика
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 17 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 17 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на завтра, 18 серпня: Тельцям - муки, Ракам - радість

Гороскоп на завтра, 18 серпня: Тельцям - муки, Ракам - радість

Три знаки зодіаку будуть на сьомому небі від щастя найближчими днями: хто вони

Три знаки зодіаку будуть на сьомому небі від щастя найближчими днями: хто вони

Час кардинальних змін: яких ТОП-3 знаків чекає масштабне перезавантаження

Час кардинальних змін: яких ТОП-3 знаків чекає масштабне перезавантаження

Експорт нафти під загрозою: нові подробиці удару по нафтопроводу "Дружба"

Експорт нафти під загрозою: нові подробиці удару по нафтопроводу "Дружба"

Останні новини

19:56

Санкції діють: Рубіо розповів про курйоз із російською делегацією на Алясці

19:40

Україну заливатимуть грозові дощі: синоптики попереджають про небезпеку

18:57

Китайський гороскоп на завтра 18 серпня: Бикам - розчарування, Зміям - осуд

18:06

Експорт нафти під загрозою: нові подробиці удару по нафтопроводу "Дружба"

18:04

Чому чесні люди привабливіші: вчені виявили цікаву закономірність

Путін буде продовжувати гру, поки Трамп не зірветься з гачка — Олександр МорозовПутін буде продовжувати гру, поки Трамп не зірветься з гачка — Олександр Морозов
18:01

Коли закінчиться війна: Рубіо озвучив головну умову мирної угоди та згадав території

16:48

Як зберегти цибулю, щоб вона не проросла до літа: городниця розкрила простий спосібВідео

16:38

Москва і Україна готові піти на територіальні поступки - Віткофф

16:34

ЗСУ "підсмажили" колону окупантів, російський генерал важко поранений

Реклама
16:23

Доля України вирішиться завтра - чого чекати від зустрічі з Трампом та чи буде мир

15:56

Коти розпізнають мову господарів: які слова вони точно розуміють, списокВідео

15:52

Леся Нікітюк важко справляється з відсутністю чоловіка - він відреагував не словом, а ділом

15:18

Друге місце, що звучить гучніше за перше: як українка вразила на Всесвітніх іграх

15:18

У США попередили про небезпеку виведення армії України з Донбасу

14:48

Могло виповнитися 57: донька Кузьми Скрябіна поділилася дорогоцінним спогадом про нього

14:43

Любовний гороскоп на тиждень з 18 по 24 серпня

14:35

Чим відрізняються два хлопчики: за 29 секунд треба знайти три відмінності

14:34

Висадка десанту з Європи у Вашингтоні: хто поїде з Зеленським на переговори з Трампом

14:15

Чим прибрати подряпини з дерев'яної підлоги: спосіб, про який багато хто не знає

14:00

"Живу воду" з нього німці вивозили ешелонами: де в Україні є унікальне Срібне озероВідео

Реклама
13:43

Олена Мозгова розкрила засіб, який допомагає їй "тримати удари"

13:20

На місце вибуху "летіли" швидкі: ГУР провели зухвалу операцію в МелітополіВідео

13:19

Трамп підтримав скандальну "пропозицію" Путіна щодо завершення війни - Fox News

12:56

Фінансовий гороскоп на тиждень з 18 по 24 серпня

12:49

Наречена Соломія Вітвіцька зізналася, чи готова до материнства

12:38

Зеленський після зустрічі Трампа і Путіна вдарив санкціями по РФ і Китаю, деталі

12:12

"Не їла два місяці": Анна Кошмал не може скинути вагу після других пологів

12:06

ЗСУ перейшли в масштабний наступ по фронту, нові населені пункти зачищено - Генштаб

11:50

Як завершиться війна та з чим залишиться Україна: WSJ спрогнозував два сценарії

11:38

Разом із Зеленським до Трампа поїдуть три важливі фігури: ЗМІ назвали головну мету

11:25

Путіна легше звалити, ніж домовитися з нимПогляд

11:24

Жорстке викриття: чому Джо Байден втратив зятя

10:36

"Цінніше за припинення вогню": Мерц зробив несподівану заяву

10:20

Гороскоп Таро на тиждень з 18 по 24 серпня: Водоліям - змагання, Стрільцям - розмова

09:40

Путін назвав Трампу "умови" завершення війни: у Reuters дізналися ключові деталі

09:21

Чому зустріч на Алясці - це драматичний провал дипломатії ТрампаПогляд

08:47

З'явився "зсув" у позиції Трампа щодо ключового для України питання - WSJ

08:39

Карта Deep State онлайн за 17 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:05

Гороскоп на завтра, 18 серпня: Тельцям - муки, Ракам - радість

07:50

Зеленський вирушить на зустріч із Трампом: у Європі готуються до рішення, деталі

Реклама
07:10

Треба знайти три відмінності між пенсіонерами з кроликом: загадка під силу тільки геніям

06:16

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 серпня: Близнюкам - самотність, Ракам - зміни

05:57

Три знаки зодіаку будуть на сьомому небі від щастя найближчими днями: хто вони

05:30

Незвичайний ребус: знайдіть 3 відмінності на картинці з листоношею за 49 секунд

04:35

Якого насправді кольору мандарин: лише одиниці зможуть дати правильну відповідьВідео

04:14

Час кардинальних змін: яких ТОП-3 знаків чекає масштабне перезавантаження

03:30

Із чого насправді складається губна помада: як створюють символ жіночностіВідео

01:30

Непізнаний об'єкт у космосі: вчені ошелешили зв'язком з інопланетним слідом

16 серпня, субота
23:20

Чи є загроза різкого стрибка долара: з'явився прогноз сезонного коливання

23:01

Трамп хоче організувати саміт із Путіним і Зеленським: Axios дізнався дату

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Культура
Чому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українці
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти