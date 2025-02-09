Коли в Україні скасують воєнний стан і проведуть вибори: у Раді відповіли

Веніславський нагадав, що правовий режим воєнного стану запроваджують не тільки тоді, коли тривають активні бойові дії, а й коли є загроза.

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Федір Веніславський / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Що сказав Веніславський:

Росія намагається тиснути по всіх лініях фронту

Сьогодні "сумнівів у легітимності ні президента, ні парламенту немає"

Проведення виборів в Україні можливе тільки після завершення воєнного стану, і для цього також існують певні умови. Про це сказав народний депутат від "Слуги народу", член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, повідомляє Radio NV.

Відповідаючи на запитання щодо проведення виборів після завершення воєнного стану, та за яких обставин він може завершитися, Веніславський нагадав, що правовий режим воєнного стану запроваджується не лише тоді, коли тривають активні бойові дії, а й коли є загроза.

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"Тому поки не будуть усунені самі загрози, які загрожуватимуть нашій безпеці, безпеці наших громадян, територіальній цілісності, державному суверенітету, скасування правового режиму воєнного стану дуже малоймовірне", - сказав парламентарій.

Веніславський додав, що зараз про це говорити дуже складно, тому що все залежить від дуже багатьох факторів. Він зазначив, що Росія намагається тиснути на всіх напрямках, по всіх лініях фронту: і на південному, і на східному, і на Донбасі.

"Тому для того, щоб розуміти, коли буде завершено правовий режим воєнного стану, я б рекомендував дочекатися десь хоча б кінця лютого, коли ми отримаємо не тільки якісь політичні заяви президента Трампа і його вищого, скажімо так, політичного керівництва, а й конкретні дії. Тому що буде багато чого залежати від конкретних заходів, які вживатиме адміністрація Сполучених Штатів Америки щодо Росії, які будуть сигнали посилати, що вони повинні робити, що не повинні", - зазначив депутат.

Так, за його словами, наразі є багато невідомих, які зараз не дозволяють нам навіть уявити, яким може бути формат, які будуть підстави для припинення правового режиму воєнного стану.

На запитання, чи можуть США наполягати на зупинці "гарячої" фази війни, "заморожуванні" фронту та проведенні виборів у цей час, і чи допускає він скасування дії воєнного стану в разі просто "заморожування" фронту, Веніславський зауважив, що на сьогодні "сумнівів щодо легітимності ні президента, ні парламенту немає".

"Якщо ми проведемо вибори в умовах, коли значно більші частини території України є окупованими, коли в нас мільйони громадян України перебувають за кордоном, і забезпечити їм можливість участі у виборах - навіть за всього бажання - це фізично неможливо", - сказав він.

Парламентарій додав, що українські дипломати, які забезпечували організацію виборчого процесу, розповіли, що коли кілька тисяч громадян України прийшли проголосувати в одній із країн, то "це був хаос" і там "створювали майже наметові містечка для того, щоб і воду, і їжу, і так далі".

"Не можна було фізично проголосувати", - зазначив Веніславський.

Він зазначив, що з точки зору міжнародного права провести вибори, окрім як на території дипломатичних представництв і консульських установ, практично неможливо.

"Тому що тільки це є суверенною територією України, де ми можемо проводити вибори", - сказав депутат.

Тож, підсумував він, усі ці чинники - окупація територій, перебування громадян України за кордоном, відсутність гарантій безпеки та рівних можливостей участі в агітації - навпаки, в результаті "призведуть до підстав сумніватися в легітимності нашої влади".

Чи може Україна провести вибори під час війни - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, США хочуть, щоб Україна провела вибори після припинення вогню. У команді Трампа заговорили про проведення як і президентських, так і парламентських виборів. У США вважають, що вибори мають відбутися особливо в разі укладення угоди про перемир'я. Кіт Келлог навів як аргумент те, що більшість демократичних країн проводять вибори навіть під час війни.

На думку політичного експерта, голови Комітету виборців України Олексія Кошеля, вибори в Україні можуть допомогти в переговорах із РФ. За його словами, проведення виборів в Україні - парламентських або президентських - може бути частиною переговорного пакета щодо перемир'я або миру. Це може бути використано, як аргумент для Путіна.

Станом на цей момент питання необхідності проведення виборів в Україні до кінця 2025 року не обговорювалося з американською стороною. Однак, якщо адміністрація президента США Дональда Трампа підніме цю тему, Україна готова до діалогу. Про це заявила посол України в США Оксана Маркарова.

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Хто такий Федір Веніславський? Федір Володимирович Веніславський (нар. 16 травня 1969, Олика, Ківерцівський район, Волинська область) - викладач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Кандидат юридичних наук, доцент. Фахівець у галузі державотворення та прав людини. Очолював Харківську громадську Люстраційну палату, пише Вікіпедія. Представник Президента України Володимира Зеленського в Конституційному Суді України (3 червня 2019 - 12 вересня 2022). Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

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